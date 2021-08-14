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Общество

Как расследуют дело о гибели пациентов в больнице Владикавказа

Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест

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Мягкая игрушка на заборе возле кислородной станции на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе

Мягкая игрушка на заборе возле кислородной станции на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе

Ольга Смольская/РИА «Новости»
Минздрав Северной Осетии был уведомлен о том, что в республиканской больнице есть проблемы с подачей кислорода пациента, за месяц до гибели 11 пациентов. Главврач медучреждения Владимир Плиев просил у чиновников деньги на вторую кислородную линию. Сегодня его отправили под домашний арест по делу о халатности.

Главврача больницы во Владикавказе Владимира Плиева поместили под домашний арест до 8 октября 2021 года по делу о ЧП с кислородом в медучреждении, сообщил источник РИА «Новости». Четыре дня назад — 10 августа — его задержали. 58-летнего медика подозревают в преступлении согласно части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более человек.

9 августа ЧП в клинической больнице Северной Осетии привело к смерти девяти человек с коронавирусом, которые были в тяжелом состоянии. В качестве причины смерти называлась нехватка кислорода. На следующее утро скончались еще два человека. Но местные власти не торопятся связывать эти смерти с аварией.

«Это не связанные, конечно, вещи. Люди умерли ночью, им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое», — рассказал врио главы республики Сергей Меняйло «Интерфаксу».

Внучка одной из погибших Дарья Защеева рассказала телеканалу «Звезда», что ее бабушка до самой смерти была в сознании.

«Первоначально мы сдали тест на COVID-19 в поликлинике, он был отрицательный. При поступлении было поражение [легких на] 30%, тест [на коронавирус] показал положительный результат. Ее госпитализировали, она была в состоянии средней тяжести», — сказала женщина.

После этого состояние здоровья бабушки Дарьи становилось хуже — ее перевели в реанимацию. По словам женщины, врачи говорили, что «ничего критичного нет, но нужно раздышать легкие».

«В 7.30 позвонили и сказали, что она скончалась. Я говорю: «По какой причине?» Они ничего не сказали. Сказали, что с документами нужно подъехать в морг... Она не была крайней, в критическом состоянии. Она была в сознании. Она просто без кислорода не держала сатурацию», — считает Защеева.

Причиной трагедии стал порыв трубы под землей на глубине около 1,5 м, который сопровождался хлопком.

«Труба порвана была в разные стороны. Внешнего воздействия на эту трубу не было», — сказал Меняйло.

«Есть и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, скажем так, халатность и должностных лиц», — отмечал позднее Меняйло.

При этом «Кавказ.Реалии» (издание признано в России иноагентом) пишет, что в день аварии в правительстве обсуждались проблемы больницы. О том, что есть сложности с обеспечением пациентов медицинским кислородом сообщил, по данным СМИ, врио министра здравоохранения Осетии Сослан Тебиев.

О проблемах больницы главврач неоднократно сообщал минздраву республики. «Действительно, данные документы поступали в Минздрав. Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики», — отмечается в сообщении министерства 14 августа.

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В ведомстве рассказали, что запросы на выделение 800 тыс. рублей поступали в министерство 7 и 8 июля. На эти деньги планировалось построить вторую кислородную линии для больных COVID-19 пациентов. По данным минздрава, этот вопрос был рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства республики. Деньги выделили.

Помимо этого, в Минздрав поступало письмо с просьбой руководства больницы закупить аппараты ИВЛ.

Вопрос о покупке аппаратов поднимался на заседаниях кабмина региона неоднократно. В ведомстве отметили, что в больницу направили 9 аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы. По итогу министерство выделило 69,6 млн рублей на покупку оборудования для реанимации — 30 аппаратов ИВЛ, 120 шприцевых дозаторов.

Новое оборудование по подаче кислорода пациентам стали устанавливать после трагедии. Врио главы республики Сергей Меняйло сообщил, что эксперты пришли к выводу, что «рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя — она неработоспособна». Вторую кислородную линию будут устанавливать параллельно с поддержанием в рабочем состоянии действующей системы подачи кислорода.

Пока чиновники разбираются с причинами и последствиями трагедии, коллектив республиканской больницы начал собирать подписи в поддержку главврача, пишет «Кавказ.Реалии». Представитель профкома медучреждения Марина Тибилова рассказала СМИ, что в скорой помощи работают 1200 человек.

«Мы являемся филиалом больницы и можем заявить, что до этого у нас таких хороших руководителей, как Владимир Нодарович, за 23 года минимум, не было. Сколько раз мы к нему обращались с проблемами, он всегда их доводил до руководства республики, старался решить», — отметила она.

По словам Тибиловой, Плиев находится в должности главврача с марта. «Та лопнувшая труба ставилась не при нем. И вот сейчас делать из него крайнего — неправильно. Мы уверены, что он про нее говорил», — добавила собеседница издания.

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