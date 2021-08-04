Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кафельников не верит в проход «Спартака» в следующий раунд ЛЧ 22:37
Кардиолог рассказал о тяжелых последствиях от COVID-19 «даже... 22:35
NI: Россия вооружит свои подводные лодки гиперзвуковыми ракетами 22:23
Почетный президент ОКР заявил, что «Спартак» ниже классом, чем... 22:20
В Белом доме отреагировали на скандал вокруг легкоатлетки Тимановской 22:05
В РФПИ заявили о высокой безопасности «Спутника лайт» в сочетании... 22:03
Великобритания передаст Украине два списанных противоминных корабля 21:58
«Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего... 21:54
США выступили против призыва ВОЗ ввести мораторий на повторную вакцинацию 21:31
СМИ: внебрачный сын Леонида Утесова покончил с собой в стрелковом клубе 21:23
Общество

Россия и Южная Осетия договорились о двойном гражданстве

Путин одобрил соглашение с Цхинвалом о двойном гражданстве и упрощенном получении российского паспорта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Шарифулин/ТАСС
Проект соглашения с Южной Осетией об упрощенном получении гражданства РФ и двойном гражданстве одобрил президент Владимир Путин. Глава государства принял предложение МИДа, которому также поручил подписать от имени Москвы договоренности с Цхинвалом. Согласно документу, граждане обеих сторон могут без отказа от своего паспорта получить гражданство другой стороны.

Россияне и граждане Южной Осетии вскоре смогут получить на взаимной основе второе гражданство, не отказываясь от российского или южноосетинского паспорта. Соответствующий проект соглашения с Южной Осетией одобрил президент РФ Владимир Путин, распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — говорится в документе.

Путин также распорядился одобрить проект соглашения, «предварительно проработанный с югоосетинской стороной». МИД РФ получил возможность вносить в документ непринципиальные поправки. Внешнеполитическое ведомство также должно подписать от имени РФ соглашение.

Кроме права граждан одной из заключающих соглашение стран приобретать гражданство другой без отказа от первого гражданства, Россия предоставила жителям Южной Осетии, достигшим совершеннолетия к моменту обретения республикой независимости в 2008 году право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Лица, имеющие как российское, так и югоосетинское гражданства, пользуются правами на соцобеспечение, медобслуживание и образование в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они живут постоянно.

И Россия, и Южная Осетия вправе предоставить лицам с указанным двойным гражданством права и льготы, даже если они живут на территории другой стороны. Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Действовать договоренности будут пять лет, продление их будет автоматическим, если одна из сторон за шесть месяцев до истечения очередной пятилетки не уведомит другую о решении денонсировать соглашение.

«Прекращение действия соглашения не влечет автоматически прекращения гражданства любой из сторон. Дальнейшее пребывание лиц, обладающих гражданством обеих сторон, регулируется применимыми международными договорами и законодательством сторон», — гласит документ.

По российскому законодательству, граждане РФ с двойным гражданством, рассматриваются Россией сугубо как свои граждане. Исключение составляют случаи, предусмотренные международными договорами и федеральными законами.

Кроме Южной Осетии, подобные соглашения Россия заключала с Туркменией (в 1993 году, сейчас прекращено) и Таджикистаном (заключено в 1995 году).

В феврале 2020 года газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, что процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят. Российское правительство готовит закон о внесении изменений в закон «О гражданстве РФ», заявили источники. В соответствии с новыми правилами, иностранцам не придется отказываться от гражданства другого государства, чтобы стать гражданами России. Кроме того, возможна отмена требования о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет, отметил Калашников. Он добавил, что отменить могут и необходимость подтверждения законного источника средств к существованию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Лихорадка Денге и вирус Чикунгунья. Что ждет Россию при глобальном потеплении
Жителям Петербурга грозят тропические болезни при изменении климата к 2050 году
Главное о выборах в Госдуму 2021 года
ЦИК закончил прием документов от партий на выборы в Госдуму
«Зараза к заразе не пристает»: почему отступили сезонные ОРВИ
Медик предрек резкий рост заболеваемости гриппом после победы над COVID-19
В ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России
В АТОР рассказали о печальной ситуации на курортах Краснодарского края
СМИ: внебрачный сын Леонида Утесова покончил с собой в стрелковом клубе
ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число
Новости и материалы
Кафельников не верит в проход «Спартака» в следующий раунд ЛЧ
Кардиолог рассказал о тяжелых последствиях от COVID-19 «даже у здоровых»
NI: Россия вооружит свои подводные лодки гиперзвуковыми ракетами
Почетный президент ОКР заявил, что «Спартак» ниже классом, чем «Бенфика»
В Белом доме отреагировали на скандал вокруг легкоатлетки Тимановской
В РФПИ заявили о высокой безопасности «Спутника лайт» в сочетании с другими вакцинами
Великобритания передаст Украине два списанных противоминных корабля
«Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ
США выступили против призыва ВОЗ ввести мораторий на повторную вакцинацию
Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских
В Пентагоне заявили о приверженности укреплению военного потенциала Украины
Российский спортсмен рассказал о ненависти к нему со стороны судьи на ОИ
Минфин исключил введение налога на мясо в России
Украинские синхронистки рассказали о своем отношении к соперницам из России
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП на Боровском шоссе
Российские гимнасты не решились исполнить гимн РФ по прилете в Москву из-за санкций WADA
Телеведущая Скабеева отреагировала на победу украинского борца на ОИ
Банда «цветочных воров» в центре Москвы попала на видео
Все новости
Руководителю фракции «Яблока» отказали в регистрации на выборах в Петербурге
Избирком отказался регистрировать Бориса Вишневского кандидатом в депутаты заксобрания
Золото синхронисток и трагедия единственной российской каратистки: итоги 12-го дня Олимпиады
Ромашина и Колесниченко принесли сборной России 14-е золото на Играх в Токио
«Многих достал»: Волочкова — о критике балерины из США в адрес худрука Большого
Американская прима балета осудила Вазиева за слова о харассменте
«Просто опасен для пилотов»: у F-35 обнаружен серьезный недостаток
NASA выяснило причину недомогания пилотов F-35
«Хотим бензин за 35, газ – за 18 рублей»: в Дагестане протестуют против роста цен
Глава Дагестана поручил разобраться с резким подорожанием газомоторного топлива
Вредные коровы: в России заговорили о введении «налога на мясо»
В Госдуме не одобрили предложение ввести налог на мясо из-за климата
Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей из Европы
ОБСЕ отказалась направить представителей на российские выборы
Россиянам дали скидки на несуществующие машины
Максимальная скидка при покупке российского электромобиля составит 625 тыс. руб.
Отложить ревакцинацию: ВОЗ попросила экономить вакцины в пользу бедных стран
Гебрейесус призвал ввести мораторий на повторную вакцинацию от коронавируса
Чубайс предсказал формирование новой мировой элиты
Спецпредставитель президента ожидает новой «быстрой» промышленной революции
В России выросла детская бедность
Около четверти детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума
Вышли из тени: преемники «русских хакеров» начали киберохоту
Эксперты оценили опасность новой кибергруппировки BlackMatter
Король джаза: 120 лет со дня рождения Луи Армстронга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях