Росстат опубликовал данные о причинах смертности в России

В России за 2020 год из-за причин, связанных с наркотиками, умерли свыше 7,3 тыс. человек. На протяжении трех лет этот показатель держался между 4,4 — 4,8 тыс. летальных исходов. В этом году среди списка причин смерти учитываемых Росстатом появилась «коронавирусная инфекция». Специалисты подсчитывают все случаи смерти, связанные с заболеванием, даже те, где коронавирус не стал основной причиной смерти.

В России увеличилась смертность от причин, связанных с наркотическими веществами. В 2020 году по сравнению с 2019 годом она стала больше на 60%, умерли 7316 человек. В 2019 году по этим причинам умерли 4569 человек (до пандемии), сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

При этом в 2016-2018 годах этот показатель оставался примерно на одном уровне — 4,4 — 4,8 тыс. летальных исходов, следует из данных ведомства.

Российская служба статистики представила наиболее подробный отчет о причинах смерти в России в 2020 году. Информация сгруппирована примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, которая основана на Международной классификации болезней. В прошлом году впервые появилась графа «коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19». От нее, как пишет РБК, ссылаясь на Росстат, погиб 144 691 россиянин.

Но пандемия влияет на смертность намного шире.

Так, коронавирус влиял на течение хронических заболеваний, которые зачастую становились основной причиной смертности. Например, выросло число россиян, которые скончались от болезней системы кровообращения (на 11,6% в 2020 году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).

На рост смертности также влияет употребление россиянами алкоголя и наркотиков. Из-за причин, связанных с алкоголем, в стране умерли свыше 50,4 тыс. человек, что на 6,3% больше, чем в 2019 году. Параллельно с этим — в 2020 году — увеличилось потребление водки на душу население. Рост составил 2%. В американском Институте измерения и оценки здоровья считают, что влияние пандемии и карантинных ограничений на психику могли привести к тому, что усугубились психические расстройства, что зачастую приводит к повышенному употреблению алкоголя.

Ранее Росстат подсчитал ожидаемую продолжительность жизни при рождении в 2020 году. Ведомство отметило, что этот показатель везде стал ниже, кроме Севастополя. Но эксперты допускают, что могла быть допущена ошибка при подсчетах, так как за последнее время в субъект приехало много людей, пишет РБК.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это количество лет, которое в среднем предстоит прожить человеку, родившемуся в данный год. При этом должно быть соблюдено одно условие: на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, в которой родился человек, передает РБК.

В Чечне, например, продолжительность жизни сократилась на 3,8 года (5%) до 72 лет. Показатель серьезно уменьшился и в Ненецком автономном округе — почти на 3 года (3,8%).

Третье место по снижению заняла Липецкая область — на 2,8 года (3,7%). В Дагестане тоже наблюдается резкое снижение этого показателя, тем не менее регион входит в лидеры по продолжительности жизни: Дагестан — 76,4 года, Москва — 76,2 года. Самая высокая продолжительность жизни в Ингушетии — почти 81,5 года.

В последние недели в России практически ежедневно обновляются суточные антирекорды смертности из-за коронавируса. Максимальное значение этого показателя за все время пандемии было зафиксировано 15 июля. Тогда в стране из-за последствий коронавируса за сутки умер 791 пациент. Всего за время распространения коронавируса в стране зафиксировано свыше 148,4 тыс. летальных исходов.

За истекшие сутки умерли 764 человека. Новые случаи коронавируса выявлены у более 25 тыс. россиян во всех регионах страны. Выздоровели почти 19 тыс. человек.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровел 5 341 231 человек», — сообщает оперштаб.