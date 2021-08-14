Тысячи людей лишились света: последствия стихии в Краснодарском крае

В Краснодарском крае второй день наблюдается аномальная погода. В ночь на 13 августа стихия ударила по Анапе, Крымску, Темрюку и другим районам края: затопило свыше 1,4 тыс. домов местных жителей, электроснабжения лишились свыше 108 тыс. человек. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Непогода на Кубани привела к подтоплениям 1,4 тыс. домов и более 1,8 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Затопило также один участок краевой автомобильной дороги.

Накануне эти показатели были в несколько раз меньше. В пятницу сообщалось, что из-за ливней подтопило 352 дома и 878 участков.

Увеличилось также количество жителей региона, которые остались без света. «Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тыс. человек», — рассказали в региональном ведомстве.

Эвакуированы дети из пяти лагерей — всего 989 человек.

Еще 847 жителей разных регионов Кубани находятся в пунктах временного размещения. Большая часть из них — дети (588 человек). «Приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что число муниципалитетов, где введен режим ЧС, увеличилось с шести до 14.

МЧС направило дополнительные силы (оперативные группы, аэромобильная группировка, сводный отряд регионального МЧС) в Анапу, Крымск и Темрюк для усиления группировок. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, именно эти районы края пострадали из-за стихии больше всех. Он отметил, что службы оказывают местным жителям всю необходимую помощь, в частности, откачивают воду, восстанавливают водоснабжение.

В Анапе размыло дороги к аэропорту: на видео семья с дорожными сумками пытается пройти в месте подтопления. Уровень воды достигает колена, ребенка приходится нести на руках.

«Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1460 человек личного состава и 490 единиц техники, в том числе от МЧС России — 355 человек личного состава, 101 единица техники, 11 плавсредств», — отчитались в региональном главке, заверив, что ситуация находится на особом контроле.

Ранее сообщалось, что в Анапе спасателям помогают сотрудники МВД. В Instagram-аккаунте полиции сообщалось, что жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает. По данным ведомства, их переместили в два пункта временного размещения, организованных администрацией города.

В ночь на 13 августа в Краснодарском крае прошли сильные дожди, которые привели к подтоплению пяти муниципалитетов, в их числе — Новороссийск и Анапа (там за ночь выпала месячная норма осадков — 109 мм). Циклон, по данным МЧС, будет активен в регионе вплоть до утра 16 августа, выпадут осадки до 140 мм.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что непогода на юге России, в том числе и в Краснодарском крае, продлится вплоть до 15 августа. По его словам, ожидаются проливные дожди, грозы и ветер до 27 м/с. Метеоролог добавил, что в Черном море могут формироваться смерчи.

Непогода будет и в Крыму: «В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с». Специалист заметил, что крупный град несет прямую опасность жизни и здоровью граждан.

Плохие метеоусловия в эти дни будут также в Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Эвенкийском районе.