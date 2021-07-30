«Поменялся местами с теми, кого ловил»: подполковник сознался в убийстве школьницы

В Самарской области по подозрению в убийстве 16-летней школьницы задержали сотрудника регионального МВД. В ходе допроса он признал свою вину. СМИ также сообщали, что полицейский зарезал подростка после того, как та пригрозила рассказать об их интимной связи взрослым — позже эту версию опровергли в СК. В нее не верят и экс-коллеги задержанного — Безчетвертева они называют профессионалом своего дела и примерным семьянином.

Задержанный по подозрению в убийстве 16-летней девушки подполковник полиции Антон Безчетвертев полностью признал свою вину, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По словам полицейского, вечером 29 июля он ехал на своей Toyota с рыбалки и случайно сбил школьницу в поселке Петра Дубрава, расположенном недалеко от Самары. Девушка, которая возвращалась домой с вечерней пробежки, кинулась на него — начала кричать и драться. В этот момент Безчетвертев якобы потерял рассудок и начал бить ее ножом.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что следователи не исключают, что полицейский состоял в отношениях с погибшей. Девушка угрожала рассказать об их связи его супруге и коллегам, после чего мужчина, испугавшись тюрьмы, зарезал ее.

Соседи школьницы в свою очередь рассказали, что несколько раз видели Безчетвертева вместе с ней — пара обнималась на лавочке у ее дома и сидела в его автомобиле, передает Life Shot.

Несмотря на это позже в СУ СКР по Самарской области заявили, что «сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности».

Telegram-канал Mash вместе с тем отмечает: Безчетвертев точно был знаком с погибшей — он жил в одном доме со школьницей в поселке Петра Дубрава, его средний сын учился с ней в параллельных классах.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан — в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

«Он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в ГУ МВД России по Самарской области.

Вместе с тем экс-коллега Безчетвертева сообщила «Газете.Ru», что тот был на хорошем счету у руководства — активно раскрывал преступления, а также помогал коллегам по всему региону.

«Антон — мой хороший друг, и я не верю в то, что он мог это совершить. Мы с ним вместе раньше работали в полиции — только я ушла в декрет, а он остался. Был начальником, дослужился до подполковника, столько преступлений раскрыл. Он ведь не только на территории поселка работал — его и по всему региону вызывали помогать. Он — человек огромной души, высокий профессионал, отличный отец. У него трое сынишек — самому маленькому два годика всего», — сказала Светлана.

Она не верит в то, что убитая девочка могла быть его любовницей. «Не могло у него быть связи с этой школьницей, у него прекрасная супруга. Даже если они и общались с этой девочкой. Но чтобы убить, никогда не поверю! Антон настолько спокойный человек, его крайне сложно вывести из себя, поэтому разозлиться он не мог», — подчеркнула Светлана.

С ней согласен бывший коллега подозреваемого Алексей Загорский. «Я знаю, что он добропорядочный семьянин. У нас были совместные задержания за растление малолетних, я знаю его отношение к этому, его отношение было жесткое по этому поводу. Мы с ним часто пересекались по службе, как человек он грамотен, спокоен и сдержан», — рассказал он телеканалу РЕН ТВ.

Безчетвертев увлекался рыбалкой и путешествиями — он мечтал отвезти семью в отпуск этим летом.

«Знал все тонкости рыбалки, регулярно ездил. Говорил, что хочет в отпуск, взять семью и поехать к морю. А теперь что, он просто поменялся местами с теми, кого он ловил», — посетовала подруга.

Известно, что мужчина работал начальником отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, замначальника третьего отдела угрозыска Самары — он относится к структуре главного управления МВД России по Самарской области.

Что касается девятиклассницы, то, по данным газеты «МК», ее мать умерла от рака шесть лет назад — воспитанием занялся отец и тетя-пенсионерка. Они втроем жили вместе в одной квартире, денег на жизнь не хватало.

«Девушка была отзывчивая, прислушивалась в школе к педагогам, занятия не пропускала, хотя иногда опаздывала. Мы все в шоке», — сообщили «МК» в школе, где училась погибшая.