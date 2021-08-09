Непривитых не допустят: как начнется новый учебный год для студентов

Минобрнауки утвердило рекомендации для вузов по организации обучения в период эпидемиологической опасности. В частности, министерство советует высшим учебным заведениям отстранить непривитых студентов от очного обучения и отделить их от привитых во время экзаменов, а также за свой счет прививать иностранных учащихся.

Без прививки — на удаленку

Министерство науки и высшего образования считает целесообразным перевод отказавшихся от вакцинации или имеющих в наличии медицинский отвод студентов на дистанционную форму обучения (в июне, напомним, ректоры московских и подмосковных вузов предложили пускать на очные занятия только привитых, но в конечном счете Союз ректоров России призывать к этому не стал). Вузам, согласно утвержденным заместителем министра Дмитрием Афанасьевым рекомендациям, для таких студентов следует установить особый режим посещения учебных корпусов.

Эта мера будет касаться обучающихся всех форм образования.

В то же время ограничивать доступ в учреждения не будут, соответственно, тем, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом не более шести месяцев назад. Министерство также считает рациональным вести в образовательных учреждениях так называемый учет студентов: которые уже прошли иммунизацию или планируют это сделать и тех, кто перенес заболевание в последние полгода.

COVID-free общежития

Вузам, более того, рекомендуется при заселении студентов в общежития требовать справку о пройденной вакцинации, а также документы, подтверждающие перенесенную болезнь в течение последних шести месяцев или наличие медицинских противопоказаний к прививке.

Не относится это только к лицам, не достигшим совершеннолетия возраста, поскольку в России вакцинация сейчас разрешена только с наступлением 18-летия.

Что же для других локальных правил посещения общежитий, министерство указывает на важность, в частности, такой меры профилактики, как ограничение на допуск посторонних в жилые корпуса. Ориентироваться вузам следует на эпидемиологическую обстановку в зависимости от региона.

Раздельные экзамены

Экзаменационные мероприятия, согласно рекомендациям Минобрнауки, вузам следует проводить с разделением привитых или перенесших болезнь в течение шести месяцев от не привившихся или имеющих противопоказания к вакцине.

Государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация при этом должны осуществляться с соблюдение уже ранее утвержденных Роспотребнадзором рекомендаций по профилактике пандемии. В том числе путем уменьшения количества студентов, одновременно находящихся в одной аудитории или других помещениях вуза.

Иностранцев привить

В России стремительно растет процент иностранных студентов, поступающих в отечественные вузы. В 2019/20 учебном году количество общее количество студентов из-за рубежа в российских университетах составило 315 тыс. человек (8% от общего числа). Таким образом, за последние пять лет обучающихся в России иностранцев стало более чем в полтора раза больше.

Вакцинировать от COVID-19 студентов-иностранцев вузам министерство рекомендует за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности, говорится в документе.

Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов сообщал, что российские вузы планируют принимать иностранцев, привитых любой вакциной, включая зарубежные препараты. Однако на законодательном уровне это пока не было одобрено. Ко всему прочему, тогда же министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утверждал, что страна уже подготовила партию своей вакцины для зарубежных студентов.

Рекомендации, утвержденные Минобрнауки 29 июля, будут действовать до момента наступления стабилизации эпидемиологической обстановки как в мире, так и в России в частности.