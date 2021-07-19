Эскобар из Агалатово. Кто был владельцем секретной темницы

В деле загадочного бункера в Ленинградской области обнаружен криминальный след. Впрочем, прямой связи с убийством «отца» петербургского рейдерства Бадри Шенгелия, расстрелянного три года назад, следователи пока не установили. Первый собственник дома умер, а вторым оказался судимый за похищение человека, разбой и вымогательство Артур Мкртычан, сменивший фамилию на Эскобар. Во ФСИН указали, что не имеют никакого отношения к объекту, который 19 июля засыпали землей. Что известно о темнице — в материале «Газеты.Ru».

Сразу после сегодняшних публикаций СМИ о темнице с крематорием, найденной в доме бывшего сотрудника ФСИН в Ленинградской области в деревне Агалатово, к ней подогнали спецтехнику. Сначала оперативно засыпали землей вход в «частную тюрьму», а позже – и практически все здание.

Огромный бетонный бункер обнаружили под заброшенным коттеджем во Всеволжском районе. Дом находится в 40 км от Санкт-Петербурга.

Вход был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжелая бетонная плита, регулируемая при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также был спрятан. К дизайну создатели подошли творчески: встречает «посетителей» бункера надпись «Копенгаген» и мрачные рисунки.

Тюрьма Эскобара

Как стало известно, первым владельцем дома был сотрудник следственного изолятора Ренат Алимзанов, которого уже нет в живых, а следующим — житель Санкт-Петербурга Артур Мкртычан, официально сменивший свою фамилию на Эскобар. Таким образом он стал однофамильцем знаменитого колумбийского наркобарона и террориста Пабло Эскобара. Последнего называли «королем кокаина», он был застрелен в 1993 году и считается одним из самых жестоких и богатых преступников в истории.

«Сыну просто фамилия понравилась», — рассказала мать Артура Эскобара порталу 78.ru.

Отметим, что Мкртычана ранее судили за похищение человека, разбой и вымогательство. Но его мать уверена: сын не мог быть владельцем подобного заведения.

«Мне ничего неизвестно, клянусь вам! То, что вы мне сейчас сказали, у меня волосы зашевелились, такого просто не может быть», — утверждает она, добавляя, что Артур ни от кого не прячется и сейчас проживает на съемной квартире.

Никакого отношения к ФСИН

В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что не имеют никакого отношения к подземной «частной тюрьме».

В свою очередь, глава «Агалатовского сельского поселения» Владимир Сидоренко рассказал «Газете.Ru», что этим зданием в 2018 году интересовался СК. По его словам, в доме даже проводили следственные действия. Однако в ведомстве не делали никаких официальных заявлений.

«Жили какие-то охранники»

Проживающая по соседству с бункером женщина рассказала, что на этом участке «жили какие-то охранники». «Сейчас уже никаких следов нет», — приводит ее слова телеканал РЕН ТВ.

Она отметила, что не видела владельца участка и лишь однажды встретила некоего мужчину, который, увидев ее, сразу же скрылся за воротами.

С обратной стороны здания бункер, возможно, примыкает к устройству, внешне похожему на колодец — там располагалась печь. Не исключено, что служила она крематорием для заключенных.

По словам соседки, она узнала о «темнице» год назад. «У меня был шок. Я была здесь с ребенком, вдвоем мы приехали. Очень страшно», — призналась женщина.

Криминальный след

Как выяснили местные СМИ, этот дом фигурирует как минимум в одном уголовном деле – об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия осенью 2018 года. Его расстреляли в машине на Новоприозерском шоссе.

Оперативники изучали возможные пути отхода киллеров и «вышли» на Агалатовское поселение, где находится бункер. Но прямой связи этого объекта с убийством предпринимателя не установили.