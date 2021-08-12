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«Как будто дом взорвался». Что известно об инциденте с автобусом в Воронеже

В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали 18 человек

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Вечером 12 августа у остановки в Воронеже взорвался автобус. В салоне находились около 30 человек: 18 пострадали, одна женщина умерла в реанимации. Вначале сообщалось, что причиной взрыва был газ, однако перевозчик утверждает, что автобус был дизельным. СК уже возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Версию теракта власти сразу исключили. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Воронеже умерла пострадавшая при взрыве рейсового автобуса. Женщина скончалась в реанимации, сообщили РИА «Новости» в региональном депздраве. По данным Telegram-канала «112» 35-летнюю Ирину доставили в больницу с ампутированной ногой.

По последним данным, общее число пострадавших при взрыве, с учетом погибшей в реанимации женщины, составляет 18 человек.

ЧП произошло в 21.24 на остановке около ТЦ «Галерея Чижова» с ПАЗ, который был на маршруте 10А. В момент трагедии в автобусе, по словам его водителя Алексея, было около 30 человек. Он отметил, что были заняты все сидячие места.

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стекла, дым — не понимаю, что происходит», — рассказал мужчина.

Одна из пострадавших подтвердила РИА «Воронеж», что взрыв произошел, когда люди на остановке заходили в автобус. «Последним помню огонь. Большое пламя. Потом, не знаю как, сама вышла из автобуса. Очевидцы помогли мне обработать раны. Больше всего досталось тем, кто сидел сзади: они все были в крови. Не знаю, как это описать. Многие потеряли сознание прямо в машине, и их вытаскивали наружу люди», — рассказала девушка, которая в маршрутном такси сидела на третьем ряду слева.

Она добавила, что поедет в больницу, чтобы выяснить есть ли шок, травмы или осколки стекла в теле.

Один из очевидцев трагедии рассказал агентству, что был на работе, когда услышал хлопок. «Прибежал, повылетали люди из окон. Люди пострадали, у кого-то оторвало ноги. Многие прохожие помогали, «скорая» приехала достаточно быстро», — вспомнил он.

Другая очевидица отметила, что сначала был «сильный грохот, как будто дом взорвался». «Затем поднялись клубы синего дыма (сам автобус с моей стороны не видно). Я как раз говорила с сыном по телефону, и он сказал, что такой дым может быть при столкновении машин на газу», — сказала она. Женщина наблюдала за произошедшем с балкона.

В Следственном комитете ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В пресс-службе отметили, что председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов из Главного управления криминалистики и следователей центрального аппарата.

«В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты регионального управления СК России, проводится осмотр. Количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен председателем СК России на контроль на контроль в центральном аппарате», — приводит «Московский комсомолец» слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Причина инцидента уточняется. Но власти уже исключили версию теракта.

Как рассказал RT источник, на месте не найдены следы поражающих элементов, которыми в случаях терактов поражают взрывные устройства. Тем не менее на место приехала машина взрывотехников ФСБ, жителей Воронежа призвали внимательно относиться к посторонним предметам в общественных местах.

«Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как пишет RT, следователи рассматривают различные версии ЧП: неисправность технического оборудования и перевозка пассажиром взрывоопасного предмета или газового баллона.

Ранее источник «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона сообщил, что причиной взрыва автобуса могла стать неисправность газового оборудования автомобиля. «По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал он. Оборудование, как предполагалось, могло быть установлено кустарным образом.

Позднее агентство сообщило данные другого источника: «После опроса водителя установлено, что автобус был дизельным, после выхода с конвейера не дооборудовался. Газового оборудования не имел».

На это указывал и представитель перевозчика, который заявил, что все автомобили компании дизельные. В то же время Telegram-канал «112» указывает, что незадолго до трагедии перевозчика поймали на незаконной установке на свои автобусы газобаллонного оборудования. Об этом свидетельствуют проверки МВД и Ространснадзора.

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