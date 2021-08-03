В суицид не верят: белорусского оппозиционера нашли повешенным в Киеве

Глава «Белорусского дома на Украине» оппозиционер Виталий Шишов найден мертвым. Соратники Шишова не верят в версию о самоубийстве своего лидера, это мнение разделяют в Верховной раде — министра МВД просят проверить возможную причастность белорусских силовых структур к смерти Шишова, который ранее подвергался угрозам и слежке.

Накануне «Белорусский дом на Украине» (БДУ) сообщил о пропаже своего главы Виталия Шишова. Как говорилось в посте организации в Telegram-канале, утром 2 августа активист вышел из дома, предположительно, на ежедневную пробежку в один из лесных массивов, после чего перестал отвечать на звонки. О случившемся сообщили в полицию, правоохранители и волонтеры занялись его поиском.

На следующее утро Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. В пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины рассказали, что при себе у него были мобильный телефон и личные вещи, которые изъяли для экспертизы.

Следствие не исключает версию об убийстве, замаскированном под суицид.

Для восстановления всех деталей происшествия опросят свидетелей, отсмотрят записи с камер видеонаблюдения и проведут соответствующие следственные экспертизы. Полицию интересуют возможные угрозы в адрес Шишова и его психоэмоциональное состояние.

В БДУ заявили, что Шишов действительно сталкивался с угрозами расправы и предупреждениями. Всерьез активист их не воспринимал.

«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ (Белоруссия. — «Газета.Ru») о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума», — сказано в сообщении соратников Шишова.

В БДУ выразили уверенность, что Шишов был убит, назвав это «спланированной операцией чекистов», и заявили о намерении добиваться правды в деле.

В Верховной раде межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» потребовало от министра внутренних дел Дениса Монастырского взять на личный контроль расследование возможного убийства Шишова, сообщила в Facebook народный депутат Елизавета Ясько. Она также напомнила, что 27 июля бывший белорусский силовик Игорь Макар уведомил, что Комитет государственной безопасности Белоруссии якобы приступил к операции «Трест» по задержанию наиболее влиятельных оппозиционеров, к числу которых относился Шишов.

«Просим проверить информацию и причастность белорусских спецслужб к смерти главы «Белорусского дома на Украине», — обратились нардепы к Монастырскому.

«Белорусский дом на Украине»

БДУ — это созданная в конце 2020 года некоммерческая общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Белоруссии и всем пострадавшим от действий нынешних белорусских властей — на сайте «дома» их называют «нелегитимным режимом Александра Лукашенко». Среди многочисленных организаций помощи переселенцам из Белоруссии БДУ был одним из первых, он работает на пожертвования от белорусских диаспор в других странах.

Деятельность «дома» заключается по большей части в оказании содействия белорусам, желающим перебраться на Украину. В частности, оказывается поддержка в поиске жилья и трудоустройства, юридические консультации до получения документов для законного нахождения на территории страны, организуются мирные акции. Своей целью БДУ называет создание «дружного комьюнити в Украине» бежавших из Белоруссии граждан.

Известность БДУ получил благодаря проведению Марша белорусов и 60-дневной акции у посольства Белоруссии на Украине под названием «Варта Света».

Шишов, согласно информации Министерства юстиции Украины, являлся основателем и руководителем БДУ. Он был вынужден переехать на Украину осенью 2020 года — поводом к этому стал его выход на протесты в Гомеле.

«В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам (переселенцам), проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине», — сообщила организация.

Проживающий в Киеве белорус Виталий Сляпухин рассказал «Радио Свободе», что Шишов полтора месяца назад отпраздновал 26-летие и «много работал». Другой знакомый активиста Артем Молодов также указал на то, что Шишов вызывал «только положительные эмоции».