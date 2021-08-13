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Общество

Неестественное землетрясение: почему в Кемеровской области произошли толчки магнитудой 5,4

Геофизик заявил о техногенной природе землетрясения в Кузбассе

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Вид на город Новокузнецк через реку Томь

Вид на город Новокузнецк через реку Томь

Ярослав Беляев/ТАСС
Толчки недалеко от Большой Талды в Кузбассе, где расположено несколько угольных разрезов, произошли в ночь на 13 августа. В геофизической службе РАН заявили, что они спровоцированы интенсивной работой горняков — эпицентр был в осадочных породах, образовавшихся в ходе добычи угля. Землетрясение почувствовали в Новосибирске и на Алтае, однако к разрушениям оно не привело

Землетрясение в Кемеровской области, произошедшее минувшей ночью, имело не природный, а техногенный характер. Об этом «РИА Новости» заявил руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.

По его словам, толчки связаны с быстрой выемкой угля в юго-восточной части региона. «Когда делают выработки, снимают грунт. Часть его увозят, а остальное оставляют и образуется что-то типа гор. В результате где-то напряжение, давление на земную кору возрастает на поверхности, где-то, наоборот, ослабевает. Идет перераспределение напряжений, и, как правило, снизу идет толчок», — пояснил Еманов.

Геофизик отметил, что эпицентр землетрясения находился в бассейне, сформированном осадочными породами, на глубине 4 км, что нехарактерно для природных сейсмособытий, но нормально для техногенных. «4 километра — это очень маленькая глубина, природная обычно больше. Там постоянно происходят землетрясения, но небольшой энергии. Они то там, то там около разрезов», - сказал Еманов.

Эксперт в беседе с ТАСС сообщил, что геофизическая служба сейчас наблюдает за районом землетрясения и не фиксируют большое количество афтершоков.

В экстренных службах подтвердили, что землетрясение было спровоцировано работой предприятий угольной промышленности. «Изначально были взрывные работы на разрезах, но само землетрясение трактуют как природного характера. То есть это уже как следствие взрывных работ», — рассказали в департаменте ЖКХ и дорожного комплекса региона.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Прокопьевском районе Кемеровской области 13 августа в 3:41 по местному времени (20:41 12 августа мск). Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда (59 км от Новокузнецка), в котором находятся несколько крупных угледобывающих предприятий. Отголоски толчков ощущались в Кемерово, Новокузнецке, Новосибирске, на Алтае. Это уже третье землетрясение в Кузбассе за последние два дня — перед этом сейсмологи сообщали о толчках мощностью 2,4 балла.

В экстренные службы поступило несколько сотен звонков от жителей окрестных населенных пунктов. После этого местные власти начали осмотр зданий и сооружений на предмет повреждений. В Новокузнецке проверка последствий землетрясения продолжается. По предварительным данным, в результате сейсмособытия никто не пострадал, здания и объекты инфраструктуры не повреждены. Предприятия региона работают в штатном режиме.

Местные жители в социальных сетях писали, что проснулись от резких толчков. Многие из них отмечали, что это самое сильное землетрясение в регионе на их памяти.

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