«Чтобы не отделалась». Домашний арест виновницы ДТП в Солнцево обжаловали

Прокуратура Москвы требует изменить меру пресечения и переквалифицировать обвинение Валерии Башкировой, управлявшей Mazda 3 в момент трагического ДТП на улице Авиаторов. В больнице скончались двое из троих сбитых ею детей. 18-летней студентке грозит до семи лет лишения свободы.

Прокуратура Москвы потребовала от полиции ужесточить обвинение Валерии Башкировой, сбившей на автомобиле троих детей в Москве, и подать в суд ходатайство о ее переводе в СИЗО. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ее слова ТАСС.

По части 5 указанной статьи предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Ранее 18-летней студентке предъявили обвинение по части 3 этой же статьи (тогда было известно об одном погибшем ребенке) — до пяти лет тюремного заключения.

Нефедова добавила, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции на данный момент нет.

Ранее о необходимости обжалования домашнего ареста заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сделаем все, чтобы не отделалась», — написал парламентарий в Twitter.

Никулинский районный суд Москвы в субботу, 17 июля, избрал для виновницы ДТП, в котором погибли двое детей, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Детали аварии

Трагедия произошла в пятницу, 16 июля, у дома №5 по улице Авиаторов. Трое детей переходили с мамой и бабушкой дорогу по «зебре», рядом с которой не установлен светофор. Двигавшаяся по правой полосе машина остановилась, а Mazda 3 под управлением Башкировой продолжила движение по левой и сбила людей.

Основной удар пришелся на детей, их госпитализировали. Позднее в больнице от полученных травм скончались два старших брата (трех и пяти лет), которые в момент ДТП передвигались на самокате и беговеле. Самая младшая — девятимесячная девочка – находилась в коляске. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Случившееся сама Башкирова объяснила тем, что в процессе движения не следила за дорогой, а «сидела» в телефоне, передает ТВЦ. По словам очевидцев, она выбежала из автомобиля в слезах, села на газон и кому-то звонила. Помощь пострадавшим оказывали случайные прохожие и другие водители, вызвавшие «скорую».

Все ответы после суда

Вскоре на месте происшествия оказался молодой человек Башкировой, который стал ее защищать перед приехавшими репортерами. «Такое бывает, вы же знаете, кто-то выезжает, кто-то еще что-нибудь», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ. Он добавил, что все ответы должны быть только после суда.

В свою очередь, адвокат студентки сослался на тайну следствия и от комментариев для СМИ отказался. В ходе судебного заседания, на котором решался вопрос о мере пресечения, он назвал эту аварию несчастным случаем.

«Адвокат обвиняемой не давал оценку ее действиям», — рассказал пресс-секретарь суда Валерий Лазарев агентству городских новостей «Москва».

Как отмечает сайт kp.ru, отец Башкировой – бывший силовик, а мать работает торговым представителем. Mazda 3 стала для студентки подарком за хорошую учебу и поступление в РАНХиГС.

Ужесточить наказания для водителей

По данным Фонда «Общественное мнение», более половины (53%) россиян считают, что наказания для водителей за нарушение правил дорожного движения следует ужесточить. 48% респондентов при этом уверены, что такой шаг приведет к уменьшению количества ДТП.

Не согласны с ужесточением наказаний 38% опрошенных.

Часто с опасным вождением сталкивались четверть россиян (24%), редко – 51%, еще 23% не сталкивались вообще, следует из данных ФОМ.

Среди проявлений опасного вождения 38% назвали агрессивную езду и опасные перестроения, 26% — превышение скорости. О том, что водители не уступают дорогу пешеходам, сказали лишь 8% участников опроса. Еще 7% упомянули выезд на встречную полосу, а 6% - нарушение правил разметки и несоблюдение требований дорожных знаков.