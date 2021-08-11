«Побуждал к противоправным действиям»: Навальному грозит новый срок

СК РФ предъявил Алексею Навальному обвинения по факту создания коммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В ведомстве считают, что деятельность созданного им фонда была сопряжена с побуждением людей к совершению противоправных деяний. На данный момент оппозиционер находится в колонии, где отбывает срок в 3,5 года по делу «Ив Роше».

Блогеру Алексею Навальному грозит до трех лет лишения свободы по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. О новых обвинениях по ч.2 ст. 239 УК России сообщает сайт Следственного комитета РФ.

По данным следствия Навальным была создана некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента – «Фонд борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России). Он руководил ей с 2011 года совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими лицами.

В ведомстве утверждают, что деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных действий. Перечисленные лица распространяли на своих личных страницах и страницах ФБК в интернете призывы к участию в несогласованных митингах в январе 2021 года, при том, что Навальному было заранее известно о противоправном характере мероприятий. Уголовное дело по этому делу было заведено в конце апреля 2021 года. На несанкционированных митингах в начале года, по информации российских властей, было задержано больше 17 тысяч человек, также впоследствии на некоторых участников акций были заведены уголовные дела.

Наказание по ч.2 ст.239 УК РФ может включать в себя штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иной доход осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Условное наказание ему заменили на 3,5 года реального срока по делу «Ив Роше» с учетом срока домашнего ареста.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд вынес приговор братьям Навальным. Они были признаны виновными по ст. 159.4 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»). Алексей Навальный получил три года и шесть месяцев заключения условно с испытательным сроком пять лет, его брат Олег — три года и шесть месяцев колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с Навальных 4,4 млн руб. в пользу Многопрофильной процессинговой компании, а также назначил обоим штраф по 500 тыс. руб.

В 2017 году испытательный сроку Алексею Навальному был продлен до 29.12.2020 из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократное привлечения к административной ответственности.

В декабре 2020 года Управление ФСИН по Москве подало представление в суд о замене Алексею Навальному наказания. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа Алексей Навальный находился на лечении в Берлине. Однако на уведомление о явке 23 октября уже после выписки он не ответил. Спустя месяц он направил в адрес УФСИН письмо о месте своего пребывания в Берлинском отеле, где проходит восстановление. Однако факт прохождения восстановительных процедур по закону не является основанием для неявки на регистрацию. Поэтому 29 декабря 2020 года Алексей Навальный был объявлен в розыск, а 17 января 2021 года после возвращения из Германии он был задержан в московском аэропорту Шереметьево.

2-го февраля 2021-го года Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток» на реальный — три года и шесть месяцев. С учетом времени, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия, Навальный проведет в колонии общего режима около двух лет и восьми месяцев.

В начале августа экс-юрист ФБК Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции, которая прошла в январе текущего года. Также по этому делу брат политика – Олег Навальный – получил год условно с испытательным сроком один год.