Солдат спит — пенсия идет. Срок службы в армии могут засчитать в страховой стаж

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в стаж для досрочного выхода на пенсию. В случае его принятия он вступит в силу уже с 1 января 2022 года. Как пояснили авторы инициативы, сейчас гражданин, два года служивший срочником и далее постоянно работавший, к 60 годам «никак не может накопить необходимые 42 года». В то же время тот, кто «откосил» от армии и пошел работать, получает и свои страховые баллы, и трудовой стаж. Инициатива призвана устранить эту несправедливость. Впрочем, у экспертов есть сомнения в том, что это предложение будет принято.

Группа депутатов и сенаторов от «Единой России» разработала и внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом в четверг, 12 августа, партия сообщила в своем официальном Telegram-канале.

«В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо», — отметил один из авторов инициативы, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Предполагается, что в случае принятия соответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

О досрочном выходе на пенсию

Правом досрочного выхода на пенсию, согласно действующему законодательству, обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном, а сами граждане должны быть в возрасте не менее 60 и 55 лет соответственно.

«Данный законопроект направлен в первую очередь на защиту прав и интересов тех работников, которые трудятся на тяжелых работах, прежде всего в сельском хозяйстве, и у которых возникают затруднения с поиском другой более легкой работы», — пояснил первый заместитель руководителя фракции ЕР Андрей Исаев.

Он добавил, что прохождение военной службы по призыву «имеет высокую общественную полезность и социальную значимость для государства», но в то же время не является страховым периодом. Зачастую именно из-за почетной обязанности прохождения военной службы по призыву гражданину может не хватить страхового стажа для назначения досрочной пенсии.

Исаев указал, что о принятии законопроекта просили жители регионов во время встреч с парламентарием. Были также получены соответствующие наказы в Народную программу партии.

О разных условиях труда

В свою очередь, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов (в 2007-2012 годах занимал пост замминистра здравоохранения и социального развития) считает маловероятным принятие данной инициативы.

«Нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, позволяющий досрочно выходить на пенсию, поскольку во время этой службы все находятся в разных условиях труда», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с аналогичным законопроектом, этот документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как напомнил Сафонов, служба в армии включается в трудовой стаж, но «не очень понятно, почему она должна относиться к особому стажу». Он также отметил, что если человек выбирает воинскую службу как профессиональную сферу деятельности — становится офицером или служит солдатом — то он имеет право на досрочный выход на пенсию.

«В соответствии с законодательством к особому стажу относится стаж, связанный с работой в неблагоприятных условиях труда. Естественно, что автоматически относить к особым условия труда службу в армии невозможно. Такое предложение вряд ли пройдет в силу того, что там разные условия труда у всех», — пояснил эксперт.

О дополнительных расходах

Обсуждаемый законопроект потребует дополнительных расходов в размере 9,7 млрд рублей за период с 2022 по 2024 годы, сообщили в пресс-службе Совета Федерации — такую оценку предоставил Пенсионный фонд РФ.

В случае принятия этой инициативы дополнительные расходы бюджета составят в 2022 году — 2,18 млрд рублей, в 2023-м — 3,67 млрд рублей, в 2024-м — 3,88 млрд руб.

О почетной обязанности

Поясняя суть предложения, глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов отметил, что сейчас гражданин, два года служивший срочником и далее постоянно работавший, к 60 годам «никак не может накопить необходимые 42 года, хотя эти недостающие два года он посвятил почетному долгу — службе Родине».

В свою очередь, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на несправедливость пенсионной системы по отношению к тем, кто служил в армии. По его словам, служба в армии — конституционная обязанность российского гражданина, поэтому факт того, что он защищал свою страну вместо того, чтобы «откосить», должен приниматься во внимание и справедливо вознаграждаться.

Нилов добавил, что фракция ЛДПР неоднократно вносила на рассмотрение аналогичную инициативу, но каждый раз она игнорировалась. «Первый раз мы вносили законопроект несколько лет назад, но правительство его не поддержало. Второй — летом. Теперь вот депутаты «Единой России» решили внести свой вариант. Разумеется, концептуально с их инициативой я согласен — в стране действительно существует подобная несправедливость. Жаль только, что предложение не поддержали ранее. Связано ли это с грядущими выборами, я не знаю. Пусть каждый делает выводы самостоятельно», — цитирует депутата «Лента.ру».

Он уточнил, что речь в законопроекте идет не о трудовом стаже, а о страховом. Государство и так начисляет стаж за службу в армии, но при досрочном выходе на пенсию он не учитывается. «Служба засчитывается при назначении пенсии по старости. А вот по льготной — нет. Был, кстати, интересный довод в пользу этого законопроекта: тот, кто «откосил» от армии и пошел работать, например, курьером, спокойно получает и свои страховые баллы, и трудовой стаж. А тот, кто нюхал порох и с оружием в руках защищал наши рубежи, не получает ничего», — пояснил Нилов. В дальнейшем год военной службы нужно учитывать в трудовом стаже за полтора, поскольку армия подразумевает определенные трудности и ограничения, заключил парламентарий.