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Общество

Во время пандемии количество голодающих в мире увеличилось на 80%

ООН заявила, что к концу 2021 года с голодом столкнутся 270 млн человек

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Dieu Nalio Chery/AP
До вспышки COVID-19 в мире голодали около 150 млн человек, а к концу этого года может увеличиться на 80%. На десять стран — Афганистан, ДРК, Эфиопию, Гаити, Нигерию, Южный Судан, Судан, Сирию, Венесуэлу и Йемен — приходится 133 млн голодающих. Всего в ООН отмечают 23 наиболее проблемные страны в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к намного большему продовольственному кризису, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют данные из доклада Всемирной продовольственной программы (WFP; входит в структуру ООН).

Эксперты ожидают, что к концу 2021 года с нехваткой продовольствия столкнутся 270,5 млн человек в 80 странах. До начала пандемии их число составляло около 150 млн . Уже сейчас, по данным, WFP, на грани голода находятся 41 млн человек в 43 странах. Для сравнения, в конце 2019 года их было 34 млн человек.

В ООН отметили, что наиболее уязвимыми в этой проблеме являются беженцы, вынужденные переселенцы, мигранты, люди, ищущие убежище из-за войн в своей стране. Наиболее серьезная ситуация с нехваткой продовольствия в десяти странах: Афганистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Гаити, Нигерии, Южном Судане, Судане, Сирии, Венесуэле и Йемене — к концу 2021 года там будут голодать в общей сложности 133 млн жителей. Только в Афганистане за последние четыре года дефицит продовольствия вырос более чем в два раза: сейчас в стране голодают 16,9 млн человек (в 2017 году — 7,6 млн человек). В Сирии их число увеличилось почти вдвое, в Нигерии — на треть.

WFP на прошлой неделе представила совместный с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) отчет, в котором говорится, что с проблемой голода сталкиваются не только страны Африки и Ближнего Востока, но и государства Латинской Америки. Эксперты отметили 23 «горячие точки», среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Колумбия, Гаити.

The New York Times сообщила, что с серьезной нехваткой продовольствия рискует столкнуться Эфиопия, где в последние месяцы наблюдает резкий рост количества инфицированных коронавирусом — там рост числа голодающих превзошел все мировые тренды. Кроме того, газета указывает на Мадагаскар, жители которого уже столкнулись с голодом из-за сильной засухи.

Проблемы с продовольствием во время пандемии неоднократно отмечались в Северной Корее. Из-за закрытости страны и отсутствия данных международные организации не могут точно оценить масштабы бедствия. В июле ООН опубликовала доклад, в котором говорилось, что прогрессирующий голод привел к недоеданию у 42% населения. Данные основывались на наблюдениях в период с 2018 по 2020 годы. В ООН отмечали, что в конце прошлого года в КНДР голодали, как минимум 300 тыс. детей до пяти лет.

Нехватку в стране подтверждал и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Associated Press со ссылкой на Национальное агентство разведки Южной Кореи в начале августа писало, что власти КНДР начали раздавать армейские продовольственные резервы, чтобы предотвратить крупный голод. Кроме пандемии одной из причин продовольственного кризиса называлась засуха, которая значительно сократила урожай риса. В Южной Корее подчеркивали, что это не первый случай, когда Пхеньян использует военные запасы, однако в этом году они могут быть исчерпаны практически полностью.

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