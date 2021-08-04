Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российский спортсмен рассказал о ненависти к нему со стороны судьи на ОИ 21:01
В ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России 20:55
Минфин исключил введение налога на мясо в России 20:47
Украинские синхронистки рассказали о своем отношении к соперницам из России 20:32
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП... 20:31
Российские гимнасты не решились исполнить гимн РФ по прилете в Москву из-за... 20:18
В АТОР рассказали о печальной ситуации на курортах Краснодарского края 20:17
Телеведущая Скабеева отреагировала на победу украинского борца на ОИ 20:02
Банда «цветочных воров» в центре Москвы попала на видео 20:02
Опубликовано видео дебоша, устроенного по прилете в Москву... 19:57
Общество

«Зараза к заразе не пристает»: почему отступили сезонные ОРВИ

Медик предрек резкий рост заболеваемостью гриппом после победы над COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
В России резко сократилась заболеваемость ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. Связано это с тем, что коронавирус временно вытеснил своих конкурентов, рассказал эпидемиолог. Кроме того, по его словам, россияне стали бдительнее относится к своему здоровью. Вместе с тем снизилась и заболеваемость половыми инфекциями, а также теми, что передаются через укусы насекомых. С чем это связано — в материале «Газеты.Ru».

Грипп заявит о себе с новой силой

После победы над COVID-19 в России может резко вырасти заболеваемость гриппом, сообщил «Газете.Ru» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

«Текущее снижение заболеваемости гриппом может привести к уменьшению противогриппозного коллективного иммунитета. Но вирус гриппа никуда не исчез и только ждет отмены всех противоэпидемических мероприятий, чтобы заявить о своем существовании с новой силой»,

— сказал он.

По информации НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава, в эпидемиологический сезон 2020-2021 годов в России фиксировали только единичные случаи заражения гриппом. ОРВИ сдал свои позиции и за рубежом — в США заявили о снижении заболеваемости гриппом на 98%.

Это явление можно объяснить жесткой конкуренцией вирусов группы ОРВИ между собой.

«В народе ходит поговорка, что зараза к заразе не пристает. Когда один инфекционный агент в организме вызвал инфекционный процесс, иммунитет начинает бороться и вырабатывает защитные антитела, которые также могут быть какое-то время эффективны к другим возбудителям респираторных инфекций», — отмечает врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Коронавирус временно вытеснил остальные инфекции, так как оказался самым конкурентоспособным. К тому же его циркуляция не зависит от времени года, в отличие от других респираторных вирусов.

«Однако один из самых вероятных вариантов развития эпидемии как раз в том, что коронавирус утратит свои вирулентные свойства и станет обычной ОРВИ. Тогда такого количества тяжелых случаев и летальных исходов в случае заболевания им не будет», — подчеркнул Шунков.

«Все меры были эффективны»

Между тем в Роспотребнадзоре фиксируют и снижение распространения управляемых инфекций. Так, число заболевших коклюшем снизилось в 2,4 раза, корью — в 3,7 раза, краснухой — в 14,3 раза, эпидемическим паротитом — в 2,3 раза, менингококковой инфекцией — в 2,2 раза, ветряной оспой — на 40,3%, острым гепатитом В — на 38,5%, клещевым вирусным энцефалитом — на 44,5%.

Французские ученые же рассказали о падении заражения коклюшем в 10 раз. В Испании до минимума сократились случаи ветрянки и паротита. В некоторых регионах страны, в частности Каталонии, исчезла корь — ни одного заболевшего за 12 месяцев.

Собеседники «Газеты.Ru» связывают такую статистику с эпидограничениями, которые вводят власти стран.

«В связи с проведением противоэпидемических мероприятий — таких как масочный режим, социальное дистанцирование, ограничение проведения массовых мероприятий, снижение транспортного пассажирооборота и так далее — отмечается значительное уменьшение частоты всех инфекций», — говорит Михаил Каган.

«Снижение количества управляемых инфекций может быть из-за эффективности ограничительных мероприятий. Пока сложно сказать, каких именно», — добавляет Эдуард Шунков.

«Те меры, которые принимались для коронавируса, также действовали и на остальные инфекции. Снижение всей группы традиционных болезней говорит о том, что все меры были эффективны.

А сам COVID-19 повлиял таким образом, что люди перестали пренебрегать своим здоровьем. Клещевой энцефалит, например, показывает, что россияне стали меньше ходить в лес», — соглашается врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Сексом занимаются меньше»

При этом отмечается и снижение заболеваемостью половыми инфекциями, продолжает эксперт.

«Половые инфекции завязаны на количестве контактов, а когда люди вокруг болеют, человек более скрупулезно выбирает себе партнера. Кроме того, у многих сохраняется постковидный синдром, и сексом такие люди занимаются меньше в силу состояния здоровья», — пояснил Болибок.

Кроме того, люди стали меньше страдать от вирусных диарей: например, ротавирусной и норовирусной инфекциями, подчеркнул в беседе с РИА «Новости» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Как бы то ни было заслуженный врач РФ Михаил Каган советует не пренебрегать защитными мерами: соблюдать санитарные нормы и поддерживать иммунитет. «Важно продолжать вакцинироваться от гриппа и от всех других инфекций, предотвращаемых вакцинами», — заключил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Главное о выборах в Госдуму 2021 года
ЦИК закончил прием документов от партий на выборы в Госдуму
Руководителю фракции «Яблока» отказали в регистрации на выборах в Петербурге
Избирком отказался регистрировать Бориса Вишневского кандидатом в депутаты заксобрания
Россия и Южная Осетия договорились о двойном гражданстве
Путин одобрил соглашение с Цхинвалом о двойном гражданстве и упрощенном получении российского паспорта
В АТОР рассказали о печальной ситуации на курортах Краснодарского края
Задержки с поставкой второго компонента «Спутника V» полностью устранят в августе
ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число
В США помиловали пару, которая встретила с оружием демонстрантов Black Lives Matter
Новости и материалы
Российский спортсмен рассказал о ненависти к нему со стороны судьи на ОИ
В ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России
Минфин исключил введение налога на мясо в России
Украинские синхронистки рассказали о своем отношении к соперницам из России
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП на Боровском шоссе
Российские гимнасты не решились исполнить гимн РФ по прилете в Москву из-за санкций WADA
Телеведущая Скабеева отреагировала на победу украинского борца на ОИ
Банда «цветочных воров» в центре Москвы попала на видео
Опубликовано видео дебоша, устроенного по прилете в Москву пассажиркой-курильщицей
Mattel выпустит кукол Barbie в образе создателя вакцины от COVID-19
Мужчина случайно застрелил приятеля на поминках кота
Расписание финалов Олимпиады в Токио на 5 августа
Знакомый виновника ДТП в Калининграде рассказал, что тот не раз нарушал ПДД
Волейболистка Королева назвала причину поражения в матче 1/4 финала ОИ с Бразилией
Врач объяснил призыв ВОЗ приостановить повторную вакцинацию
В Нидерланды вернулись дикие кошки
ФСБ рассекретила список ответственных за геноцид жителей Карелии во время ВОВ
Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 4 августа
Все новости
Золото синхронисток и трагедия единственной российской каратистки: итоги 12-го дня Олимпиады
Ромашина и Колесниченко принесли сборной России 14-е золото на Играх в Токио
«Хотим бензин за 35, газ – за 18 рублей»: в Дагестане протестуют против роста цен
Глава Дагестана поручил разобраться с резким подорожанием газомоторного топлива
Отложить ревакцинацию: ВОЗ попросила экономить вакцины в пользу бедных стран
Гебрейесус призвал ввести мораторий на повторную вакцинацию от коронавируса
Вредные коровы: в России заговорили о введении «налога на мясо»
В Госдуме не одобрили предложение ввести налог на мясо из-за климата
Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей из Европы
ОБСЕ отказалась направить представителей на российские выборы
Россиянам дали скидки на несуществующие машины
Максимальная скидка при покупке российского электромобиля составит 625 тыс. руб.
Чубайс предсказал формирование новой мировой элиты
Спецпредставитель президента ожидает новой «быстрой» промышленной революции
В России выросла детская бедность
Около четверти детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума
Вышли из тени: преемники «русских хакеров» начали киберохоту
Эксперты оценили опасность новой кибергруппировки BlackMatter
Гекконы завоевали Америку благодаря рабам
Ученые выяснили как африканские гекконы пересекли Атлантику
«Прощай надежда на повышение доходов населения»
Дерипаска: действия Центробанка противоречат усилиям правительства по оживлению экономики
«Сексуально домогался меня годами»: как разоблачили губернатора Нью-Йорка
Джо Байден считает, что губернатор Эндрю Куомо должен уйти в отставку
Король джаза: 120 лет со дня рождения Луи Армстронга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях