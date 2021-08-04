«Зараза к заразе не пристает»: почему отступили сезонные ОРВИ

В России резко сократилась заболеваемость ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. Связано это с тем, что коронавирус временно вытеснил своих конкурентов, рассказал эпидемиолог. Кроме того, по его словам, россияне стали бдительнее относится к своему здоровью. Вместе с тем снизилась и заболеваемость половыми инфекциями, а также теми, что передаются через укусы насекомых. С чем это связано — в материале «Газеты.Ru».

Грипп заявит о себе с новой силой

После победы над COVID-19 в России может резко вырасти заболеваемость гриппом, сообщил «Газете.Ru» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

«Текущее снижение заболеваемости гриппом может привести к уменьшению противогриппозного коллективного иммунитета. Но вирус гриппа никуда не исчез и только ждет отмены всех противоэпидемических мероприятий, чтобы заявить о своем существовании с новой силой»,

— сказал он.

По информации НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава, в эпидемиологический сезон 2020-2021 годов в России фиксировали только единичные случаи заражения гриппом. ОРВИ сдал свои позиции и за рубежом — в США заявили о снижении заболеваемости гриппом на 98%.

Это явление можно объяснить жесткой конкуренцией вирусов группы ОРВИ между собой.

«В народе ходит поговорка, что зараза к заразе не пристает. Когда один инфекционный агент в организме вызвал инфекционный процесс, иммунитет начинает бороться и вырабатывает защитные антитела, которые также могут быть какое-то время эффективны к другим возбудителям респираторных инфекций», — отмечает врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Коронавирус временно вытеснил остальные инфекции, так как оказался самым конкурентоспособным. К тому же его циркуляция не зависит от времени года, в отличие от других респираторных вирусов.

«Однако один из самых вероятных вариантов развития эпидемии как раз в том, что коронавирус утратит свои вирулентные свойства и станет обычной ОРВИ. Тогда такого количества тяжелых случаев и летальных исходов в случае заболевания им не будет», — подчеркнул Шунков.

«Все меры были эффективны»

Между тем в Роспотребнадзоре фиксируют и снижение распространения управляемых инфекций. Так, число заболевших коклюшем снизилось в 2,4 раза, корью — в 3,7 раза, краснухой — в 14,3 раза, эпидемическим паротитом — в 2,3 раза, менингококковой инфекцией — в 2,2 раза, ветряной оспой — на 40,3%, острым гепатитом В — на 38,5%, клещевым вирусным энцефалитом — на 44,5%.

Французские ученые же рассказали о падении заражения коклюшем в 10 раз. В Испании до минимума сократились случаи ветрянки и паротита. В некоторых регионах страны, в частности Каталонии, исчезла корь — ни одного заболевшего за 12 месяцев.

Собеседники «Газеты.Ru» связывают такую статистику с эпидограничениями, которые вводят власти стран.

«В связи с проведением противоэпидемических мероприятий — таких как масочный режим, социальное дистанцирование, ограничение проведения массовых мероприятий, снижение транспортного пассажирооборота и так далее — отмечается значительное уменьшение частоты всех инфекций», — говорит Михаил Каган.

«Снижение количества управляемых инфекций может быть из-за эффективности ограничительных мероприятий. Пока сложно сказать, каких именно», — добавляет Эдуард Шунков.

«Те меры, которые принимались для коронавируса, также действовали и на остальные инфекции. Снижение всей группы традиционных болезней говорит о том, что все меры были эффективны.

А сам COVID-19 повлиял таким образом, что люди перестали пренебрегать своим здоровьем. Клещевой энцефалит, например, показывает, что россияне стали меньше ходить в лес», — соглашается врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Сексом занимаются меньше»

При этом отмечается и снижение заболеваемостью половыми инфекциями, продолжает эксперт.

«Половые инфекции завязаны на количестве контактов, а когда люди вокруг болеют, человек более скрупулезно выбирает себе партнера. Кроме того, у многих сохраняется постковидный синдром, и сексом такие люди занимаются меньше в силу состояния здоровья», — пояснил Болибок.

Кроме того, люди стали меньше страдать от вирусных диарей: например, ротавирусной и норовирусной инфекциями, подчеркнул в беседе с РИА «Новости» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Как бы то ни было заслуженный врач РФ Михаил Каган советует не пренебрегать защитными мерами: соблюдать санитарные нормы и поддерживать иммунитет. «Важно продолжать вакцинироваться от гриппа и от всех других инфекций, предотвращаемых вакцинами», — заключил он.