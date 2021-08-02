«Злоупотреблений не избежать»: как будут лечить пациентов их же лекарствами

После того, как Минздрав разрешил больницам использовать принесенные пациентами лекарства, некоторые врачи станут злоупотреблять этой возможностью, сообщили «Газете.Ru» в Госдуме. Кроме того, нововведение может привести к росту числа несчастных случаев из-за использования некачественных препаратов, опасаются в Институте экономики здравоохранения НИУ ВШЭ. Ответственность в этом случае понесет как медучреждение, так и сам пациент, пояснил юрист.

Российским медучреждениям больше не грозит штраф за использование лекарств, приобретенных пациентами, местными или федеральными фондами и благотворительными организациями. Соответствующие поправки Минздрав внес в правила обязательного медицинского страхования (ОМС). Ранее больницы имели право лечить пациентов только препаратами, закупленными их собственными аптеками.

«Основная проблема, которую Минздрав решает этими поправками, связана с передачей препаратов благотворительными фондами. Поскольку очень много лекарств, в том числе не зарегистрированных в России, связанных, например, с онкологическими заболеваниями, закупаются этими фондами за границей. Теперь они смогут спокойно передавать их пациентам, не опасаясь уголовного преследования», — говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Однако ответственность за качество препарата теперь лежит на тех фондах или человеке, которые их и приобрели, отмечает адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян. «Те лекарства, которые принес пациент, медучреждение не обязано проверять на соответствие качеству», — сказал он «Газете.Ru».

С ним не согласился член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, врачи обязаны проверить качество принесенного препарата, поскольку ответственность за последствия его приема лежит на медучреждении.

«Врачи обязаны проверять документы на препарат. Кроме того, на данный момент внедряется система, которая позволит оперативно отслеживать происхождение лекарства. Учреждение будет отвечать, если с человеком что-то произойдет — контроль качества лежит на больницах», — сказал депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

«Отвечать за исход пациента от некачественного препарата будет медучреждение. Ни одно медучреждение на себя такую ответственность не возьмет», — согласилась Попович.

Между тем эксперты сошлись во мнении, что новые поправки в ОМС приведут к тому, что врачи начнут активно злоупотреблять возможностью просить пациентов самостоятельно приобретать лекарства.

«Широко это нельзя ни в коем случае распространять. Во-первых, мы столкнемся с несчастными случаями из-за неправильного хранения препаратов. Во-вторых, врачи начнут заставлять пациентов приносить свои лекарства», — сетует Попович.

«Вероятнее всего, врачи начнут чаще требовать от пациентов самостоятельно приобретать лекарства. Эта практика всегда была — доктора просто не указывают, что лекарство было принесено пациентом», — подчеркнул Айвазян.

«По сути просто зафиксировали ситуацию, которая существует на данный момент, а от нее, наоборот, нужно постепенно уходить. Это и сейчас достаточно распространенная практика, когда пациенты сами покупают лекарства», — заключил Куринный.