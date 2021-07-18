article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Хэмилтона наказали за аварию с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании 18:26
На побережье Турции автомобиль насмерть сбил россиянку 18:24
Сотрудницу «Ленты.ру» задержали в Москве 18:18
На eBay появилось объявление о продаже горы в Германии за $235 000 18:17
Пушков отреагировал на решение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь 18:13
Появилось видео аварии Ферстаппена на Гран-при Великобритании 17:55
Трактор повредил машину реанимации в Москве 17:53
Нарколог объяснил рост смертности от наркотиков в России 17:50
Пилота «Ред Булл» Ферстаппена отправили в больницу после столкновения... 17:44
Руководство адвокатской «Команды 29» приняло решение о самороспуске 17:42
Общество

«Чтобы не отделалась». Домашний арест виновницы ДТП в Солнцево обжаловали

Прокуратура потребовала ужесточить обвинение студентке, сбившей троих детей в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Прокуратура Москвы требует изменить меру пресечения и переквалифицировать обвинение Валерии Башкировой, управлявшей Mazda 3 в момент трагического ДТП на улице Авиаторов. В больнице скончались двое из троих сбитых ею детей. 18-летней студентке грозит до семи лет лишения свободы.

Прокуратура Москвы потребовала от полиции ужесточить обвинение Валерии Башкировой, сбившей на автомобиле троих детей в Москве, и подать в суд ходатайство о ее переводе в СИЗО. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ее слова ТАСС.

По части 5 указанной статьи предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Ранее 18-летней студентке предъявили обвинение по части 3 этой же статьи (тогда было известно об одном погибшем ребенке) — до пяти лет тюремного заключения.

Нефедова добавила, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции на данный момент нет.

Ранее о необходимости обжалования домашнего ареста заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сделаем все, чтобы не отделалась», — написал парламентарий в Twitter.

Никулинский районный суд Москвы в субботу, 17 июля, избрал для виновницы ДТП, в котором погибли двое детей, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Детали аварии

Трагедия произошла в пятницу, 16 июля, у дома №5 по улице Авиаторов. Трое детей переходили с мамой и бабушкой дорогу по «зебре», рядом с которой не установлен светофор. Двигавшаяся по правой полосе машина остановилась, а Mazda 3 под управлением Башкировой продолжила движение по левой и сбила людей.

Основной удар пришелся на детей, их госпитализировали. Позднее в больнице от полученных травм скончались два старших брата (трех и пяти лет), которые в момент ДТП передвигались на самокате и беговеле. Самая младшая — девятимесячная девочка – находилась в коляске. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Случившееся сама Башкирова объяснила тем, что в процессе движения не следила за дорогой, а «сидела» в телефоне, передает ТВЦ. По словам очевидцев, она выбежала из автомобиля в слезах, села на газон и кому-то звонила. Помощь пострадавшим оказывали случайные прохожие и другие водители, вызвавшие «скорую».

Все ответы после суда

Вскоре на месте происшествия оказался молодой человек Башкировой, который стал ее защищать перед приехавшими репортерами. «Такое бывает, вы же знаете, кто-то выезжает, кто-то еще что-нибудь», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ. Он добавил, что все ответы должны быть только после суда.

В свою очередь, адвокат студентки сослался на тайну следствия и от комментариев для СМИ отказался. В ходе судебного заседания, на котором решался вопрос о мере пресечения, он назвал эту аварию несчастным случаем.

«Адвокат обвиняемой не давал оценку ее действиям», — рассказал пресс-секретарь суда Валерий Лазарев агентству городских новостей «Москва».

Как отмечает сайт kp.ru, отец Башкировой – бывший силовик, а мать работает торговым представителем. Mazda 3 стала для студентки подарком за хорошую учебу и поступление в РАНХиГС.

Ужесточить наказания для водителей

По данным Фонда «Общественное мнение», более половины (53%) россиян считают, что наказания для водителей за нарушение правил дорожного движения следует ужесточить. 48% респондентов при этом уверены, что такой шаг приведет к уменьшению количества ДТП.

Не согласны с ужесточением наказаний 38% опрошенных.

Часто с опасным вождением сталкивались четверть россиян (24%), редко – 51%, еще 23% не сталкивались вообще, следует из данных ФОМ.

Среди проявлений опасного вождения 38% назвали агрессивную езду и опасные перестроения, 26% — превышение скорости. О том, что водители не уступают дорогу пешеходам, сказали лишь 8% участников опроса. Еще 7% упомянули выезд на встречную полосу, а 6% - нарушение правил разметки и несоблюдение требований дорожных знаков.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Появились видео новейшего российского истребителя без чехла
Эмираты забрали свое: ОПЕК+ нарастит добычу
Новак прогнозирует выход России на докризисный уровень добычи нефти
Анти-секс кровати, проблемы с мылом и побег угандийца: главные скандалы Игр-2020
Что происходит в Токио за пять дней до старта Олимпиады
Сотрудницу «Ленты.ру» задержали в Москве
Руководство адвокатской «Команды 29» приняло решение о самороспуске
Пилота «Ред Булл» Ферстаппена отправили в больницу после столкновения с Хэмилтоном
Нарколог объяснил рост смертности от наркотиков в России
Новости и материалы
Хэмилтона наказали за аварию с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании
На побережье Турции автомобиль насмерть сбил россиянку
На eBay появилось объявление о продаже горы в Германии за $235 000
Пушков отреагировал на решение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь
Появилось видео аварии Ферстаппена на Гран-при Великобритании
Трактор повредил машину реанимации в Москве
В ДНР прокомментировали слова Саакашвили о планах американцев по штурму Донецка
Порядок проведения обследований для переболевших коронавирусом уточнили
Гран-при Великобритании прерван из-за аварии Ферстаппена
Юрист оценил возможный срок заключения для девушки, сбившей троих детей в Москве
Смерть человека от вируса обезьяны впервые подтверждена в Китае
Менеджер МакSим рассказала, почему певица вышла на сцену накануне госпитализации
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в столкновении поездов под Зеей
Семин объяснил публикацию смеющегося эмодзи под постом о поражении «Локомотива»
На Украине объяснили, с чем связано поражение в борьбе с «Северным потоком — 2»
Явлинский считает, что проблемы во взаимоотношениях России и Украины не существует
Федерация намерена обратиться в МВД по делу о допинге гребцов
Один из создателей криптовалюты Ethereum ушел из бизнеса
Все новости
«Культ вождя»: компартия Китая взялась за идеологию
Власти КНР усилят идеологическую работу с населением
На меде и плаценте: чем различаются дешевые и дорогие кремы для лица
Эксперты объяснили, стоит ли переплачивать за средства для ухода за лицом
Росстат опубликовал данные о причинах смертности в России
Смертность из-за наркотиков в России резко выросла на 60% на фоне пандемии
Эволюция Tetris: как менялась самая известная игра в мире
Как игра от разработчика из СССР стала мировым культурным феноменом
Почти половина россиян готова к переходу на сокращенную рабочую неделю
Более трети россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели
«Событие мирового масштаба»: углеродный рынок Китая создаст трудности российским экспортерам
Китайский экспорт в ЕС может стать привлекательней российского
Удачно сел: марсоход указал на загадочный источник метана
Ученые нашли необъяснимый источник метана на Марсе
Саакашвили рассказал о предложении главы ЦРУ по захвату Донецка
Экс-президент Грузии вспомнил о вашингтонском плане взятия Донецка
«Разрыв с Украиной — переломный момент для нашей авиапромышленности»
Владимир Гутенев — о состоянии и перспективах российской авиапромышленности
Богатый и еще богаче: люксовые бренды поднимают цены после пандемии
Премиум-бренды изменили ценовую политику после ослабления антикоронавирусных мер
«Я встретил реальных шизофреников»: как самовыдвиженцы собирают подписи
Сборщики подписей рассказали о своей работе в пандемию коронавируса
В Европе могут запретить хиджабы в офисах. А как с этим в России?
Европейские работодатели получили право запрещать сотрудникам носить хиджабы
«О чем говорят мужчины»: Барацу из «Квартета И» — 50
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях