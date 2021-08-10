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Общество

«Невольный участник»: «Рыбный король» признался в убийстве

Депутат-миллиардер заявил, что случайно застрелил мужчину на Камчатке

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Депутат-миллиардер Камчатского края Игорь Редькин сообщил о том, что якобы случайно застрелил человека. Свое признание он направил местным следователям. Политика задержали — до решения суда по мере пресечения он будет находиться в ИВС. О том, как «рыбный король» оказался участником убийства, — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Законодательного собрания Камчатки, известный как «Рыбный король», Игорь Редькин может быть причастен к убийству 30-летнего мужчины на свалке в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района. Он сам сообщил о том, что случайно застрелил человека.

Пресс-служба следственного управления СКР Камчатского края сообщила о возбуждении уголовное дела по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, житель Озерновского получил огнестрельное ранение вечером 2 августа. Мужчина скончался в больнице. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По данным Telegram-канала «112», погибшего зовут Андрей Толстопятов, он был разнорабочим.

Представитель миллиардера из списка Forbes Ольга Струченко ранее распространила в СМИ его заявление. В нем депутат сообщает, что является «невольным участником трагедии».

«Вечером [2 августа] в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — рассказал он.

Депутат подчеркнул, что накануне «принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд». Редькин напомнил, что долгое время был депутатом по по избирательному округу № 12 от «Единой России». По его словам, округ для него «как родной».

Но в то же время он хочет «приостановить свое членство в партии «Единая Россия» и снять свою кандидатуру с выборов» во избежание кривотолков. Как сообщают местные СМИ, депутата поместили в ИВС до решения суда о мере пресечения.

По данным Forbes, Редькин является совладельцем компании «Витязь-Авто». Организация занимается добычей и переработкой рыбы. Выручка компании в 2020 году, по данным СПАРК, — 5,4 млрд рублей. Ранее Forbes включил депутата в двадцатку самых богатых госслужащих России. Офиально задекларированный доход политика за последние три года корядка 1,5 млрд.

За последние несколько дней это уже второе уголовное дело, связанное с региональными депутатами. 8 августа стало известно об обвинении депутата городского совета города Мелеуз от КПРФ Александра Котелевского в убийстве 38-летнего инвалида. По ходатайству следователя его арестовали. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но сам нардеп вину не признает.

По версии следствия, в ночь на 5 августа Котелевский распивал алкогольные напитки вместе с убитым Ильфатом Тутхнеевым, который якобы выполнял заказ депутата — сувениры для свадьбы.

«Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался», — говорится на сайте регионального СК.

У погибшего обнаружены переломы ребер, позвоночника и пролом головы. Котелевского нашли на следующий день после трагедии рядом с трупом. «Он был сильно пьян и уснул рядом с местом преступления. Прибывшие на утреннюю смену рабочие обнаружили его всего в крови», — сказал источник РЕН ТВ.

В КПРФ сразу после инцидента заявили, что намерены исследовать произошедшее и убедиться в достоверности. «Будем смотреть, будем разбираться. Надо выяснить, «утка» или не «утка», — сказал в комментарии URA.RU первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин. Он избирался депутатом в Государственную думу по списку КПРФ от Республики Башкортостан.

Александр Котелевский был избран от КПРФ в совет городского поселения Мелеуз в 2020 году. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, пишет РЕН ТВ.

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