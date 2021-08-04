Лихорадка Денге и вирус Чикунгунья. Что ждет Россию при глобальном потеплении

Российской системе здравоохранения стоит готовиться ко вспышкам тропическим болезней — их появление в нашей стране станет следствием глобального потепления, заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель руководителя направления «Биомедицина» рабочей группы «Хелснет» Андрей Ломоносов. Инфекций, распространенных ближе к экватору, уже к 2050 году можно ожидать в Санкт-Петербурге, добавил вирусолог Александр Лукашев. А для развития малярии, лихорадки Денге и вируса Чикунгунья все условия есть уже сегодня, считает он.

«Нужно готовиться»

В будущем Россия может столкнуться со вспышками тропических болезней – малярии, желтой лихорадки, лихорадкой Денге и другими. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Ломоносов, заместитель руководителя направления «Биомедицина» рабочей группы «Хелснет» — объединения представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития перспективных технологических рынков и отраслей.

«Один из трендов будущего, который может оказать серьезное влияние на отечественную систему здравоохранения, —

глобальное потепление, которое приведет, скорее всего, к повальной миграции из Индии в Россию. У нас будет уже достаточно тепло, а там станет невозможно жить. С точки зрения медицины, это будет очень тяжелое время, потому что вместе с глобальным потеплением к нам придут все тропические болезни.

И к этому нужно готовиться», — сообщил Ломоносов.

Эксперты из разных сфер обсуждали вопрос на проектно-образовательном интенсиве в Великом Новгороде, пояснил он.

«Эксперты, футурологи, стратеги из разных сфер уверены, что в процессе глобального потепления температура вырастет настолько, что сместятся климатические пояса, изменится растительность, за ней потянутся и насекомые, в том числе переносчики болезней. Даже в наших южных регионах есть, например, конго-крымская лихорадка, которая может пойти дальше, водится паук каракурт («черная вдова»)», — добавил Ломоносов.

Насекомые, действительно, могут расширить ареал обитания, объяснил энтомолог Юрий Гниненко.

«Южные насекомые с потеплением постепенно переселяются в северные регионы. Например, из Средиземноморья. Если говорить о более дальних регионах – перелететь на такие огромные расстояния они не могут, конечно, но возможны случаи завоза. И если климат позволяет, насекомое приживается. Например, в Сочи завезли бурильщика из Южной Америки, он теперь съедает пальмы», — уточнил он.

«Есть все условия»

По словам Ломоносова, с глобальным потеплением будут переселяться не только насекомые, но и люди.

«Что касается миграции, переселение в Россию жителей южных стран вполне реалистично, если на наших территориях с низкой плотностью населения будет существенно теплее, и они станут более перспективны для развития, при этом в таких густонаселенных странах, как Индия, станет невозможно жить из-за дикой жары», — сказал он.

Специалисты пришли к выводу, что переселение народов, связанное с изменениями климата, в ближайшее столетие может затронуть около миллиарда человек, добавил Ломоносов.

Пока же в Россию из Индии едут не так много людей, подчеркнул президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. «Диаспора выходцев из Индии в России малочисленна, и большую ее часть составляют студенты», — сообщил он.

Тем не менее, есть риск завоза из этой страны малярии, рассказал «Газете.Ru» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского Университета, вирусолог Александр Лукашев.

«То, что сейчас в России нет малярии, это успех советской системы по борьбе с ней. Но на большей части территории нашей страны есть комары, способные переносить малярию. Не тропическую, которая распространена в Африке и от которой умирают за несколько дней, а тоже весьма тяжелую и неприятную, но более мягкую, вызываемую другим видом малярийного плазмодия. Она как раз встречается в Индии.

У нас есть все условия для появления очагов малярии. Просто пока у нас не было случаев завоза, которые бы спровоцировали вспышку», — пояснил он.

Малярия, пояснил эксперт, сопровождается лихорадкой, ознобами, увеличением размеров селезенки и печени, анемией. Комар, укусивший инфицированного человека, передает заболевание следующему укушенному им.

А вот эпидемия желтой лихорадки, по крайней мере, в текущих условиях маловероятна – в России на сегодня нет комаров Aedes aegypti, которые являются ее переносчиками.

«Зато у нас в Краснодарском крае распространился комар Aedes albopictus, он же тигровый москит. Он постепенно движется на север, расширяя ареал обитания. Еще в 2008 году он только появился в Сочи, а сейчас дошел до Краснодара. Он может переносить лихорадку Денге и вирус Чикунгунья.

И в Европе – в Италии, Франции — уже были вспышки вируса Чикунгунья. В Италии вспышка началась после приезда больного человека, прилетевшего из Индии», — рассказал Лукашев.

Вирус Чикунгунья редко приводит к летальному исходу, но все же это достаточно тяжелое заболевание, добавил он. Проявляется лихорадкой, общими инфекционными симптомами, болью в суставах. Лихорадка Денге при первом заболевании обычно протекает легко, но при повторном заражении возможен и летальный исход.

Причем движение тропических комаров на север будет продолжаться. «По некоторым прогнозам, к 2050 году возможны вспышки тропических лихорадок даже в Санкт-Петербурге», — отметил вирусолог.