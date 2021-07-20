От Троицка до центра Москвы: что известно о новой ветке метро

В Москве определены названия еще девяти станций новой ветки метро. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Сама ветка будет называться Троицкая, ее протяженность составит 40 км. Какие районы она свяжет и когда запустится — в материале «Газеты.Ru».

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил название линии метро, которая будет идти от Московского центрального кольца (МЦК) Крымская до Троицка — Троицкая. Проектное название — Коммунарская. Помимо этого, он определил названия строящихся станций.

— «Крымская». Она будет пересадочной на одноименную станцию МЦК;

— «Академическая». Также будет пересадочной на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро («оранжевой ветки»);

— «Вавиловская». Она будет располагаться вдоль Ленинского проспекта;

— «Тютчевская». Ее проложат на территории поселения Мосрентген;

— «Бачуринская». Она будет пролегать на территории административно-делового центра «Коммунарка»;

— «Коммунарка» будет пересадочной на одноименную станцию Сокольнической линии;

— «Сосенки» — в поселении Сосенском;

— «Ракитки» — в поселении Десеновском (вдоль Калужского шоссе в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Ракитки»);

— «Десна» — в поселении Десеновском.

Троицкая линия будет состоять из 17 станций. Ее длина составит 40 км. Предполагается, что этой веткой ежедневно будут пользоваться около 100 тыс. пассажиров.

«На первом участке Троицкой линии протяженностью свыше 13 километров продолжается активное строительство всех пяти станций: «Улицы Новаторов», «Университета дружбы народов», «Улицы Генерала Тюленева», «Славянского мира» и «Мамырей». Общая строительная готовность участка составляет 35%», — уточнил ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Все эти станции уже связаны туннелями.

Общая готовность станции «Улица Новаторов» оценивается в 40% — специалисты приступили к отделочным работам в служебных помещениях. Примерно так же готова станция «Славянский мир». «Университет дружбы народов» построена наполовину. Там уже отделывают пассажирскую зону. Станция метро «Улица Генерала Тюленева» сделана почти на четверть, а «Мамыри» — на 20%, говорится на сайте mos.ru.

«Финишировала проходка восьмого тоннеля на первом участке Троицкой линии метро — левого перегона между «Университетом дружбы народов» и «Улицей Генерала Тюленева». Соседний правый тоннель был пройден в середине апреля», — уточнил Бочкарев.

По его словам, строители продолжают тоннелепроходческие работы от станции «Мамыри» в сторону Коммунарки. На сайте московской администрации отмечалось, что специалисты стараются минимизировать воздействие строительства на сооружения и городской ландшафт.

В мэрии сообщали, что вблизи линии проживают более 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают и учатся. Запуск первого участка Троицкой линии, как предполагается, разгрузит Калужское шоссе, юго-западную часть МКАД, а также позволит сделать более доступными несколько районов Москвы.

Строительство ветки завершится в 2026 году, ранее заявлял глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. По его словам, строительство новой ветки метрополитена — один из основных способов улучшить транспортную доступность Троицкого и Новомосковского округов.

«Троицкая линия очень нужна Новой Москве. Новая ветка протяженность почти 40 км свяжет активно развивающийся сегодня Троицк и центр столицы. Линия разбита на несколько участков и строится этапами. До Троицка этот радиус могут дотянуть уже в 2026 году», — приводит слова чиновника «Интерфакс».