«Вызывает интоксикацию»: курение снижает эффективность вакцинации

Показатели антител после вакцинации от COVID-19 у курильщиков могут быть ниже, чем у людей без вредных привычек. К такому выводу пришли японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи. Врачи рассказали «Газете.Ru», почему курение может снижать эффект от вакцины.

В исследовании японских ученых участвовали 378 медработников (255 женщины, 123 мужчины): спустя три месяца после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer медики взяли у них кровь, чтобы измерить титры защитных антител к SARS-CoV-2. При анализе были учтены показатели о вредных привычках медработников.

Впоследствии ученые сравнили данные курильщиков и тех добровольцев, которые не употребляли табачную продукцию. Исследование показало, что концентрация антител в крови первой группы, вне зависимости от пола, была ниже нормы на 140-250 единиц.

Курение вызывает интоксикацию организма, которая может влиять на иммунитет и выработку антител, объяснил заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

«Курение вызывает хроническую интоксикацию, которая в любом случае не может положительно влиять на здоровье организма — и на вакцинацию в том числе. У курильщиков, как правило, многие процессы происходят по-другому, и интоксикация может предотвращать выработку антител», — отметил он.

Вирусолог Евгений Тимаков добавил, что в целом эффективность любых вакцин у курильщиков может быть гораздо ниже, чем у людей без вредных привычек.

«Курение в целом негативно влияет на организм человека, и из-за интоксикации выработка антител может сократиться», — пояснил эксперт.

При этом Тимаков добавил, что влияние курения на выработку антител вакцины от коронавируса пока не изучено достаточно.

«Исследование японских ученых необходимо изучить дополнительно, потому что может быть много нюансов. Пока известно только то, что эта вредная привычка не добавляет здоровья и в целом может нейтрализовать антитела, которые образуются после вакцинации», — сказал медик.

Отказ от курения за несколько месяцев до проведения вакцинации может улучшить показатели. «Если человек откажется от курения, вполне возможно, что эффект от вакцины будет выше — потому что во время отказа от табака организм самоочищается, и увеличивается жизнеспособность легких», — сказал Андрей Кабычкин.

Также врачи рекомендуют отказаться от курения после введения вакцины — по их словам, оно может обострить побочные эффекты от препарата.

«После вакцинации начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром: повышение температуры вплоть до лихорадки, интоксикацию, слабость, головную боль, снижение аппетита и так далее. Конечно, происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ — это дополнительный стресс для организма», — говорил изданию РБК врач-пульмонолог Алексей Никишенков. Его предостережение распространяется и на электронные сигареты.

Помимо этого, курение после вакцинации может спровоцировать образование тромбов, отмечала в беседе с ТАСС врач-терапевт Людмила Лапа.

«Одно и тоже влияние (как от алкоголя) — это спазмы сосудов и загущение крови, которое является самым ведущим при ковиде. При воздействии на организм любыми вирусами, не только ковидом, идет загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование — все те же самые риски. Чтобы исключить их, нельзя пить [алкоголь] и курить», — говорила она.