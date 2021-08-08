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Общество

«Первые случаи — в ноябре 2019-го»: США обвинили в сокрытии информации по COVID-19

В Китае считают, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Ухане

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John Locher/AP
СМИ сообщили, что несколько жителей Флориды обращались к врачам с симптомами COVID-19 еще в ноябре 2019 года. А позже были искажены сведения о 171 заразившемся коронавирусом в январе-феврале 2020-го. В Китае не исключили, что власти Соединенных Штатов намеренно игнорировали новую инфекцию, чтобы политизировать ситуацию и обвинить в пандемии Пекин.

На фоне продолжающихся заявлений из США, что причиной пандемии COVID-19 могла стать утечка из уханьской лаборатории, вирусологи не исключают, что коронавирус мог возникнуть в Соединенных Штатах. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Издание пишет, что в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции в американском штате Флорида жители обратили внимание на сокрытие информации о самых ранних случаях заболевания. Якобы еще до первых официально зарегистрированных пациентов с COVID-19 были данные о 171 заболевшем в США. Global Times со ссылкой на СМИ Флориды указывает, что эти люди обратились к медикам с симптомами коронавирусной инфекции в январе и феврале 2020 года, в то время как первые признанные случаи были в марте.

Ученый Эрик Тонер, которого цитирует газета, заявил, что были 26 человек с симптомами COVID-19 в декабре 2019-го и январе 2020-го. «По крайней мере восемь из них не путешествовали и не контактировали с другими людьми, зараженными вирусом», — говорит исследователь.

Кроме того, тесты на антитела у жителей Флориды показали, что распространение заболевания среди взрослого населения штата началось за несколько недель или даже месяцев до официально зарегистрированного первого случая. The Palm Beach Post писала, что в апреле 2020 года 11 жителей городка Делрей-Бич сдали положительные тесты на антитела к коронавирусу. А симптомы болезни они почувствовали еще в ноябре 2019-го.

Профессор университета Майами Эрин Кобец сообщила, что показатели инфицирования в одном из округов Флориды в апреле прошлого года также были выше, чем сообщалось властями. «Скорее всего, мы серьезно недооцениваем распространение болезни, поскольку на каждый положительный результат теста, о котором сообщается в ежедневной статистике, фактически приходилось от восьми до десяти зараженных», — говорила она.

Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю отметил, что Вашингтон мог скрыть истинную историю раннего распространения коронавируса, чтобы политизировать пандемию и обвинить в ней Китай. Эксперт подчеркнул: секвенирование генома вируса SARS-CoV-2 показало, что он мог появиться в разных частях планеты в конце позапрошлого и начале прошлого года.

«Первые случаи заражения во Флориде могли появиться раньше, чем в Ухане, но в то время США не признавали их как COVID-19 или намеренно игнорировали», — заявил Ян.

Информация о 171 раннем пациенте с симптомами коронавируса сначала пропала из баз данных в мае 2020 года. В тот же день данные были восстановлены, однако из них исчезли сроки появления первых симптомов. Некоторых жители Флориды уверены, что власти пытаются скрыть эти случаи. В качестве доказательства таких действий правительства приводится нападение на дом Ребекки Джонс — аналитика данных, которая работала со сведениями о ранних заболеваниях и в мае прошлого года была уволена. Джонс писала в Twitter, что в декабре 2020-го к ней пришла полиция штата, забрала всю технику и оборудование. Позже Джонс критиковала подход местных органов здравоохранения, которые значительно снизили открытость данных по статистике коронавируса.

Ранее уже появлялись предположения, что коронавирус мог получить распространение по миру в том числе и из США. В июне 2021 года издание Axios со ссылкой на Национальные институты здравоохранения США (NIH) сообщало, что единичные случаи COVID-19 регистрировались в пяти разных штатах уже 7 января 2020 года. Речь шла об Иллинойсе, Миссисипи, Массачусетсе, Пенсильвании и Висконсине.

Еще в начале пандемии, в марте 2020 года, заместитель главы информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь допускал, что коронавирус в КНР могли завезти американские военные. Свое мнение он подкрепил выступлением главы американских Центров по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда. Тот заявлял, что у нескольких умерших от гриппа американцев посмертно нашли коронавирус. В связи с этим Чжао не исключал, что «нулевой пациент» в США мог появиться раньше, чем в Китае.

«Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!» — писал представитель МИД КНР.

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