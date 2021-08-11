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Общество

«Негативные последствия»: чем опасен разлив нефти под Новороссийском

Надвигающийся шторм в Новороссийске расширит площадь нефтяного пятна

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rian_ru/Telegram
Эксперты в области экологии считают, что нефтяной разлив площадью 80 кв. км под Новороссийском чреват «серьезными последствиями» для фауны Краснодарского края. Ситуацию может усложнить непогода: 11 августа в Новороссийске было объявлено штормовое предупреждение.

В субботу, 7 августа, под Новороссийском произошел разлив нефти во время ее закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В компании площадь загрязнения оценили в 200 кв. м.

Позднее, 11 августа, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения больше заявленной КТК в 400 тыс. раз и составляет 80 кв. км. Об этом говорится в релизе об итогах спутникового мониторинга.

Эксперты опасаются серьезных последствий для природы края. Старший преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалист по экологии Александр Лебедев пояснил «Газете.Ru», что нефть образует пленку и, соприкасаясь с ней, морские животные и птицы медленно погибают.

«Вторая проблема для животного мира — нефтяная пленка препятствует проникновению в воду кислорода и солнечных лучей», — отметил он.

Если близ Новороссийска случится шторм или задует сильный ветер, площадь нефтяного пятна увеличится, сказал эксперт.

«Если будет шторм или сильный ветер, который уменьшает толщину нефтяного пятна, но увеличивает его площадь, то ликвидировать его станет сложнее», — уточнил Лебедев.

В среду, 11 августа, в Новороссийске объявлено штормовое предупреждение, об этом говорится на сайте города.

Но опасения разделяют не все. По мнению доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии РАН Андрея Костяного, серьезной опасности разлив не представляет.

«Обычно легкие фракции нефти довольно быстро испаряются, более тяжелые уходят под воду и садятся на скачок плотности воды. Думаю, уже на следующем снимке из космоса, который получим сегодня или завтра, мы вообще ничего не увидим», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов предположил, что разлив повлечет «существенные негативные последствия» для региона, и «с учетом опыта Норильска» на компанию-виновницу происшествия будут наложены «серьезные штрафы».

«Однако в южных широтах способность моря к самоочищению выше, поэтому последствия разлива будут ниже, чем если бы он произошел в Арктике», — добавил он.

Между тем разливы нефти — явление не редкое, заявил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Разливы нефти случаются чаще, чем каждый месяц, и даже чаще, чем каждую неделю. У нас статистка нефтеразливов на суше, например, около 10 тыс. нефтеразливов в год», — сказал он.

Законодательство в части предотвращения таких инцидентов, по его мнению, отрегулировано «очень жестко». Однако, если разлив уже произошел, то в ход идут возмещение нанесенного ущерба и крупные штрафы.

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