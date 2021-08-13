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Общество

Вторые сутки подряд: Россия бьет максимум по смертности от COVID

За день в России от коронавируса скончались 815 человек

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Россия второй день подряд обновляет суточный максимум по количеству летальных исходов пациентов с COVID-19. Несмотря на это, в ряде регионов фиксируется положительная динамика заболеваемости — в частности, в Москве, где сняли ряд ограничений, а также в Татарстане и на черноморском побережье Кубани.

Заболеваемость растет

За последние сутки в России выявлено 22277 новых случаев заражения COVID-19, это на 345 и 706 заболевших больше, чем оперативный штаб сообщал накануне и позавчера соответственно. Лидером по заболеваемости остается Москва, где, по состоянию на 13 августа, зафиксировано 2529 новых больных, следом идет Санкт-Петербург с 1810 случаями за последние сутки, замыкает тройку Московская область, где за 24 часа заболели еще 1223 человека.

Наибольшие опасения вызывает не столько тенденция роста заболеваемости, а показатели смертности. За сутки по стране скончались 815 человек с коронавирусом, что является максимумом с начала пандемии.

При этом предыдущий суточный максимальный показатель был зафиксирован вчера — 808 пациентов. Таким образом, количество умерших в России от COVID-19 за все время достигло 168 864 человек. Выздоровели за сутки 19 368 человек, за все время — 5 848 340 при общем числе больных в 6 557 068.

ТАСС также подсчитал, основываясь на данных оперштаба, что коэффициент распространения SARS-CoV-2 (показывает, сколько один инфицированный может в среднем заразить человек до своей изоляции. — «Газета.Ru») на территории России составляет 0,97 — это чуть выше, чем было ранее. В целом же только в одном из десяти регионов, где больше всего больных инфекцией, этот показатель превысил единицу — 1,02 отмечается в Ростовской области.

Ограничения снимают

В Москве, где ситуация с распространение COVID-19 стабилизируется, власти отменили ряд ограничительных мер.

Так, с 13 августа в столице отменяется действовавший с 25 июня указ о переводе на удаленную работу как минимум 30% сотрудников предприятий и организаций — теперь эта мера носит рекомендательный характер, если удаленный формат не приносит ущерб рабочей деятельности. Также отменяются все ограничения на посещения зоопарков, однако запрет на проведение массовых мероприятий, ограничения при посещении театров, кино и концертов, как и масочный режим с требованием соблюдения социальной дистанции в общественных местах, остаются в силе.

Возможно это стало в связи с тем, что, по сравнению с пиковыми значениями, вдвое уменьшилось количество госпитализаций (за последние 24 часа 691 пациент). Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что достигнуть этого удалось за счет темпов вакцинации — как минимум первым компонентом вакцины привились порядка 4,5 млн жителей города.

Лучшие показатели

Наименьшие темпы прироста по всей России отмечаются в Москве (0,16%) и Татарстане (0,21%).

Также повод для оптимизма появился на черноморском побережье Кубани, где, как рассказала специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая, за прошедшую неделю было выявлено 340 новых случаев COVID-19. Исходя из этого, заболеваемость снизилась на 14%, констатировала она.

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