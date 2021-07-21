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Общество

Ждем в России. Что известно о лямбда-штамме коронавируса

Инфекционист призвал ограничить авиасообщение из-за лямбда-штамма

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Reuters
По миру распространяется лямбда-штамм коронавируса — его появление зафиксировали более чем в 30 странах. Инфекционисты рассказали «Газете.Ru», чем опасен новый вариант, и оценили перспективы его распространения по России. Один из медиков предложил ввести ограничения на авиаперелеты. Все о «Лямбде», — в нашем материале.

Лямбда-штамм рано или поздно начнет распространяться по России — границы с популярными среди туристов странами открыты, поэтому риски проникновения нового варианта коронавируса возрастают. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-инфекционист Светлана Ищенко.

«Из-за туризма постоянно идет смена территории распространения вируса. Соответственно, он меняет свои патогенные свойства. Покидая территорию, он идет на другую территорию, где население еще не подготовлено», — сказала медик.

С ней согласен врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, для сдерживания распространения нового штамма необходимо вводить ограничения на полеты в страны с высокой заболеваемостью.

«Насколько скоро лямбда-штамм придет в Россию, зависит от наших туристических потоков. Все, что есть в мире – будет и в России. Например, мы открыли Турцию – а там рост заболеваемости. Другие туристические страны тоже открыты. Как ситуация будет развиваться, неизвестно. Но, наверное, необходимо пересмотреть ограничительные меры», — сказал медик «Газете.Ru».

Главное отличие нового штамма — высокая заразность и патогенность. «Для заражения лямбда-штаммом достаточно пройти мимо человека, который является источником», — сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-1».

«Если проводить аналогию с дельта-штаммом: видно, что стало болеть более молодое население. И, скорее всего, у лямбда-штамма будет еще более высокая патогенность и он будет более заразный», — добавила Ищенко.

В настоящее время данная мутация недостаточно изучена, подчеркивает завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Елена Бурцева.

«Прогнозировать что-либо крайне рано: необходимо осуществлять непрерывный мониторинг проявлений вируса. Пока неизвестно, насколько он распространится в России, насколько будет защищать от него вакцина», — пояснила она «Газете.Ru».

Остановить распространение новой мутации поможет вакцинация. Хотя проявления нового штамма пока не изучены, антитела в любом случае SARS-CoV-2 помогут быстрее справиться с болезнью.

«Сейчас как никогда нужно вакцинироваться и создавать иммунную прослойку. Вакцинация всегда останавливала эпидемии. И если в организме создаются защитные антитела, они на 100% не будут защищать организм, но при встрече с возбудителем болезнь будет протекать легче», — заключила Ищенко.

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