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Общество

Лежит на глубине 110 м. Спасатели нашли затонувший вертолет на Камчатке

Обнаружено тело первой жертвы крушения Ми-8 в Курильском озере

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Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке

Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке

Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»
Поисковая группа продолжает исследовать место падения Ми-8 на Камчатке — удалось установить, что вертолет затонул на глубине примерно 110 м. Спасателям также удалось обнаружить тело первого пассажира в воде Курильского озера, оно принадлежит женщине. Следствие тем временем проводит допросы участников катастрофы.

Первые результаты

В районе Курильского озера на Камчатке утром 13 августа по местному времени возобновилась поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8, который потерпел крушение и затонул в этих местах накануне. В работах принимают участие более 60 человек и 10 единиц техники, включая сотрудников регионального управления МЧС, подтвердили в пресс-службе ведомства.

Вчерашний день не дал результатов, и с наступлением темного времени суток, когда операция была временно свернута, восемь человек все еще числились пропавшими без вести. Предварительно, все, кто не смог самостоятельно выплыть на поверхность воды сразу после крушения, могли остаться в вертолете и погибли.

Сегодня с помощью глубоководных аппаратов, предоставленных Минобороны, удалось установить, что Ми-8 лежит на глубине около 110 м, расстояние от берега — примерно 700 м. У вертолета отломана хвостовая часть, но корпус цел, сообщил возглавляющий оперативный штаб губернатор края Владимир Солодов.

Также спасатели обнаружили первое тело одного из пассажиров авиакатастрофы — как рассказали в СК, оно принадлежит женщине.

Известно, что в составе туристической группы был один ребенок, которого по-прежнему не нашли. С большой долей вероятности он погиб: выживший пассажир Виктор Стрелкин накануне сообщил, что в момент падения вертолета он не успел отстегнуть ремни безопасности сидевшего рядом с ним мальчика, сына его друга.

Следствие ведет допросы

По факту крушения Ми-8 Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку о безопасности полетов и об оказании туристических услуг, также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В сообщении на сайте Следственного комитета России говорится, что в настоящий момент проходят допросы. Следователи опрашивают пострадавших, а также директора компании ООО «Турист» как организатора экскурсии и осуществлявших помощь в навигации полета Ми-8 сотрудников ООО АК «Витязь-Аэро», эксплуатанта вертолета.

Кроме прочего, следствие установило, что в тот же период, когда потерпел крушение Ми-8, свой полет выполнял еще один вертолет, но его пилоты не стали заходить на посадку и вернулись на место вылета. Следователи планируют допросить всех его пассажиров и членов экипажа с целью восстановления картины событий.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина расследование о крушении Ми-8 постановлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Причины крушения

СК рассматривает три версии случившегося. В приоритете у следователей — неблагоприятные погодные условия (во время полета был очень сильный туман), ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолета.

В авиакомпании «Витязь-Аэро» утверждают, что Ми-8 в прошлом году прошел капремонт, перед вылетом также не было зафиксировано неполадок, а полет проходил в штатном режиме — экипаж не докладывал о технических проблемах наземным службам. Также в предприятии выразили уверенность в компетенции членов экипажа.

Комиссия Росавиации в ближайшее время проведет внеплановую проверку «Витязь-Аэро». Свою проверку компании также осуществит Ространснадзор.

Герои из заповедника

Со слов пострадавших и официальных лиц, восемь человек, находившихся на борту Ми-8, спасли пятеро инспекторов Кроноцкого заповедника. Сотрудники ожидали посадку вертолета и первыми услышали хлопок (самого Ми-8 не было видно из-за тумана), впоследствии в течение нескольких минут прибыв на катерах на место крушения и вытащив из холодной воды пострадавших. Они же оперативно оказали первую медицинскую помощь и обогрели их.

Министерство природных ресурсов и экологии России уже выступило с ходатайством о представлении работников заповедника к награде «За спасение погибавших».

«Промедление могло стоить людям жизней. <...> Они достойны государственной награды», — заявил министр Александр Козлов.

Восемь пострадавших, напомним, получили повреждения разной степени тяжести. Два человека остаются в больнице в стабильно тяжелом состоянии, двое других отказались от госпитализации, еще четверым спасшимся не потребовалась помощь медиков. Страховая компания «Витязь-Аэро» выплатит семьям погибших по 2 млн 25 тыс. рублей, пострадавшие и родственники погибшего члена экипажа получат по 2 млн.

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