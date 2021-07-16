Доживем до понедельника: в Москве отменяют систему QR-кодов

В Москве с 19 июля отменяется система QR-кодов для доступа в заведения и учреждения, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, система выполнила свою задачу, а большинство московских компаний вакцинировало 60% сотрудников. Градоначальник отметил, что QR-коды также стимулировали людей делать прививки. В Подмосковье проверять коды также перестанут.

Сергей Собянин объяснил решение отменить с понедельника систему QR-кодов для доступа в рестораны и кафе тем, что она выполнила свою задачу. Его слова передает телеканал «Россия 24».

Мэрия приняла решение совместно с правительством России. По словам Собянина, большинство столичных заведений смогли обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% своих работников. Всего за минувший месяц привились от COVID-19 более 2 млн человек.

Он также подчеркнул, что «благодаря московским рестораторам была выполнена задача по стимулированию вакцинации».

Система QR-кодов станет в Москве рекомендательной, то же самое касается Московской области. Власти Подмосковья также решили отменить коды, об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Все эти меры — чтобы облегчить работу экономики, но прививка по-прежнему важна и нужна. Без нее все мы уязвимы, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе и своих близких и найдите время дойти до ближайшего пункта вакцинации», — сказал он.

Заведения больше не обязаны проверять QR-коды у посетителей, но могут сохранить благодаря ним covid-free режим. С ним посетители смогут не носить внутри кафе и ресторанов маски и перчатки. Рестораны, которые к системе QR-кодов не стали присоединяться, смогут работать как раньше. Но все противоэпидемические меры им соблюдать придется.

Всем категориям заведений в Москве можно также работать в ночное время. Разрешены мероприятия в ночных клубах и барах, но при соблюдении противоэпидемических мер. Для посещения вечеринок QR-коды не потребуются. Московским театрам, кинотеатрам и концертным залам теперь можно не вводить проверку QR-кодов. Вновь также открываются детские игровые комнаты.

При этом по-прежнему запрещено проведение мероприятий численностью более 500 человек, если система QR-кодов не используется организаторами. В Московской области отменено ограничение на число участников массовых мероприятий культурного характера.

QR-коды со свидетельством о вакцинации от коронавируса были введены в Москве с 28 июня – без них нельзя было пройти в кафе и рестораны, а также на фудкорты. Исключением были летние веранды. Введена мера была на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19. Оперштаб сообщал, что количество новых случаев непрерывно рос. Однако сейчас, передает ТАСС, ситуация в столице стабилизировалась.

11 июля о позитивном развитии эпидемиологической обстановки в Москве заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, столица все еще переживает «очень трудные, сложные времена», однако главным итогом антиковидных мер последних месяцев стало преодоление пиковых значений — сейчас наблюдается небольшое снижение уровня заболеваемости.

В то же время Собянин дал понять, что долгосрочные благоприятные прогнозы делать рано. Это связано с тем, что количество госпитализаций с тяжелым протеканием болезни все равно остается высоким. В стационары, специализирующиеся на приеме больных COVID-19, поступают по 1,7 тыс. пациентов в сутки.

На стабилизацию обстановки повлияла в том числе и кампания по массовой вакцинации населения, сказал Собянин. Полный курс иммунизации ежедневно проходят 30 тыс. человек — это люди, которые делают второй компонент прививки.

«Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тыс. в день, вторая сегодня составляет 20-30 тыс., а завтра она тоже будет под 80 тыс. человек» — заявил Собянин и добавил, что мощностей центров вакцинации на такой поток хватает — каждый из прививочных пунктов рассчитан на прием 160 тыс. человек ежедневно.

9 июля Собянин заявил, что в столице возможно введение локдауна, если городские организации не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации от коронавируса 60% сотрудников.

«Не только город, но и руководители предприятий отвечают за свои предприятия, за свой коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: «Вот городские власти что-то делают, а нам наплевать». Так не получится», — сказал он.

По словам Собянина, если организации не выполнят требования, ожидается только один исход — локдаун. «Мы же пытаемся этого избежать, причем дорогой ценой», — отметил мэр.