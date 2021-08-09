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Общество

«Дети заметили нож». Что известно о проникновении в детский сад под Петербургом

В Кудрово задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в частный детсад

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Когда в детском саду был «тихий час», неизвестный с ножом перепрыгнул через забор и забрался на крышу беседки. Все дети спали и не успели испугаться. Как рассказали очевидцы, злоумышленник уходил от погони — за ним бежали двое мужчин, требовавших вернуть их мобильные телефоны. Заметив охранника, он выкинул гаджеты в песочницу и скрылся. Инцидент завершился без пострадавших, а нарушителя спокойствия вскоре задержала полиция.

В Ленинградской области задержали вооруженного ножом мужчину, который в понедельник ворвался на территорию частного детского сада. Его личность устанавливается. Об этом 9 августа сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования ЧП.

Что случилось

Инцидент произошел в понедельник днем в Кудрово во Всеволожском районе. Как рассказали в региональном управлении МВД, около 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию детского сада на Европейском проспекте через забор проник неизвестный мужчина.

Как написали пользователи соцсетей, заснявшие злоумышленника на видео, он находился «в неадекватном состоянии и с ножом в руках». Очевидцы предположили, что мужчина был нетрезв или психически нездоров.

«Вызывай ментов»

Он забрался на крышу беседки, расположенной во дворе частного детсада «Маленькая страна». Как указали свидетели, на все замечания мужчина кричал: «Вызывай ментов!»

По сообщениям очевидцев, злоумышленника преследовали еще двое неизвестных, которые требовали вернуть мобильные телефоны. Находясь на крыше беседки, мужчина выбросил гаджеты в песочницу. Заметив охранника, он скрылся.

Преследователи забрали телефоны и продолжили погоню уже за пределами детсада, пишет kp.ru. В самом учреждении в это время был тихий час, дети спали и не видели происходящего. Персонал также находился внутри, пострадавших нет, проинформировали в администрации Заневского городского поселения.

Испугаться не успели

Как отметили «Невские новости», на поиски и задержание злоумышленника сориентировали все наружные наряды полиции – воспитатели детсада сразу нажали «тревожную кнопку» согласно инструкции, заметив неизвестного на территории учреждения.

«У нас был тихий час, все дети спали в помещении. Этот мужчина убегал от других мужчин и решил, что можно спрятаться в детском саду. Перепрыгнул через забор и бегал по крышам веранд. Все дети и сотрудники живы и здоровы, испугаться не успели. Минут 15 он побегал и скрылся», — рассказала администратор «Маленькой страны» Юлия Кащеева.

Территорию и помещения садика проверили сотрудники частного охранного предприятия и полицейские. Охрана учреждения усилена.

«Молодой человек, видимо, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — не нам судить- - проник на территорию детсада, но в помещение не зашел, был только снаружи. Сад обслуживает ЧОП. Когда они выехали, он, видимо, приметил машину и оттуда быстренько сбежал», — сообщили в администрации Всеволожского района.

По факту ЧП ведется проверка, решение о возбуждении уголовного дела будет принято позднее.

«Заведующая детским садом рассказала СМИ, что ножа не видела, оружие якобы заметили дети. По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск организована доследственная проверка. После проведения всех необходимых мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Портрет преступника и камеры наблюдения

Добавим, что три четверти участников недавнего опроса Фонда «Общественное мнение» считают, что в ближайшее время камер видеонаблюдения на улицах, в общественных местах станет больше. При этом мнения респондентов о том, нужны ли они повсеместно, расходятся практически поровну.

Ранее в министерстве внутренних дел РФ описали портрет среднестатистического преступника. Мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям чаще всего нарушают закон, указали в ведомстве.

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