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Общество

«Нас не слышат»: как отели на Кубани переживают летний сезон

Кубанские отельеры сообщили о серьезных потерях из-за паводка и ограничений

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
На этой неделе на Кубань пришел сильный циклон — подтоплены жилые дома, отели и дороги. В 14 муниципалитетах Краснодарского края введен режим ЧС — и стихия пока не отступает. Местные власти предупреждают предупреждают, что циклон может вызвать оползни, сели и смерчи, людей просят оставаться дома. Непогода вместе с введением обязательной вакцинации для туристов серьезно ударили по туриндустрии. Местные отельеры говорят, что за июль-август их выручка упала почти на 50%. Они рассказали «Газете.Ru», как выживают в тяжелых условиях.

36-летний Николай владеет отелем «Абрикос» в Анапе — в традиционно горячий сезон из 50 мест у него заняты только 23.

«В июне все было хорошо по заполняемости и по настроению. Но потом открыли Турцию и Египет. Ввели сертификаты и справки – тоже было заметно много отмен. Многие люди категорически не готовы прививаться: звонили, говорили, что не приедут. А те, кто привился, ехали не к нам, а за границу. На этом фоне в июле и августе спрос упал на 50%, и пропорционально ему – выручка. И дальше нас добили погодные условия», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Николаю повезло: стихия серьезно не повредила его объекты. К тому же туристы активно бронируют номера на осенний сезон.

«В непогоду нам затопило подвальные помещения и дорогу к отелю – можно сказать, нам повезло: особых разрушений не было. Подъехать невозможно – дорогу смыло полностью. Мы сейчас это все с коллегами оперативно восстанавливаем. Идут бронирования на бархатный сезон: их довольно много, мы очень надеемся, что все состоится. С ужасом наблюдаем за погодой, но надеемся на лучшее!», — поделился он.

Коллегам отельера повезло меньше: из-за непогоды было повреждено электро- и водоснабжение.

«В общем, в таких условиях жить невозможно. Им даже приходилось забирать гостей к себе домой, чтобы как-то устроить», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

38-летняя Анастасия владеет отелем «Мечта» на 64 места в курортном поселке Джубга. Летний сезон также принес ей больше убытков, чем прибыли.

«Полтора месяца мы восстанавливаем отель после предыдущих подтоплений: получилось хоть как-то отделать второй этаж. При этом бронирования начали сокращаться, потому что люди переживают насчет сертификатов о вакцинации. Не все из наших туристов готовы делать прививку, поэтому многие отменяют бронирования даже на осень. А для нас это критично, учитывая, что сейчас нужны средства на восстановление», — поделилась она.

После июльского паводка в отеле Анастасии пострадал первый этаж – 6 семейных апартаментов с кухнями, мебелью, бытовой техникой. Продолжать туристический сезон в отеле невозможно: в восстановленных номерах живут только близкие родственники владельцев.

«В период подтоплений мы столкнулись с тем, что на территорию отеля был выдавлен мазут – практически вся территория в грязи. Мы пытались вымыть все, справиться своими силами, но потом слегли с ротавирусной инфекцией. Сейчас я пытаюсь «давить» на то, что у меня экологическое нарушение во дворе. Хотела, чтобы приехали и сделали экспертизу, но администрации все равно», — рассказала Анастасия.

Она неоднократно обращалась к местным властям: просила компенсировать потери, а также выделить команду для уборки территории.

«Нам выделили 100 тыс. рублей компенсации – но у нас затопило полностью бытовую технику, весь первый этаж: и это просто капля в море, не покрывает даже меньшую часть. Планирую выбивать больше. В целом, власти нас не слышат – мы просили выделить хотя бы помощников, приходилось просто прохожих просить вывозить всю грязь с территории», — рассказала женщина.

Анастасия планирует своими силами сделать отель пригодным для проживания к середине сентября. По ее словам, на бархатный сезон все еще есть небольшой спрос.

«Туристов на бархатный и на зимний сезон завлекаем с помощью Instagram и рекламы на других площадках, очень надеемся на тех, кто к нам уже неоднократно приезжал. Но все равно – потери очень большие: мне пришлось отменить все бронирования на два месяца. Это большой ущерб», — заключила женщина.

В ночь на 13 августа на Кубани прошел мощный циклон, в результате которого было подтоплено более 1,4 тыс. частных домовладений, 1,8 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах и один участок краевой автомобильной дороги. В результате непогоды произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остались 108 тысяч человек. В 14 муниципалитетах Краснодарского края введен режим ЧС.

14 августа в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщили со ссылкой на данные Росгидромета, что циклон продолжит оказывать свое воздействие на северо-западные районы Кубани до вечера понедельника 16 августа. Возможны оползни, сели и подъем воды в реках.

Это не первый паводок на Кубани за лето: в начале июля в шести районах региона также вводили режим ЧС. Из-за сильных ливней оказались затоплены сотни улиц, повреждены десятки дорог, в том числе и федеральные трассы. Также пострадали жилые дома — спасатели экстренно эвакуировали людей.

Также сезону помешало введение обязательной вакцинации для туристов. По новым правилам с 1 августа в краевые санатории и отели смогут заселяться только вакцинированные или переболевшие COVID-19 туристы, а также посетители с медотводом (в этом случае обязательно наличие ПЦР-теста).

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