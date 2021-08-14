«Единственный способ защиты — вакцинация». Главное о коронавирусе за 14 августа

22 144 новых случая инфицирования коронавирусом выявили в России за последние сутки. В стране зарегистрировали 819 летальных исходов, что стало максимумом с начала пандемии. Наибольшее число умерших пациентов — в Москве. Летальность от инфекции может возрасти в случае дальнейшей мутации вируса, предупреждает врач-иммунолог Владислав Жемчугов. При этом россиянам следует уже начать прививаться от гриппа перед стартом осеннего сезона ОРВИ, уверен первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. О ситуации с распространением коронавируса - в материале «Газеты.Ru».

За последние сутки в России выявили 22 144 новых случая инфицирования коронавирусом. В стране зарегистрировали 819 летальных исходов, что стало максимумом с начала пандемии. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Таким образом, третьи сутки подряд в РФ наблюдается рост числа смертей от последствия COVID-19: в четверг зарегистрировали 808 смертей, а в пятницу – 815.

Наибольшее количество умерших пациентов — в Москве (57 человек за минувшие 24 часа), Санкт-Петербурге (48) и Иркутской области (39).

Общее число жертв пандемии в России достигло 169 683 человек при 6 579 212 случаях инфицирования, следует из данных штаба.

Выписались из больниц за последние сутки 19 550 пациентов. В Москве выздоровели 2 844 человека, в то же время в городе зафиксировали 2 317 заразившихся.

Главное о коронавирусе за 14 августа

— В России создали программу для определения индивидуального плана лечения COVID-19. Она учитывает комплекс факторов, в том числе объективные и лабораторные параметры — температуру, давление, сатурацию, вероятное или определенное поражение легких.

— Как стало известно в субботу, специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией препаратом «ЭпиВакКорона».

— В мире по состоянию на 14 августа зафиксировали более 206,4 млн случаев заражения коронавирусом – такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

О распространении коронавируса

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,99. В Москве показатель вырос до 1,05, превысив единицу впервые с прошлого воскресенья, следует из данных федерального штаба.

Индикатор оказался выше единицы в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Иркутской и Свердловской областях он равен 1,01, в Ростовской — 1,02. В Нижегородской области коэффициент составил ровно 1, в Воронежской области и Красноярском крае — 0,99, в Самарской области - 0,97, в Санкт-Петербурге — 0,96, в Подмосковье — 0,82.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Летальность от инфекции может возрасти в случае дальнейшей мутации вируса. Единственный способ защиты — вакцинировать как можно больше людей в мире в максимально короткий срок, чтобы вирус не успел приспособиться к вакцине, рассказал ТАСС врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

О вакцинации

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, россиянам следует уже начать прививаться от гриппа перед стартом осеннего сезона ОРВИ. При этом после вакцинации от COVID-19 должен пройти месяц, прежде чем делать прививку от гриппа, отметил он.

«Нужно начинать прививки против гриппа по Петербургу, как и в Москве, в первую очередь потому что это два самых уязвимых города», — рассказал Онищенко. По его словам, нужно повысить темпы вакцинации прежде всего среди групп риска — пожилых людей и групп риска по профессиональным показателям.

По данным социологических служб, прививку от коронавируса сделали около четверти россиян (24%). Большинство делают это для того, чтобы снизить риск сложного течения болезни или обезопасить близких.

Самой популярной вакциной оказалась «Спутник V» — этим препаратом воспользовались 33% опрошенных, далее следуют «КовиВак» (9%), «ЭпиВакКорона» (6%) и Pfizer (4%). При этом 31% участников опроса отметили, что не готовы привиться ни одной из вакцин.