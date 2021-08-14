Как расследуют дело о гибели пациентов в больнице Владикавказа

Минздрав Северной Осетии был уведомлен о том, что в республиканской больнице есть проблемы с подачей кислорода пациента, за месяц до гибели 11 пациентов. Главврач медучреждения Владимир Плиев просил у чиновников деньги на вторую кислородную линию. Сегодня его отправили под домашний арест по делу о халатности.

Главврача больницы во Владикавказе Владимира Плиева поместили под домашний арест до 8 октября 2021 года по делу о ЧП с кислородом в медучреждении, сообщил источник РИА «Новости». Четыре дня назад — 10 августа — его задержали. 58-летнего медика подозревают в преступлении согласно части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более человек.

9 августа ЧП в клинической больнице Северной Осетии привело к смерти девяти человек с коронавирусом, которые были в тяжелом состоянии. В качестве причины смерти называлась нехватка кислорода. На следующее утро скончались еще два человека. Но местные власти не торопятся связывать эти смерти с аварией.

«Это не связанные, конечно, вещи. Люди умерли ночью, им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое», — рассказал врио главы республики Сергей Меняйло «Интерфаксу».

Внучка одной из погибших Дарья Защеева рассказала телеканалу «Звезда», что ее бабушка до самой смерти была в сознании.

«Первоначально мы сдали тест на COVID-19 в поликлинике, он был отрицательный. При поступлении было поражение [легких на] 30%, тест [на коронавирус] показал положительный результат. Ее госпитализировали, она была в состоянии средней тяжести», — сказала женщина.

После этого состояние здоровья бабушки Дарьи становилось хуже — ее перевели в реанимацию. По словам женщины, врачи говорили, что «ничего критичного нет, но нужно раздышать легкие».

«В 7.30 позвонили и сказали, что она скончалась. Я говорю: «По какой причине?» Они ничего не сказали. Сказали, что с документами нужно подъехать в морг... Она не была крайней, в критическом состоянии. Она была в сознании. Она просто без кислорода не держала сатурацию», — считает Защеева.

Причиной трагедии стал порыв трубы под землей на глубине около 1,5 м, который сопровождался хлопком.

«Труба порвана была в разные стороны. Внешнего воздействия на эту трубу не было», — сказал Меняйло.

«Есть и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, скажем так, халатность и должностных лиц», — отмечал позднее Меняйло.

При этом «Кавказ.Реалии» (издание признано в России иноагентом) пишет, что в день аварии в правительстве обсуждались проблемы больницы. О том, что есть сложности с обеспечением пациентов медицинским кислородом сообщил, по данным СМИ, врио министра здравоохранения Осетии Сослан Тебиев.

О проблемах больницы главврач неоднократно сообщал минздраву республики. «Действительно, данные документы поступали в Минздрав. Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики», — отмечается в сообщении министерства 14 августа.

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В ведомстве рассказали, что запросы на выделение 800 тыс. рублей поступали в министерство 7 и 8 июля. На эти деньги планировалось построить вторую кислородную линии для больных COVID-19 пациентов. По данным минздрава, этот вопрос был рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства республики. Деньги выделили.

Помимо этого, в Минздрав поступало письмо с просьбой руководства больницы закупить аппараты ИВЛ.

Вопрос о покупке аппаратов поднимался на заседаниях кабмина региона неоднократно. В ведомстве отметили, что в больницу направили 9 аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы. По итогу министерство выделило 69,6 млн рублей на покупку оборудования для реанимации — 30 аппаратов ИВЛ, 120 шприцевых дозаторов.

Новое оборудование по подаче кислорода пациентам стали устанавливать после трагедии. Врио главы республики Сергей Меняйло сообщил, что эксперты пришли к выводу, что «рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя — она неработоспособна». Вторую кислородную линию будут устанавливать параллельно с поддержанием в рабочем состоянии действующей системы подачи кислорода.

Пока чиновники разбираются с причинами и последствиями трагедии, коллектив республиканской больницы начал собирать подписи в поддержку главврача, пишет «Кавказ.Реалии». Представитель профкома медучреждения Марина Тибилова рассказала СМИ, что в скорой помощи работают 1200 человек.

«Мы являемся филиалом больницы и можем заявить, что до этого у нас таких хороших руководителей, как Владимир Нодарович, за 23 года минимум, не было. Сколько раз мы к нему обращались с проблемами, он всегда их доводил до руководства республики, старался решить», — отметила она.

По словам Тибиловой, Плиев находится в должности главврача с марта. «Та лопнувшая труба ставилась не при нем. И вот сейчас делать из него крайнего — неправильно. Мы уверены, что он про нее говорил», — добавила собеседница издания.