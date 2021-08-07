Более 30 детей с симптомами отравления госпитализированы в Краснодарском крае

Около 250 детей ехали двумя организованными группами в летние лагеря Краснодарского края. Ночью более 20 детей пожаловались на симптомы отравления. Их сняли с поезда и госпитализировали в две больницы вместе с сопровождающими. Остальные продолжили свой путь, но по прибытии в Туапсе еще 16 детей с высокой температурой были помещены в инфекционную больницу.

СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») по факту отравления детей, следовавших в летние лагеря на поезде Мурманск--Адлер.

В ночь на 6 августа более 20 человек пожаловались на симптомы отравления. ТВ-21 сообщает, что у многих была рвота и диарея, а также поднялась температура. По словам мамы одного из детей, в вагоне было жарко.

«Безумно жарко, дают мало воды. Естественно, на станциях никто никого не выпускал. Дети сидели в вагоне, не ходили в вагон-ресторан, им приносили еду в купе. Почему так случилось — непонятно», — сказала она в комментарии телеканалу.

На одной из станций были госпитализированы дети, которые ехали из Республики Карелия. «Сегодня в Краснодарском крае 19 детей из Карелии сняты с поезда Мурманск--Адлер с подозрением на кишечную инфекцию. Дети ехали на отдых через турфирмы организованной группой. Семь детей и сопровождающий находятся в инфекционном отделении ЦРБ города Белореченск, 12 детей и сопровождающий в ЦРБ Апшеронска. Состояние детей удовлетворительное», — отметили в пресс-службе минобра Карелии.

При этом в компании СКЖД сообщали о 15 несовершеннолетних, у которых были симптомы отравления, но они продолжили свой путь по запланированному маршруту, и 20 детях, которых направили в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, передает РБК со ссылкой на местный минздрав.

В общей сложности в составе двух организованных групп ехали около 250 детей. Как сообщил источник Интерфакса в медицинских службах Кубани, почти две сотни детей, которые ехали в поезде из Мурманска, поместят в обсерваторы. «Они будут там находиться до получения результатов проб, которые взял Роспотребнадзор», — рассказал собеседник агентства.

Несовершеннолетние, по его словам, направлялись в лагеря и дома отдыха Туапсе — «Морская волна» (поселок Лермонтово), «Морская звезда» (поселок Новомихайловский), «Юбилейный» (поселок Шепси).

Источник добавил, что в центральной больнице Апшеронска и Туапсинской районной больнице №1 подготовлено в общей сложности около полусотни коек на случай масштабной вспышки кишечной инфекции. Кроме того, в Туапсе есть возможность развернуть дополнительно 40 коек.

Позднее минобрнауки Мурманской области сообщило о 16 госпитализированных детях в Туапсе. У них наблюдалась повышенная температура. Их повезли на осмотр в инфекционную больницу №1, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. «У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка», — отметили чиновники.

Дети останутся в больнице до утра, у них также взяли тесты на коронавирусную инфекцию. «Если на следующее утро все будет хорошо, их отправят в лагерь к остальным детям, которые уже заселились», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской, для расследования произошедшего создана следственно-оперативная группа. В нее вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте.

Марковская отметила, что специалисты взяли пробы пищи и воды, назначили экспертизы, допросили сопровождающих и получили необходимую документацию.