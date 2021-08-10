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Общество

Новый молодежный тренд: почему девятиклассники выбирают колледжи

В Госдуме призвали увеличить число бюджетных мест для обучения на медсестер

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Александр Рюмин/ТАСС
В России растет востребованность среднего профессионального образования: в 2020 году половина девятиклассников и каждый пятый одиннадцатиклассник выбрали колледжи, пишут в своей работе исследователи из НИУ ВШЭ. Причиной такой динамики они называют снижение доступности вузов и новые представления молодежи о карьере. Сегодня в сузы, утверждают они, приходят все больше выходцев из семей среднего класса, а сами учебные заведения теперь способны подготовить востребованных на рынке специалистов. В Госдуме тем временем призывают увеличить число бюджетных мест на обучение по медицинскому и другим первостепенным для государства направлениям.

Маневр уже не обходной

Почти 45% россиян в возрасте от 25 до 64 лет имеют диплом техникума или колледжа, пишут исследователи Института образования НИУ ВШЭ Вера Мальцева и Алексей Шабалин в своей работе «Не-обходной маневр, или бум спроса на среднее профессиональное образование в России». Они анализировали данные Росстата, Минпросвещения и Минобрнауки.

В 2020 году уже 50% девятиклассников и 20% выпускников школ стали студентами сузов, в 2019-м — 45 и 17% соответственно.

«Система СПО (среднего профессионального образования) стала локомотивом третичного образования в России – впервые с 2004 года», — пишут авторы исследования.

Чаще всего выбор в пользу суза делается из-за того, что это дает вариант «обходного маневра», считают Мальцева и Шаблин. Ведь если уйти после 9-го класса в колледж с последующим поступлением в вуз, ЕГЭ сдавать не понадобится.

Кроме того, согласно наблюдениям авторов исследования, дети из семей с невысоким социально-экономическим статусом стремятся побыстрее получить профессию и найти работу в условиях снижения реальных доходов населения.

Однако это традиционные причины спроса на СПО, и они не объясняют растущую популярность сузов среди одиннадцатиклассников, подчеркивается в исследовании.

«Возрастающий спрос может быть как реакцией на снижение доступности высшего образования и изменения на рынке труда, так и индикатором доверия к треку СПО и новых установок молодежи относительно образовательных и трудовых траекторий», — пишут Мальцева и Шаблин.

Поступающих в вуз сразу после получения диплома СПО, особенно среди выпускников программ подготовки специалистов среднего звена, все меньше – 21% в 2020 году против 31% в 2015-м, отмечают исследователи.

«Растущее число студентов колледжей уже нельзя объяснить опосредованным спросом на высшее образование. Речь идет о новой рационализации выбора колледжа как первого послешкольного образования – в контексте меньших издержек на его получение и популярности мягких профессий, не требующих диплом вуза», – поясняют Мальцева и Шабалин.

При этом исследование выявило, что сами колледжи сегодня утрачивают «индустриальный уклон», теперь там можно получить профессию из области сервиса или, например, информационных технологий.

Усилился и конкурс, теперь на место в сузе может претендовать до 6 человек, а за обучение все чаще платят из своего кармана, отмечается в работе.

«Сильнее всего ситуация проявляется у выпускников 11 классов, для которых борьба за бюджетное место уже давно не пустое слово – в 2020 году 56% поступивших обучаются платно», — говорится в исследовании.

В колледжи, по мнению Мальцевой и Шаблина, пришли «принципиально другие студенты по социально-экономическому профилю» – теперь это дети из семей среднего класса, доля же «нижних доходных групп» снижается.

Высшее образование — не приоритет

Рост востребованности среднего профессионального образования подтверждает совместный мониторинг РАНХиГС и Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

«Поскольку доходы населения падают, то очень значительная доля учащихся после девятого класса уходит в систему среднего профобразования. Если до 2014 года туда шло около 40%, то теперь уходит около 55%. Почему? Потому что они хотят быстрее выйти на рынок труда и начать зарабатывать», — говорит директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко.

Высшее образование, добавила эксперт, ребята, которые ушли в техникумы и колледжи, обычно получают уже после выпуска из системы СПО на вечернем или заочном отделении вузов – если у них есть такая необходимость или желание.

«При этом 8% сразу после окончания среднего профессионального поступают на очное в вузы, а еще 13% — на вечернее или заочное. То есть только 21% сразу после выпуска продолжает образование, а остальные выбирают вариант сделать это позже», — объяснила Клячко.

Однако организаций СПО, которые могут дать качественное образование на высоком уровне, в России всего примерно 30%, отметила она.

«Сейчас также развивается платное среднее профессиональное образование в госсекторе и частные организации СПО. На платной основе они дают студентам такие востребованные сегодня профессии – специалистов по ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), дизайну и так далее. Раньше ребята шли за такими специальностями на платное обучение в вузы, теперь в СПО, потому что там, конечно, дешевле», — пояснила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

Самые востребованные направления в системе среднего профессионального образования – информационные технологии, дизайн, медицина, поварское дело, судовождение и экономика.

«Порядка 500 тыс. студентов обучаются по программам подготовки рабочих кадров, примерно 3 млн учатся на специалистов среднего звена», — уточнила Татьяна Клячко.

Усиление роли среднего профессионального образования — общемировая тенденция, считает зампред думского Комитета по образованию и наук Максим Зайцев.

«Востребованность рабочих специальностей во всем мире растет, вместе с этим увеличивается и уровень зарплат. Вся мировая образовательная система была построена на получении высшего образования, но сегодня, как государству, так и частным корпорациям не требуется такое огромное число юристов, менеджеров и так далее. Поэтому, в том числе благодаря формам поддержки сузов, ребята стали выбирать среднее профессиональное образование – это быстрее и зачастую дешевле», — сказал он.

По мнению парламентария, высшее образование сегодня не имеет приоритетного значения для работодателя. Кроме того, несмотря на попытки профильного министерства сократить число вузов, их становится больше, и не все из них дают качественные знания. В связи с этим получение высшего образование не всегда говорит о квалификации.

«Нам нужно поддерживать систему среднего профессионального образования. Увеличивать, причем достаточно серьезно, число бюджетных мест в сузах на те специальности, в которых нуждается государство. Речь, например, о медсестрах», — заключил Зайцев.

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