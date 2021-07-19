article
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Бенфике» прокомментировали попадание на «Спартак» в квалификации Лиги... 23:33
Еврокомиссия назвала причину разбирательства с Россией в ВТО 23:32
В Великобритании на массовые мероприятия будут пускать только вакцинированных 23:24
Гандболистки назвали дискриминацией запрет выступать в шортах вместо бикини 23:11
Дочь Заворотнюк заразилась коронавирусом 23:04
ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от COVID-19 23:01
Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19 23:00
Исследование показало, сколько сохраняются антитела после заражения COVID-19 22:54
Капитан женской сборной России по регби-7 назвала Губерниева жестким комментатором 22:50
Начальник сборных команд России по хоккею с мячом умер от коронавируса 22:39
Общество

Эскобар из Агалатово. Кто был владельцем секретной темницы

Подземную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей

В деле загадочного бункера в Ленинградской области обнаружен криминальный след. Впрочем, прямой связи с убийством «отца» петербургского рейдерства Бадри Шенгелия, расстрелянного три года назад, следователи пока не установили. Первый собственник дома умер, а вторым оказался судимый за похищение человека, разбой и вымогательство Артур Мкртычан, сменивший фамилию на Эскобар. Во ФСИН указали, что не имеют никакого отношения к объекту, который 19 июля засыпали землей. Что известно о темнице — в материале «Газеты.Ru».

Сразу после сегодняшних публикаций СМИ о темнице с крематорием, найденной в доме бывшего сотрудника ФСИН в Ленинградской области в деревне Агалатово, к ней подогнали спецтехнику. Сначала оперативно засыпали землей вход в «частную тюрьму», а позже – и практически все здание.

Огромный бетонный бункер обнаружили под заброшенным коттеджем во Всеволжском районе. Дом находится в 40 км от Санкт-Петербурга.

Вход был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжелая бетонная плита, регулируемая при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также был спрятан. К дизайну создатели подошли творчески: встречает «посетителей» бункера надпись «Копенгаген» и мрачные рисунки.

Тюрьма Эскобара

Как стало известно, первым владельцем дома был сотрудник следственного изолятора Ренат Алимзанов, которого уже нет в живых, а следующим — житель Санкт-Петербурга Артур Мкртычан, официально сменивший свою фамилию на Эскобар. Таким образом он стал однофамильцем знаменитого колумбийского наркобарона и террориста Пабло Эскобара. Последнего называли «королем кокаина», он был застрелен в 1993 году и считается одним из самых жестоких и богатых преступников в истории.

«Сыну просто фамилия понравилась», — рассказала мать Артура Эскобара порталу 78.ru.

Отметим, что Мкртычана ранее судили за похищение человека, разбой и вымогательство. Но его мать уверена: сын не мог быть владельцем подобного заведения.

«Мне ничего неизвестно, клянусь вам! То, что вы мне сейчас сказали, у меня волосы зашевелились, такого просто не может быть», — утверждает она, добавляя, что Артур ни от кого не прячется и сейчас проживает на съемной квартире.

Никакого отношения к ФСИН

В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что не имеют никакого отношения к подземной «частной тюрьме».

В свою очередь, глава «Агалатовского сельского поселения» Владимир Сидоренко рассказал «Газете.Ru», что этим зданием в 2018 году интересовался СК. По его словам, в доме даже проводили следственные действия. Однако в ведомстве не делали никаких официальных заявлений.

«Жили какие-то охранники»

Проживающая по соседству с бункером женщина рассказала, что на этом участке «жили какие-то охранники». «Сейчас уже никаких следов нет», — приводит ее слова телеканал РЕН ТВ.

Она отметила, что не видела владельца участка и лишь однажды встретила некоего мужчину, который, увидев ее, сразу же скрылся за воротами.

С обратной стороны здания бункер, возможно, примыкает к устройству, внешне похожему на колодец — там располагалась печь. Не исключено, что служила она крематорием для заключенных.

По словам соседки, она узнала о «темнице» год назад. «У меня был шок. Я была здесь с ребенком, вдвоем мы приехали. Очень страшно», — призналась женщина.

Криминальный след

Как выяснили местные СМИ, этот дом фигурирует как минимум в одном уголовном деле – об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия осенью 2018 года. Его расстреляли в машине на Новоприозерском шоссе.

Оперативники изучали возможные пути отхода киллеров и «вышли» на Агалатовское поселение, где находится бункер. Но прямой связи этого объекта с убийством предпринимателя не установили.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России
Путин потребовал скорректировать цель по снижению бедности
«Потерянная и вся в слезах»: сбившую детей студентку отправили в СИЗО
Виновницу смертельной аварии с детьми на переходе в Москве арестовали
Рейсы в Египет придержали до рекомендаций
Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний по полетам на египетские курорты
Дочь Заворотнюк заразилась коронавирусом
Исследование показало, сколько сохраняются антитела после заражения COVID-19
ФСБ отнесла распространение данных о Роскосмосе к угрозе для России
Гандболистки назвали дискриминацией запрет выступать в шортах вместо бикини
Новости и материалы
В «Бенфике» прокомментировали попадание на «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов
Еврокомиссия назвала причину разбирательства с Россией в ВТО
В Великобритании на массовые мероприятия будут пускать только вакцинированных
ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от COVID-19
Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19
Капитан женской сборной России по регби-7 назвала Губерниева жестким комментатором
Начальник сборных команд России по хоккею с мячом умер от коронавируса
Пентагон отреагировал на испытания российские ракеты «Циркон»
СМИ: США и Германия скоро объявят о своих договоренностях по «Северному потоку –2»
«Секретную тюрьму» под Петербургом засыпали землей
Конор Макгрегор назвал своих хейтеров бездельниками
Дивеев объяснил слова о том, что в матче Евро-2020 его ничем не удивил Лукаку
Путин предложил разрешить высшим офицерам служить после 70 лет
Журналист назвал покупку американских танков Польшей «сигналом России»
Легенда «Локомотива» прокомментировал свой неожиданный уход из команды
На Украине впервые стартовали тактические учения «Три меча-2021» с участием стран НАТО
ВОЗ зафиксировала «лямбда»-штамм COVID-19 более чем в 30 странах
Главный тренер ЦСКА раскритиковал действующий лимит на легионеров в РПЛ
Все новости
«Боя не будет 100%»: что в MMA говорят о контракте Моргенштерна
Специалисты MMA назвали хайпом и пиаром соглашение Моргенштерна с Hardcore FC
«Его ждет громкий успех»: cын Децла выпустил дебютный рэп-клип
В сети оценили дебютный клип родного сына Децла
Беспилотная зона: каким будет истребитель 6-го поколения
Эксперты рассказали, чего ждать от боевого самолета следующего поколения
Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО
В Еврокомиссии оценили убытки от российского импортозамещения в €290 млрд
«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли
Создатель Ethereum продает бизнес из-за постоянного чувства страха
Почему звезды и папарацци судятся из-за фотографий в соцсетях
Папарацци подают в суд на знаменитостей. А те жалуются на преследование
Родила в гробу: что нашли археологи в финском склепе
В Финляндии обнаружены останки аристократки, родившей после смерти
«Играть на нервах Москвы»: зачем Байдену Белоруссия
Светлана Тихановская проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Конец «Голливудского потрошителя»: суд вынес решение по убийце подруги Эштона Кутчера
Что известно о деле и смертном приговоре убийце подруги Эштона Кутчера
Жилье, санитарный щит и электромобили: в какие проекты вложится Россия
Путин перечислил четыре нерешенные проблемы в России
«Это фантастика»: почему бензин не подешевеет до 20 рублей
Эксперты оценили слова совладельца «Лукойла» о дешевом бензине
Накормить россиян борщом. Как власти будут бороться с ценами на продукты
Минпромторг потребует снизить цены на овощи в магазинах вслед за производителями
Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях