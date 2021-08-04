«Живым отсюда не уйду»: как ветеран АТО захватил здание правительства Украины

Полиция задержала мужчину, пришедшего утром в среду в здание правительства Украины с боевой гранатой. Им оказался Владимир Прохнич, он служил сапером в добровольческом батальоне «Айдар» и имеет контузию. Информация о каких-либо его требованиях не поступала, а находившимся внутри учреждения людям ветеран АТО сам предложил выйти на улицу.

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв в здании кабинета министров страны. Он ворвался в правительственное учреждение в среду утром, 4 августа, с гранатой в руках.

Предложив находившимся внутри людям выйти на улицу, злоумышленник выдернул чеку и сообщил, что «идет захват».

Как развивались события

«Я живым не уйду отсюда, я сяду на 10 лет», — сказал он в дверях служебного входа в здание правительства, когда сотрудники охраны попытались его успокоить.

При этом информация о каких-либо его требованиях не поступала.

Как стало известно, речь идет о Владимире Прохниче. Ранее он служил сапером в добровольческом батальоне «Айдар» и, по предварительным данным правоохранительных органов, имеет контузию.

«Оснований думать, что граната ненастоящая, у нас нет», — проинформировал источник украинского издания «Страна» в МВД.

Позднее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подтвердил, что граната была боевой.

Полиция начала спецоперацию в центре украинской столицы: перекрыла движение по близлежащим улицам, эвакуировала персонал административного здания и готовилась к возможному штурму. В это время переговоры с Прохничем попытался провести его знакомый Василий Алексюк. Позднее ветеран боевых действий в Донбассе был задержан — его уговорили сдаться.

«Стоп-коррупция»

Как передает портал Obozrevatel, рано утром возле одного из рабочих входов в здание появилась палатка с протестующим.

«Сегодня рано утром именно под 6-м подъездом какой-то мужчина поставил палатку стоп-коррупция. Может, это и не связано. 6-й подъезд – это рабочий вход, о нем никто не знает вообще, кроме сотрудников. Сколько работаю, никогда здесь не ставили палатки. И теперь именно тот человек, который поставил палатку, начал транслировать этого недотеррориста с видео. Но, может, это совпадение», — рассказала изданию одна из сотрудниц кабмина.

Что известно о «террористе»

Владимир Прохнич родился в 1978 году. Был участником вооруженного конфликта на Донбассе в составе украинских силовиков. Служил в Счастье Луганской области.

В 2015 году был награжден занимавшим на тот момент пост президента Украины Петром Порошенко – получил орден «За мужество» третьей степени.

«В ходе конфликта на юго-востоке страны Прохнич был дважды ранен, в том числе получил на фронте черепно-мозговую травму», — сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Прохнич сейчас зарегистрирован как ФОП (физическое лицо предприниматель) по ремонту автомобилей в Ирпене (Киевская область).

По данным полиции, на преступление его толкнули «жизненные обстоятельства». Как рассказал Василий Алексюк, у Прохнича – «врожденное чувство справедливости».

«Учитывая его ранение и бытовой уровень жизни, возможно, где-то сыграло что-то, из-за чего он нарушил закон. Если у человека нет за спиной какого-то блага или еще чего-то… Он работает на СТО, не просит деньги, не пошел попрошайничать», — сообщил знакомый ветерана.

Добавим, что в 13:00 должно состояться заседание правительства Украины – время его начала не переносили из-за утреннего происшествия.

Наказание для ветерана

Против Прохнича возбуждено несколько уголовных дел, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге.

«Уголовное производство будет открыто по 4-м статьям, одна из них наиболее тяжкая — это 147-я [захват заложников], до 15 лет», — сказал он.