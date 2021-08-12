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Общество

Ошибка пилота. Что известно о крушении Ми-8 на Камчатке

Восемь человек с утонувшего на Камчатке Ми-8 могли остаться внутри вертолета

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В районе Курильского озера на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристической группой на борту. По предварительным данным, восемь человек погибли, еще восемь находившихся на борту, сумев самостоятельно всплыть на поверхность воды, спасены. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело.

Новости о падении вертолета с находящимися на борту туристами стали поступать в ночь на 12 августа. В ГУ МЧС по региону подтвердили, что примерно в 0.50 мск (9.50 по местному времени) вертолет Ми-8, принадлежавший компании «Витязь-Аэро», совершил жесткую посадку на воду, в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.

После падения Ми-8 практически мгновенно опустился на дно озера, он лежит на глубине 135 м. Температура воды в этих местах не превышает 5-6 °C.

Первыми к месту падения Ми-8 спустя несколько минут отправились два катера с сотрудниками заповедника, услышавшими громкий хлопок. По волнам они обнаружили предполагаемое место, где на поверхности находились восемь человек.

Позднее к поисково-спасательным мероприятиям привлекли не менее 45 человек и восьми единиц техники МЧС при помощи сотрудников заповедника. На место также вылетел губернатор Владимир Солодов, возглавивший оперативный штаб.

На борту Ми-8 находились 16 человек — 13 туристов из Москвы из Санкт-Петербурга, в числе которых один ребенок, и трое членов экипажа. По информации РИА «Новости», как рассказали выжившие, вертолет начал тонуть носом вниз, от удара открылись задние створки, и люди всплывали на поверхность примерно с глубины 8-9 м.

По состоянию на сегодняшний час, предварительно в результате катастрофы погибли восемь человек (семь пассажиров и один член экипажа), остальные восемь спасены.

«Интерфакс» со ссылкой на санавиацию региона добавляет, что командир Ми-8 погиб, а среди членов экипажа выжили второй пилот и бортмеханик. Единственный ребенок в составе группы также погиб. По сути, выживших, все из которых находились на воде, спасли работники заповедника.

Пострадавших доставили авиацией в Петропавловск-Камчатский и транспортировали в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского. Четверо человек избежали травм, еще четверых госпитализировали, однако, как заявили в краевом Минздраве, угрозы для их жизни нет. Со слов главврача больницы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему проводится операция, в общей сложности в реанимационном отделении — два человека. Двое других получили легкие травмы.

Среди выживших, судя по спискам Telegram-канала «112», оказался журналист и экономист Николай Корженевский, бывший ведущий новостей и автор аналитической программы «Экономика: Курс дня» на телеканале «Россия-24».

Еще восемь человек по-прежнему не нашли, предположительно, они могут находиться внутри вертолета, но поиски осложняются тем, что Ми-8 полностью затонул, и у местных водолазов есть снаряжение только для работы на глубине 20 м, а не более 100 м. Минобороны уже направило в помощь спасателям подводные роботизированные аппараты.

Уголовное дело

Ми-8 с туристической группой следовал по маршруту поселок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка. В «Витязь-Аэро», компании, 50% акций которой владеет несколько дней назад признавшийся в случайном убийстве депутат местного законодательного собрания Игорь Редькин, утверждают, что утонувший вертолет был исправен. Коммерческий директор авиакомпании Дмитрий Черных сообщил ТАСС, что в прошлом году Ми-8 прошел капитальный ремонт. Он также отметил для RT, что компетенция командира экипажа не вызывает сомнений — он военный летчик с большим количеством часов налета.

Источник в экстренных службах также подтвердил агентству, что перед вылетом судно было осмотрено и не имело технических неполадок, сам полет же проходил штатно — экипаж вертолета не докладывал наземным службам о технических проблемах.

Специалисты рассматривают две версии причин случившегося — это отказ двигателя и ошибка пилотирования на фоне сильного тумана. Версия ошибки пилота является наиболее вероятной, рассказали ТАСС в следственных органах.

«В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться куда он садится и произвел посадку фактически на водную поверхность», — сказал источник.

«Интерфакс», ссылаясь на источник в службах транспортного надзора, пишет же, что проверки «Витязь-Аэро» ранее выявляли многочисленные нарушения, касающиеся безопасности полетов и условий труда пилотов, проблемы также были обнаружены на аэродроме «Николаевка». Имело ли это отношение к трагедии, в настоящий момент неизвестно.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц») силами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Следственная группа ведет работу на месте происшествия и восстанавливает картину событий. Свою проверку о соблюдении законодательства о безопасности полетов и об оказании туристских услуг также начала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Все полеты туристических групп на Курильское озеро в Кроноцком заповеднике, запланированные на 12 августа, отменены.

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