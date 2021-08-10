Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Британская пловчиха требует вернуться к разговору о шапочках для темнокожих... 15:01
Украина просит развернуть на ее территории подразделения ПВО США 14:58
Отец Месси ответил на вопрос о дате подписания сыном контракта... 14:58
В Оклахоме муж победительницы в лотерею убил семью и покончил с собой 14:57
В Туркмении потребовали от граждан клятву на Коране об отказе от VPN 14:52
«Будет проситься домой»: директор МакSим — о скорой выписке певицы 14:49
Американцы поделились грустными историями о ссорах с близкими из-за вакцинации 14:46
В российскую армию до конца 2021 года поступят 20 танков Т-14... 14:44
Роскомнадзор заблокировал интервью Егора Летова 14:40
Дмитрий Гордон объяснил негативное отношение к российским спортсменам 14:36
Общество

Список недвижимости на девяти листах: новые детали дела о мошенничестве в ФСБ

Суд нашел у экс-чекистов виллу в Италии за €4 млн с отделанной золотом мебелью

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, во время рассмотрения его уголовного дела в Московском гарнизонном военном суде, 2021 год

Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, во время рассмотрения его уголовного дела в Московском гарнизонном военном суде, 2021 год

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Фролова и Васильева обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Суд должен решить судьбу их арестованного имущества — список участков, домов и строений занял девять листов. Среди объектов — особняк на озере Комо с каррарским мрамором и инкрустированной золотом мебелью.

В Московском гарнизонном военном суде идут слушания по уголовному делу бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева. В ходе разбирательств у обвиняемых нашли десятки объектов недвижимости, среди которых элитный особняк на берегу озера Комо, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о фигурантах из уголовного дела бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина (он был непосредственным руководителем Фролова и Васильева). Бывшим чекистам вменяют мошенничество в особо крупном размере: по версии следствия, они угрожали бизнесменам и вынудили их передать имущество на 638 млн руб. В апреле Черкалина, чье дело было выделено в самостоятельное производство, приговорили к семи годам колонии.

Фролову инкриминируется также получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от АКБ «Кредитимпэкс Банк»: Генпрокуратура считает, что бывший замначальника управления «К» ФСБ на протяжении шести лет получал по $100–150 тыс. ежемесячно от руководителей кредитной организации. За эти деньги Фролов прикрывал банк перед ЦБ, позволяя ему проводить теневые операции с «сомнительными контрагентами».

Как пишет «Коммерсантъ», в ближайшее время суд начнет решать судьбу имущества Фролова и Васильева, арестованного для обеспечения интересов потерпевшей стороны. Речь идет о домах, земельных участках, нежилых зданиях, гаражах. Список недвижимости, обнаруженный у бывших сотрудников спецслужбы, занял девять листов. У семьи Васильева только в Истре нашли 81 объект.

У Фролова обнаружили только один особняк на берегу итальянского озера Комо в 40 км от Милана. Виллу подполковника оценили в €4 млн: сейчас дом реконструируют, для отделки используется каррарский мрамор, комнаты обставят окантованной золотом мебелью. Генпрокуратура сообщила, что все объекты недвижимости, включая особняк в Италии, были куплены на добытые преступным путем средства и сейчас арестованы. Однако адвокат Фролова Андрей Андрусенко опроверг эти заявления. По его словам, виллу на озере Комо купил еще отец Фролова. После его смерти подполковник не вступал в право наследования, а с момента увольнения из ФСБ в 2013 году вообще ни разу не был за границей. Кроме того, защитник указал, что в материалах уголовного дела нет кадастровой выписки с указанием владельца особняка.

Кирилла Черкалина задержали и арестовали в апреле 2019 года, после этого задержали и его подчиненных. При обыске у экс-сотрудника ФСБ нашли 12 млрд руб. наличными и десятки объектов движимого и недвижимого имущества. После продажи участков, домов, квартир, автомобилей и предметов роскоши в 2020 году прокуратура вернула в бюджет 6 млрд руб.

В итоге Черкалин пошел на сделку со следствием и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела. По статьям о мошенничестве и вымогательстве он мог бы получить до 25 лет лишения свободы, но его приговорили только к семи годам. Бывшего чекиста лишили звания полковника и государственных наград. Кроме того, его обязали выплатить по искам пострадавших предпринимателей 637 млн руб. Большая часть исковых требований потерпевших на 18 млрд руб. была выделена в отдельное гражданское производство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Минобрнауки не будет делить студентов на привитых и непривитых
Министерство образования готово изменить рекомендации по вакцинации студентов
Впервые за месяц число случаев коронавируса в России ниже 22 тысяч
Петербург обогнал Москву по числу заразившихся COVID-19 за сутки
«Абакан» на страже Эр-Рияда: Саудовская Аравия хочет купить новейшие российские ЗРК
Первый в мире ЗРК для борьбы с баллистическими целями заинтересовал покупателей
Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии
Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
ФАС России проверит ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре
Рост себестоимости водки не отразится на розничных ценах
Новости и материалы
Британская пловчиха требует вернуться к разговору о шапочках для темнокожих
Украина просит развернуть на ее территории подразделения ПВО США
Отец Месси ответил на вопрос о дате подписания сыном контракта с «ПСЖ»
В Оклахоме муж победительницы в лотерею убил семью и покончил с собой
В Туркмении потребовали от граждан клятву на Коране об отказе от VPN
«Будет проситься домой»: директор МакSим — о скорой выписке певицы
Американцы поделились грустными историями о ссорах с близкими из-за вакцинации
В российскую армию до конца 2021 года поступят 20 танков Т-14 «Армата»
Роскомнадзор заблокировал интервью Егора Летова
Дмитрий Гордон объяснил негативное отношение к российским спортсменам
Из саратовского цирка эвакуируют львов и собак
Цена сжиженных газов обновила исторический максимум
Экстрадированному из России белорусскому бойцу грозит 3,5 года тюрьмы
У гавайских дельфинов найден новый вирус, грозящий эпидемиями
Инвесторы назвали наиболее перспективные технологии будущего
В Минобрнауки пригрозили вузам из-за безосновательных ограничений для непривитых студентов
Саудовская Аравия хочет заменить американские ЗРК «Патриот» на российские «Абакан»
Ученые рассказали о влиянии курения на антитела после вакцинации от коронавируса
Все новости
Не чувствуют боль: как COVID-19 ломает симпатическую систему
Найдено новое неврологическое осложнение COVID-19
На соратников Навального завели дело из-за сбора средств
Волкова и Жданова заподозрили в финансировании экстремизма
«Невольный участник»: «Рыбный король» признался в убийстве
Депутат-миллиардер заявил, что случайно застрелил мужчину на Камчатке
«Не идите по ложному пути»: Пекин осудил решение Вильнюса открыть представительство Тайваня
Китай отозвал своего посла в Литве для консультаций
Ученые про фаббинг: почему люди меняют друзей на смартфон
Ученые рассказали, как не поссориться с друзьями, зависая в гаджетах
Бывших высокопоставленных чиновников Северной Осетии заподозрили в растрате
СК задержал бывших глав правительства и минтуризма Северной Осетии
«Чрезвычайно сильны»: США напомнили о своем могуществе России и Китаю
Госсекретарь Блинкен обратил внимание на российские и китайские заявления об упадке США
Спасаем правильно: МЧС внедрит стандарт по работе с попавшими в ДТП автомобилями
МЧС разработает индивидуальные «карты спасения» для различных автомобилей на случай ДТП
«Кожа и волосы не дышат»: как не навредить себе твердой косметикой
Химики объяснили, как работают твердые косметические средства
Погибшие были тяжело больны: стали известны новые подробности ЧП в Северной Осетии
Минздрав сообщил о восстановлении подачи кислорода в больницу Владикавказа
«Тут средненько с соблюдением законов»: чувствуют ли русские в Киргизии подъем национализма
Совет Думы осудил ряд русофобских случаев в Киргизии
Жестких мер не будет: власти не торопятся радикально регулировать топливный рынок
Правительство не решилось на запрет экспорта бензина
В Лондоне сломался Тауэрский мост. Как это было
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях