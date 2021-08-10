Список недвижимости на девяти листах: новые детали дела о мошенничестве в ФСБ

Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, во время рассмотрения его уголовного дела в Московском гарнизонном военном суде, 2021 год

Бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Фролова и Васильева обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Суд должен решить судьбу их арестованного имущества — список участков, домов и строений занял девять листов. Среди объектов — особняк на озере Комо с каррарским мрамором и инкрустированной золотом мебелью.

В Московском гарнизонном военном суде идут слушания по уголовному делу бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева. В ходе разбирательств у обвиняемых нашли десятки объектов недвижимости, среди которых элитный особняк на берегу озера Комо, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о фигурантах из уголовного дела бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина (он был непосредственным руководителем Фролова и Васильева). Бывшим чекистам вменяют мошенничество в особо крупном размере: по версии следствия, они угрожали бизнесменам и вынудили их передать имущество на 638 млн руб. В апреле Черкалина, чье дело было выделено в самостоятельное производство, приговорили к семи годам колонии.

Фролову инкриминируется также получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от АКБ «Кредитимпэкс Банк»: Генпрокуратура считает, что бывший замначальника управления «К» ФСБ на протяжении шести лет получал по $100–150 тыс. ежемесячно от руководителей кредитной организации. За эти деньги Фролов прикрывал банк перед ЦБ, позволяя ему проводить теневые операции с «сомнительными контрагентами».

Как пишет «Коммерсантъ», в ближайшее время суд начнет решать судьбу имущества Фролова и Васильева, арестованного для обеспечения интересов потерпевшей стороны. Речь идет о домах, земельных участках, нежилых зданиях, гаражах. Список недвижимости, обнаруженный у бывших сотрудников спецслужбы, занял девять листов. У семьи Васильева только в Истре нашли 81 объект.

У Фролова обнаружили только один особняк на берегу итальянского озера Комо в 40 км от Милана. Виллу подполковника оценили в €4 млн: сейчас дом реконструируют, для отделки используется каррарский мрамор, комнаты обставят окантованной золотом мебелью. Генпрокуратура сообщила, что все объекты недвижимости, включая особняк в Италии, были куплены на добытые преступным путем средства и сейчас арестованы. Однако адвокат Фролова Андрей Андрусенко опроверг эти заявления. По его словам, виллу на озере Комо купил еще отец Фролова. После его смерти подполковник не вступал в право наследования, а с момента увольнения из ФСБ в 2013 году вообще ни разу не был за границей. Кроме того, защитник указал, что в материалах уголовного дела нет кадастровой выписки с указанием владельца особняка.

Кирилла Черкалина задержали и арестовали в апреле 2019 года, после этого задержали и его подчиненных. При обыске у экс-сотрудника ФСБ нашли 12 млрд руб. наличными и десятки объектов движимого и недвижимого имущества. После продажи участков, домов, квартир, автомобилей и предметов роскоши в 2020 году прокуратура вернула в бюджет 6 млрд руб.

В итоге Черкалин пошел на сделку со следствием и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела. По статьям о мошенничестве и вымогательстве он мог бы получить до 25 лет лишения свободы, но его приговорили только к семи годам. Бывшего чекиста лишили звания полковника и государственных наград. Кроме того, его обязали выплатить по искам пострадавших предпринимателей 637 млн руб. Большая часть исковых требований потерпевших на 18 млрд руб. была выделена в отдельное гражданское производство.