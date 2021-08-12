«Как будто дом взорвался». Что известно об инциденте с автобусом в Воронеже

В Воронеже умерла пострадавшая при взрыве рейсового автобуса. Женщина скончалась в реанимации, сообщили РИА «Новости» в региональном депздраве. По данным Telegram-канала «112» 35-летнюю Ирину доставили в больницу с ампутированной ногой.
По последним данным, общее число пострадавших при взрыве, с учетом погибшей в реанимации женщины, составляет 18 человек.
ЧП произошло в 21.24 на остановке около ТЦ «Галерея Чижова» с ПАЗ, который был на маршруте 10А. В момент трагедии в автобусе, по словам его водителя Алексея, было около 30 человек. Он отметил, что были заняты все сидячие места.
«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стекла, дым — не понимаю, что происходит», — рассказал мужчина.
Одна из пострадавших подтвердила РИА «Воронеж», что взрыв произошел, когда люди на остановке заходили в автобус. «Последним помню огонь. Большое пламя. Потом, не знаю как, сама вышла из автобуса. Очевидцы помогли мне обработать раны. Больше всего досталось тем, кто сидел сзади: они все были в крови. Не знаю, как это описать. Многие потеряли сознание прямо в машине, и их вытаскивали наружу люди», — рассказала девушка, которая в маршрутном такси сидела на третьем ряду слева.
Она добавила, что поедет в больницу, чтобы выяснить есть ли шок, травмы или осколки стекла в теле.
Один из очевидцев трагедии рассказал агентству, что был на работе, когда услышал хлопок. «Прибежал, повылетали люди из окон. Люди пострадали, у кого-то оторвало ноги. Многие прохожие помогали, «скорая» приехала достаточно быстро», — вспомнил он.
Другая очевидица отметила, что сначала был «сильный грохот, как будто дом взорвался». «Затем поднялись клубы синего дыма (сам автобус с моей стороны не видно). Я как раз говорила с сыном по телефону, и он сказал, что такой дым может быть при столкновении машин на газу», — сказала она. Женщина наблюдала за произошедшем с балкона.
В Следственном комитете ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В пресс-службе отметили, что председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов из Главного управления криминалистики и следователей центрального аппарата.
«В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты регионального управления СК России, проводится осмотр. Количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен председателем СК России на контроль на контроль в центральном аппарате», — приводит «Московский комсомолец» слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Причина инцидента уточняется. Но власти уже исключили версию теракта.
Как рассказал RT источник, на месте не найдены следы поражающих элементов, которыми в случаях терактов поражают взрывные устройства. Тем не менее на место приехала машина взрывотехников ФСБ, жителей Воронежа призвали внимательно относиться к посторонним предметам в общественных местах.
«Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Как пишет RT, следователи рассматривают различные версии ЧП: неисправность технического оборудования и перевозка пассажиром взрывоопасного предмета или газового баллона.
Ранее источник «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона сообщил, что причиной взрыва автобуса могла стать неисправность газового оборудования автомобиля. «По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал он. Оборудование, как предполагалось, могло быть установлено кустарным образом.
Позднее агентство сообщило данные другого источника: «После опроса водителя установлено, что автобус был дизельным, после выхода с конвейера не дооборудовался. Газового оборудования не имел».
На это указывал и представитель перевозчика, который заявил, что все автомобили компании дизельные. В то же время Telegram-канал «112» указывает, что незадолго до трагедии перевозчика поймали на незаконной установке на свои автобусы газобаллонного оборудования. Об этом свидетельствуют проверки МВД и Ространснадзора.