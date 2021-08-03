Размер социального вычета может вырасти в три раза

Повышение планки социального налогового вычета до 360 тыс. рублей позволит россиянам в три раза поднять сумму, возвращаемую в семейный бюджет за один налоговый период, считают авторы поданного в Госдуму законопроекта. В пояснении к документу говорится, что при нынешнем снижении доходов граждан и повышении цен на образование и медицину предел социального налогового вычета необходимо пересматривать, поскольку установлен он был более десяти лет назад.

В Госдуму вносится законопроект об изменениях в ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ, предполагающий повышение предельной суммы налогового вычета в три раза, сообщил в своем Telegram-канале один из его авторов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.

Согласно нынешней редакции закона, размер налогового вычета не должен превышать 120 тыс. рублей (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение). Авторы поправок предлагают увеличить эту сумму до 360 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предельный размер соцвычета был установлен еще более десяти лет назад и не менялся, тогда как с тех пор цены на обучение повысились в три раза и подорожали в среднем на 10% расходы на лекарства, а средняя заработная плата населения в сравнении с 2013 годом упала на 10,6%, судя по данным Росстата.

Исходя из этого, как уточнил Нилов, при ставке в 13% НДФЛ граждане могут рассчитывать чуть более чем на 15 тыс. рублей, что является недостаточной суммой. Планируется, что принятие закона о повышении предельного размера соцвычета позволит вернуть гражданам уже порядка 47 тыс. рублей уплаченного им налога за один период.

Вступление в силу этого закона предлагается с 1 января 2022 года.

«Свистопляска с ростом/сокращением (последнее, конечно, ближе к объективным цифрам) реальных доходов граждан за последние годы никак не влияет на бодрый марш инфляции — она свое дело неплохо знает. Считаем, нужно увеличить предельный размер социального налогового вычета, чтобы любые стимулирующие меры, направленные на рост, к примеру, активной и спортивно ориентированной категории граждан были подкреплены финансово», — написал Нилов.

Как получить соцвычет

В России на получение социального вычета, то есть суммы, на которую можно уменьшить налогооблагаемую базу, в праве рассчитывать только те граждане, чей доход облагается налогами. Для этого необходимо подать соответствующее заявление, подкрепленное налоговой декларации по НДФЛ и подтверждающими право на вычет копиями документов, в налоговую инспекцию по месту жительства. На основании проверки декларации выплата будет перечислена налогоплательщику.

В то же время часть налоговых вычетов, за исключением крупных, можно получить непосредственно через работодателя. В этом случае он удерживает НДФЛ с суммы заработной платы за минусом размера налогового вычета. Однако важно, что налогоплательщик при любом варианте, если рассчитывает применить какой-либо вычет, должен подавать декларацию в инспекцию.

Какие вычеты есть в России

В Налоговом кодексе определяются следующие категории социальных вычетов:

— стандартные (для обладателей государственных наград и на каждого ребенка);

— имущественные (при приобретении жилья или уплате процентов по кредиту за него, при изъятии имущества для государственных и муниципальных нужд, при продаже находившегося в собственности менее трех лет имущества);

— социальные.

Социальный налоговый вычет можно получить при расходах на обучение себя и своих детей до 24 лет на дневной форме в образовательных учреждениях. Планка вычета ограничена суммой 50 тыс. рублей. Также регламентируется предоставление вычета за услуги по лечению и приобретаемые за счет налогоплательщика назначенных врачом медикаментов. Среди прочих соцвычетов есть связанные с негосударственным пенсионным обеспечением или добровольным пенсионным страхованием и благотворительностью.

Начиная с 1 августа 2021 года россияне также смогут подать документы — копия договора и кассовый чек — на возврат средств, затраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. «Спортивный» вычет применяется также к детям и предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.