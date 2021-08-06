Что известно о массовой аварии на трассе М-4 «Дон»

Четыре человека погибли и еще семеро пострадали в автокатастрофе на федеральной трассе М-4 «Дон». Среди жертв — ребенок, которому не исполнилось и одного года. Как передают СМИ, от полученных травм скончались и его родители — молодая семья ехала из Москвы. По оценкам некоторых пользователей соцсетей, авария произошла из-за ремонта дороги, «который длится уже третий месяц». Официально причина ДТП пока не называется — прокуратура проводит проверку.

Крупная дорожная авария произошла в пятницу утром, 6 августа, в Аксайском районе Ростовской области. На 1 070-м км федеральной трассы М-4 «Дон» столкнулись две грузовые и семь легковых машин.

Автомобили, как видно по распространенным фотографиям, оказались полностью смяты и искорежены – для деблокирования пострадавших привлекли спасателей.

По данным регионального управления МЧС России, сообщение о ДТП поступило в 11:05.

В автокатастрофе погибли четыре человека — трое взрослых и один ребенок в возрасте до одного года.

По последней информации, различные травмы получили семь человек. Четверых пострадавших госпитализировали, среди них – еще один ребенок. «Он находится в реанимации», — передает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Кто погиб и пострадал в ДТП

Как передает РЕН ТВ, среди погибших – 29–летний мужчина и его 28-летняя жена из Москвы, погибший младенец – их сын.

В числе пострадавших – три человека из Омска, они ехали на машине Hyundai Santa Fe». Их состояние оценивают как тяжелое, уточняет портал «СуперОмск».

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и медики «скорой помощи» — в ликвидации последствий ДТП задействованы десятки человек и три единицы спецтехники, в том числе группа местного спасательного гарнизона.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в районе Аксайского моста образовался большой затор — участок с наиболее сложным движением находился возле СНТ «Речник». Пробка на участке растянулась на 8 километров.

В ГИБДД сообщили, что инспекторы осуществляют безопасный отвод транспорта.

В причинах ДТП разбирается прокуратура

В свою очередь прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с ДТП. На место аварии выехали заместитель прокурора региона и прокурор Аксайского района.

По оценкам некоторых пользователей соцсетей, авария произошла из-за ремонта дороги, «который длится уже третий месяц».

«Некоторые участки сужены, что создает пробки: только ни техники, ни рабочих на этих участках нет. То, что можно сделать за пару дней, делают неделями. Это говорит о том, что отдали тендер организации, у которой нет мощностей делать это ремонт… Кто в этом виноват — мотоциклист и дети, которые сегодня жизнью поплатились за этот беспредел?» - пишет Антон Колесников в паблике «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте», добавляя, что состояние и качество дорожного покрытия, а также дисциплина водителей оставляют желать лучшего.

«Потому что ремонтировать надо не когда вся страна едет на море, а намного раньше», — пишет Евгений Невредимов в той же группе.

Официальные данные о причинах аварии пока не поступали.