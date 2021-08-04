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Общество

Угнали асфальт. Что известно о захвате танкера в Оманском заливе

В Великобритании сообщили, что захватчики покинули танкер в Оманском заливе

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Захватчики покинули танкер в Оманском проливе, судно находится в безопасности, сообщает британская организация по координации морских торговых перевозок. Ранее издание Lloyd's List информировало, что танкер направили в сторону Ирана. В Лондоне и Вашингтоне указали на возможную причастность Тегерана к этой атаке. Власти Ирана эту информацию категорически опровергают.

Захватчики покинули танкер в Оманском заливе. Судно находится в безопасности, передает в среду, 4 августа, британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

«Высадившиеся на борт покинули судно. Судно в безопасности. Инцидент завершен», - говорится в сообщении.

Другим судам рекомендуется проявлять осторожность при прохождении через эти воды.

Ранее отраслевое издание Lloyd's List сообщило, что группа неизвестных вооруженных людей захватила танкер Asphalt Princess. Судно под флагом Панамы перевозило асфальт. 3 августа его перенаправили в сторону Ирана - к Ормузскому проливу.

«Через несколько дней после рокового нападения на танкер, управляемый Zodiac, вооруженные люди захватывают танкер с асфальтом в Оманском заливе и направляют судно в Иран», — пишет Lloyd's List.

Издание отмечало, что Asphalt Princess подало сигналы бедствия посредством автоматической идентификационной системы. По предварительной версии, на борт танкера, который находился в 97 км от провинции Фуджейра, поднялись восемь или девять человек и отключили системы слежения, приказав экипажу направить судно в сторону Ормузского пролива. В Минобороны Великобритании заявили, что за инцидентом может стоять «Иран или его союзники».

Что утверждает Тегеран

Комментируя эту информацию, в посольстве Ирана в Лондоне опровергли причастность страны к инциденту. Дипломаты указали, что у них «нет сведений о захвате танкера».

«Вводить в заблуждение общественность всего мира ради дипломатической выгоды в Нью-Йорке - нечестная игра», — указали в дипмиссии.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также опроверг информацию о захвате судна.

Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers, чья штаб-квартира расположена в Дубае. В 2019 году ее нефтяной танкер Riah был захвачен иранскими военнослужащими, отмечает Би-би-си.

Что говорят в Вашингтоне

Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами и союзниками принятие «надлежащих мер» в ответ на инцидент с танкером в Аравийском море, «ответственность за который несет Иран». Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками над устранением последствий этой атаки. Мы уверены, как мы говорили в выходные и как повторил госсекретарь США Энтони Блинкен, что ответственность за эту атаку несет Иран. Мы работаем с партнерами и союзниками над рассмотрением дальнейших шагов. Мы проводим консультации с правительствами как внутри региона, так и за его пределами о надлежащих мерах реагирования, и надлежащие меры реагирования будут приняты», — приводит слова дипломата ТАСС.

Нападения на танкеры

Во время захвата Asphalt Princess еще шесть танкеров, находившихся в Оманском проливе, сообщили о том, что потеряли управление. Речь идет о судах, которые находятся у берегов Фуджейры (ОАЭ). У всех кораблей отказали спутниковые трекеры. Тем не менее об их захвате не сообщалось, позже они продолжили движение.

30 июля произошло нападение дронов на танкер Mercer Street в Аравийском море, о котором в своей заметке упоминало издание Lloyd's List. В результате погибли два человека — граждане Великобритании и Румынии. Позже экипаж вернул контроль над судном. Оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава израильского правительства Нафтали Беннет возложили ответственность за это нападение на Тегеран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности страны к атакам на танкер являются беспочвенными.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг предположения, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах. Об этом дипломат заявил агентству Tasnim.

Он также предостерег, что в прессе могут «появляться ложные новости» относительно причастности Тегерана. Хатибзаде указал, что «сообщения о последовательных инцидентах [с судами] в Персидском заливе и регионе в целом выглядят крайне подозрительными».

«Мы подтверждаем нашу твердую приверженность региональной стабильности и безопасности на море. Иран готов предложить свою помощь в случае любых морских аварий», — отметил он.

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