Темницу с крематорием нашли в доме бывшего сотрудника ФСИН в Ленобласти

В Ленобласти нашли частную подземную темницу с крематорием, сообщают местные СМИ. Расположена «частная тюрьма» в заброшенном коттеджном поселке, в доме, где раньше жил бывший сотрудник ФСИН. Камеры в темнице при этом закрываются на замки, аналогичные замкам в СИЗО «Кресты».

Дом с секретом находится в заброшенном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района. Кроме экс-сотрудника ФСИН в нем проживал гражданин РФ с фамилией Эскобар, сообщает издание 47news.ru.

По данным журналистов, в темнице кроме камер с умывальниками, унитазами и двухъярусными нарами есть также система видеонаблюдения. Кроме того, замки на дверях камер не отличаются от замков в петербургском СИЗО «Кресты».

Вход в подземную тюрьму был перекрыт бетонной плитой, которая опускалась с помощью гидравлической системы. Тюрьма была замаскирована под обычный дачный дом, от любопытных глаз территорию коттеджа защищал высокий забор.

На участке находится также баня, в которой была обнаружена страшная находка – печь, подходящая для сжигания человеческих трупов.

Глава «Агалатовского сельского поселения» Владимир Сидоренко рассказал «Газете.Ru», что этот дом находится вдали от поселка, в лесу.

«Дом стоял за большим забором, никаких жителей там не было в округе. Это далеко от населенных пунктов, дом находится в лесу, от дороги 3,5 км. Понятно, что это не очень приятно и не очень здорово иметь таких соседей. Но так получилось. (Бункер – прим. ред.) уже закопали. Никаких работ сейчас не ведется. Администрация закопала бункер по просьбе следственного комитета», — отметил Сидоренко.

По его словам, до 2017 года жителей там видели, а в 2018 году домом заинтересовался СК, сотрудники которого проводили там следственные действия.

«С 2018 года они (следственный комитет - прим. ред.) что-то там искали, они, к сожалению, нас не оповещают и не докладывают, что они там делали. Два года искали: в 2019 и 2020 году», — добавил глава поселения.

Быстрая реакция

В 13.27 мск издание 47news.ru сообщило, что «силовики мгновенно отреагировали на публикацию». К коттеджу прибыла тяжелая техника, вход в темницу был засыпан землей.

«ֿНам точно известно, что силовики полтора года исследовали это сооружение, дом и баню, под которой была найдена печь размером с человека. На участке было перекопано все, что можно перекопать. Опросили и изучили всех, кого только можно изучить», — отмечается в тексте.

По данным СМИ, не были найдены ни подозреваемые, ни предполагаемые заключенные подземной тюрьмы. При этом «дело было засекречено», сообщает издание.

Начальник Чукотки

В конце мая Следственное управление СК России по Чукотскому автономному округу на своем сайте сообщило, что участковый уполномоченный полиции из поселка Провидения на Чукотке незаконно сажал людей в самодельную металлическую клетку и избивал задержанных.

По данным Telegram-канала Baza, старший лейтенант Миронов в клетку сажал задержанных в том числе за распитие спиртного. «Чтобы пойманный не убежал и не помешал ему сосредоточиться, полицейский запер его в ту самую металлическую клетку», — описывается один из инцидентов.

Клетка размером с кухонный холодильник находилась в коридоре сельского пункта полиции. По данным СК, в сентябре 2020 года участковый избил и запер в клетке 21-летнюю девушку.

«В течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных основный <...> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека», — отмечается в заявлении СК.

Сотрудника подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и причинением тяжких последствий (пункты «а», «в» части 3-й статьи 286 УК РФ). Полицейскому может грозить от трех до десяти лет лишения свободы. Участковый также нарушил требования закона о полиции и положения КоАП, считают в СК. Расследование уголовного дела продолжается.

В марте чукотская прокуратура сообщила, что двое экс-полицейских предстанут перед судом за избиение двух жителей поселка Провидения. Силовики пытались заставить граждан сознаться в краже телефона. Весной прошлого года полицейские задержали провиденцев, доставили в отдел и потребовали от граждан подписать заранее подготовленные документы об их причастности к хищению мобильника.

«Когда они получили отказ на свои незаконные требования, правоохранители, действуя группой лиц и по предварительному сговору, прибегли к насилию, используя спецсредства, и нанесли телесные повреждения потерпевшим», — говорится в заявлении прокуратуры. Речь, по-видимому, идет о резиновой дубинке.

Раб на ферме

В 2019 году в Татарстане арестовали полицейского — он удерживал человека в рабстве и заставлял его работать на отцовской ферме. Двое братьев-полицейских похитили мужчину. По словам освобожденного, ему ежедневно приходилось работать на ферме с четырех утра до полуночи. Похитители регулярно били его, поливая руки кипятком за отказ чистить туалет. Спустя 20 дней его на несколько суток отпустили домой, поскольку сестра мужчины сообщила о его пропаже. Тогда он обратился в полицию и рассказал о том, что его держат в рабстве. Арестованному полицейскому предъявили обвинения по статье 126 УК РФ.