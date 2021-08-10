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Общество

Бывших высокопоставленных чиновников Северной Осетии заподозрили в растрате

СК задержал бывших глав правительства и минтуризма Северной Осетии

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Алан Диамбеков и Сергей Такоев

Алан Диамбеков и Сергей Такоев

rusfranch.ru/Wikimedia Commons
Сергея Такоева, занимавшего пост премьера республики с 2012 по 2015 год, задержали по подозрению в растрате. Вместе с ними задержаны экс-глава регионального минтуризма и генеральный директор местного предприятия. В середине 2000-х Такоев уже был на скамье подсудимых — после теракта в Беслане его обвиняли в растрате средств, которые должны были пойти на охранявший границу республики полк МВД. Однако в 2010 году Такоева оправдали.

Экс-премьера Северной Осетии Сергея Такоева и бывшего министра туризма республики Алана Диамбекова задержали по подозрению в растрате, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«По подозрению в совершении преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева», — говорится в сообщении.

Бывших чиновников задержали в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств республики в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ). Сейчас по местам их жительства проводятся обыски, отметили в СК.

Издание «Основа» со ссылкой на осетинского журналиста Заура Фарниева сообщает, что уголовное дело против Такоева может быть связано с функционированием технопарка, который заработал в республике в бытность Диамбекова министром туризма.

Сергей Такоев возглавлял североосетинское правительство с мая 2012 по июнь 2015 года. Он является племянником замминистра нефтяной промышленности СССР Дзандара Такоева. Экс-премьер республики начинал карьеру как экономист в администрациях Курской области и Курска в конце 1980-х. С начала 1990-х занимал различные посты в государственных и частных структурах Северной Осетии. Такоев был под подозрением после теракта в Беслане: прокуратура обвиняла его в растрате — якобы занимавший тогда пост вице-премьера Такоев перенаправил средства бюджета на финансирование футбольного клуба «Алания», оставив без денег полк МВД на границе с Ингушетией. По мнению прокуратуры, это позволило проникнуть на территорию республики террористам, взявших в заложники бесланских школьников. В 2009 году Такоева полностью оправдали и сняли все обвинения.

В 2008 году на Такоева совершили покушение — 27 декабря в центре Владикавказа неизвестные несколько раз выстрелили в вышедшего из машины чиновника. Водитель затащил его в автомобиль и оперативно доставил в больницу. Одна пуля калибра 7,62 мм прошла навылет и не задела важных органов, а вторая попала в живот. МВД не смогло установить ни число нападавших, ни тип оружия — сам Такоев не видел стрелявших. Следствие не исключало, что выстрелы были произведены с большого расстояния снайпером. В 2009 году в Северной Осетии ликвидировали банду киллеров, позже правоохранительные органы установили, что преступники причастны к покушению на чиновника. Заказчиков преступления найти не удалось.

Согласно данным «Спарк», ОАО «ОЗАТЭ» — зарегистрированный во Владикавказе Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования. Генеральным директором компании указан Артур Калаев. Основным видом деятельности предприятия является производство прочего электрического оборудования.

Тезка упомянутой в сообщении СК Аиды Габараевой, по данным «РБК Компании», была учредителем зарегистрированной во Владикавказе ООО «Инвестсрой, которую ликвидировали в 2016 году. Кроме того Габараева указана в качестве учредителей еще нескольких североосетинских компаний, в частности — ООО «Мастерфайбр-Алания», занимающейся строительством.

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