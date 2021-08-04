Россия и Южная Осетия договорились о двойном гражданстве

Проект соглашения с Южной Осетией об упрощенном получении гражданства РФ и двойном гражданстве одобрил президент Владимир Путин. Глава государства принял предложение МИДа, которому также поручил подписать от имени Москвы договоренности с Цхинвалом. Согласно документу, граждане обеих сторон могут без отказа от своего паспорта получить гражданство другой стороны.

Россияне и граждане Южной Осетии вскоре смогут получить на взаимной основе второе гражданство, не отказываясь от российского или южноосетинского паспорта. Соответствующий проект соглашения с Южной Осетией одобрил президент РФ Владимир Путин, распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — говорится в документе.

Путин также распорядился одобрить проект соглашения, «предварительно проработанный с югоосетинской стороной». МИД РФ получил возможность вносить в документ непринципиальные поправки. Внешнеполитическое ведомство также должно подписать от имени РФ соглашение.

Кроме права граждан одной из заключающих соглашение стран приобретать гражданство другой без отказа от первого гражданства, Россия предоставила жителям Южной Осетии, достигшим совершеннолетия к моменту обретения республикой независимости в 2008 году право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Лица, имеющие как российское, так и югоосетинское гражданства, пользуются правами на соцобеспечение, медобслуживание и образование в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они живут постоянно.

И Россия, и Южная Осетия вправе предоставить лицам с указанным двойным гражданством права и льготы, даже если они живут на территории другой стороны. Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Действовать договоренности будут пять лет, продление их будет автоматическим, если одна из сторон за шесть месяцев до истечения очередной пятилетки не уведомит другую о решении денонсировать соглашение.

«Прекращение действия соглашения не влечет автоматически прекращения гражданства любой из сторон. Дальнейшее пребывание лиц, обладающих гражданством обеих сторон, регулируется применимыми международными договорами и законодательством сторон», — гласит документ.

По российскому законодательству, граждане РФ с двойным гражданством, рассматриваются Россией сугубо как свои граждане. Исключение составляют случаи, предусмотренные международными договорами и федеральными законами.

Кроме Южной Осетии, подобные соглашения Россия заключала с Туркменией (в 1993 году, сейчас прекращено) и Таджикистаном (заключено в 1995 году).

В феврале 2020 года газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, что процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят. Российское правительство готовит закон о внесении изменений в закон «О гражданстве РФ», заявили источники. В соответствии с новыми правилами, иностранцам не придется отказываться от гражданства другого государства, чтобы стать гражданами России. Кроме того, возможна отмена требования о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет, отметил Калашников. Он добавил, что отменить могут и необходимость подтверждения законного источника средств к существованию.