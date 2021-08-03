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Общество

«Он со странностями»: что известно о мужчине, похитившем школьницу на Алтае

Похититель 12-летней девочки в Бийске следил за ней месяц

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Центральный аппарат СК России поставил на контроль расследование о похищении 12-летней девочки в Алтайском крае. Школьницу искали два дня, но она сама вернулась домой. Несовершеннолетняя рассказала, что все это время ее в подвале держал 40-летний местный житель. Похитителю заочно предъявлено обвинение, он находится в бегах.

12-летняя девочка в Бийске пропала 31 июля. Как сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю, несовершеннолетняя не вернулась домой с дневной прогулки на велосипеде.

Впоследствии личные вещи и мобильный телефон школьницы обнаружили на берегу Бия. Следствие предположило, что ребенок мог пропасть в воде, но осмотр береговой линии и акватории ничего не показал, как и изучение других мест, где девочка могла оказаться. Следователи возбудили уголовное дело, а к масштабным поискам подключились более 200 человек, включая волонтеров, полицейских и местных жителей.

Однако в ночь на 2 июля девочка нашлась — она самостоятельно добралась до дома и рассказала, что последние два дня ее в подвале удерживал местный житель. СМИ пишут, что этот мужчина — 40-летний Олег Лавкин, судя по распространенной ориентировке. Его местонахождение по-прежнему не установлено, после того как похититель отпустил ребенка, он скрылся в лесу.

Telegram-канал «112» рассказал о подробностях похищения школьницы. Так, преступник заметил свою жертву на берегу реки и оглушил ее, после чего положил в прицеп мотоблока и отвез к себе домой. Уточняется, что похититель намеренно оставил одежду — шорты и майку — и другие вещи девочки возле воды, чтобы создать впечатление, будто она утонула. Свою жертву он выслеживал до момента похищения месяц, считают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Предварительно, подвал, в котором содержался ребенок, Лавкин выкапывал на протяжении двух лет, о чем рассказали его соседи. Местные жители также отметили, что Лавкин состоял на учете в связи с психическими отклонениями. Кроме того, по данным источника, мужчина ранее был судим по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).

«Он со странностями. Скорее всего, в психушку попадет. Инцидент был такой. У него брат двоюродный… Была попытка изнасилования. Тоже вроде со странностями», — рассказал один из соседей злоумышленника.

Вполне вероятно, Лавкин принял решение отпустить ребенка, испугавшись масштабов ее поисков. Мотивы преступника при этом неясны.

В региональном управлении СК РФ по Алтайскому краю подтвердили РИА «Новости», что

поиски Лавкина продолжаются, он объявлен в федеральный розыск.

«Проводится подомовой обход территории, выясняется, не уехал ли он на железнодорожном или авиатранспорте. Хотя, по словам дочери [проживает не вместе с отцом, но в этом же селе] этого мужчины, он, скорее всего, ушел в лес», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Вернувшуюся домой девочку опросили следователи, ее жизни ничего не угрожает. Преступник не нанес ей физических травм, но о психологическом состоянии ребенка информации нет, заявили в СУ СК по Алтайскому краю. Позднее потерпевшая впервые выступила публично с обращением, выразив благодарность всем, кто ее искал. Местный житель Роман Новиков, общавшийся с девочкой после освобождения, заверил, что она в нормальном состоянии.

«Аня держится достойно. Похитителю не удалось сломить ее психику. И, слава богу, маньяк не успел ничего с ней сделать. Когда я увидел Аню, я протянул ей руку. Хотел проверить, боится ли она людей. Она смело пожала мне руку и даже улыбнулась», — рассказал он.

Ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате СК, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального главка СК лично возглавить работу по розыску злоумышленника. Лавкину заочно предъявлено обвинение по ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

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