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Общество

На дебоширку, курившую в самолете, завели уголовное дело

Административное и уголовное: в отношении женщины, курившей в самолете, возбуждено второе дело

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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении женщины, закурившей на борту самолета, летевшего из Бодрума в Москву. Уже после посадки она оскорбляла сотрудников полиции, которые пытались проводить ее в дежурную часть для составления административного протокола.

Инцидент произошел третьего августа на борту самолета, следовавшего из турецкого Бодрума в Москву. В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к прибывшему воздушному судну, где одна из пассажирок вела себя неадекватно.

Сотрудники транспортной полиции установили гражданку, которая, согласно показаниям бортпроводников, в полете громко кричала, выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, не реагировала на замечания, после чего закурила сигарету.

Женщине было предложено проследовать в дежурную часть. Ввиду того, что она с трудом передвигалась из-за поврежденной ноги, к пункту таможенного контроля прибыли сотрудники аэропорта с креслом для людей с ограниченными возможностями. После этого женщина начала вести себя неадекватно, громко кричать, размахивать руками и нецензурно выражаться в адрес полицейских.

На неоднократные требования правоохранителей прекратить противоправные действия женщина не реагировала, в связи с чем, к ней были применены специальные средства — наручники, после чего она была передана медикам.

По итогам инцидента на борту самолета 52-летняя Ирина Таммируусу была привлечена к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщил сайт МВД Медиа.

Позднее Таммируусу, которая является генеральным директором одной из столичных туристических фирм, заявила, что она не курила на борту, а только достала и держала в руках сигарету. Также женщина утверждала, что в отделении полиции ее избили и сломали ногу, а прибывший врач угрожал ввести ей неизвестное вещество через укол.

Через два дня после инцидента, в четверг, 5 августа, сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили против женщины уже уголовное дело, предусмотренное ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов, комментируя данный эпизод «Газете.ру», предположил, что 52-летняя пассажирка может получить максимальное наказание, как по административному, так и по уголовному делу.

Отягчающим может стать тот факт, что женщина находилась в сильном алкогольном опьянении. «В итоге она получит максимально по всем производствам», — отметил Калинов.

Помимо это, авиакомпания также может подать гражданский иск к Таммируусу.

«Были прецеденты в отношении куривших в самолете — сумма данных исков достигает 500 тыс. рублей. Я убежден, что авиакомпания к тому же внесет ее в черный список, и она не сможет больше летать на их самолетах», — заключил он.

Например, в январе текущего года авиакомпания «Победа» подала гражданский иск к пассажирке, закурившей на борту самолета, следовавшего из Мурманска в Москву. Из-за неоднократных нарушений ответчиком правил нахождения на борту воздушного судна и невыполнением распоряжений командира о запрете курения, воздушное судно совершило вынужденную посадку на ближайшем запасном аэродроме города Петрозаводска, где нарушительница была снята с борта сотрудниками полиции. По итогам заседания Мурманского районного суда ответчица должна возместить авиакомпании более 200 тысяч рублей. Это сумма сложилась из стоимости дополнительного расхода топлива, вызванного отклонением от планируемого маршрута и совершением дополнительной посадки; аэропортовых сборов и наземного обслуживания; расходов на увеличение летного времени и дополнительных расходов на заработную плату экипажа.

Как наказывают за курение за рубежом?

По законодательству Канады курение на пассажирском лайнере наказывается штрафом до 5 тыс. долларов, но может караться и тюрьмой.

В январе 2017 года Королевский суд Великобритании признал виновным Джона Кокса, который закурил на борту и спровоцировал настоящий пожар. Нарушителя приговорили к четырем с половиной годам заключения.

В Катаре в 2016 году на борту лайнера Qatar Airways был задержан русский турист, которому предложили два варианта решения проблемы: заплатить штраф 80 долларов или тюремное заключение.

В Судане можно получить наказание в виде 30 ударов плетью за отказ потушить сигарету на борту.

По китайскому законодательству на нарушителя могут наложить штраф, размер которого приравнивается к стоимости билета.

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