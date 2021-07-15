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Общество

«Все благодаря Меркель»: как асфальт в селе под Омском вышел на международный уровень

Песков считает, что халатность омских властей привела к обращению сельчан к Меркель

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Ангела Меркель и дорога в селе под Омском (коллаж)

Ангела Меркель и дорога в селе под Омском (коллаж)

Reuters/YouTube
Кремль обратил внимание на ситуацию в селе Верхний Карбуш Омской области, жители которого обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу. По словам Дмитрия Пескова, местные власти проявили «абсолютно недопустимую халатность», регион должен принять меры. Берлин ранее дал официальный ответ, что не может помочь, и посоветовал обратиться в Международный союз немецкой культуры. Дорогу омские чиновники обещают в 2022 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что региональные власти проигнорировали запросы жителей села Верхний Карбуш в Омской области, продемонстрировав неприемлемую халатность. Сельчане ранее обратились к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь починить местную дорогу, которую администрация не могла привести в порядок несколько лет.

«Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры», — заявил представитель Кремля. По его словам, возмущение жителей Верхнего Карбуша абсолютно оправданно.

Он также указал на то, что проблемы с дорогами ощущаются во многих уголках России. Однако постепенно состояние дорожной сети улучшается.

«В целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту региональной дорожной сети, продвижение заметно невооруженным глазом», — заявил представитель российского президента журналистам.

Жители Верхнего Карбуша 10 июня направили Меркель видеообращение, попросив помочь положить асфальт на улице им. Дмитрия Карбышева. Населенный пункт, отметили они, был в XIX-XX веках основан русскими немцами. Они заявили, что обращались к местным властям с этим вопросом, но те им не помогли.

Глава администрации Троицкого сельского поселения Светлана Сердюк говорила, что «не видела этого видеообращения», а проект дороги давно готов. «Не вижу проблемы, все идет свои чередом. Минстрой в курсе», — заявила чиновница. После ответа Германии власти Омской области пообещали построить дорогу в 2022 году.

Власти ФРГ дали официальный ответ на обращение жителей Верхнего Карбуша. Представитель немецкого государства Надин Вахтер заявила в письме, что Меркель не может лично ответить на просьбу карбушевцев из-за большой загруженности.

«Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа федеральный канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», — говорится также в письме Вахтер.

Она также дала рекомендацию – обратиться в Москву, в офис Международного союза немецкой культуры (МСНК).

«Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу», — заявила местный мундеп Ирина Дроздова, выступившая инициатором видеообращения. По ее мнению, если асфальт все же положат, то произойдет это «исключительно благодаря Меркель».

Жителей деревни, добавила она, ответ из Берлина успокоил. Они также подготовят письмо в МСНК и, как только дорогу построят, направят также благодарственное письмо немецкому канцлеру.

При этом, по данным местной администрации, в 2021 году подготовленный Троицким сельским поселением проект строительства дороги прошел экспертизу. Однако Минстрой Омской области вернул его назад из-за изменения стоимости работ и необходимости внести коррективы, в связи с чем и была вновь перенесена реконструкция.

Последний довод

Обращения к главам иностранных государств с просьбой решить местные проблемы — практика сравнительно редкая. В декабре 2020 года группа жителей Челябинска подготовила обращение к президенту США Джо Байдену с жалобой на экологическую обстановку в городе.

«Уважаемый Джозеф Байден, мы, жители Челябинска, обращаемся к президенту США, а также ко всему мировому сообществу с последней надеждой. Мы, жители Челябинска находимся в полном отчаянии. На протяжении последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду», — говорилось в послании.

Активисты жаловались на превышение вредных веществ в челябинском воздухе и другие экологические проблемы.

«У нас осталась последняя надежда – на мировое сообщество. Поэтому мы обращаемся к вам. Господин президент, мы живем с вами на разных континентах, но мы живем на одной планете Земля. Пришло время задуматься, какую планету мы оставим нашим потомкам. Над нашей планетой нависла серьезная экологическая угроза. Пришло время совместными усилиями решать, как мы готовы противостоять ей», — отмечали челябинцы.

Впоследствии Центральный районный суд Челябинска оштрафовал жительницу города Валентину Волкову на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Байдену. Ее признали виновной в нарушении правил организации публичного мероприятия.

Курьезный случай произошел в 2011 году в Киргизии. Жители села Барак обратились к тогдашнему президенту США Бараку Обаме с просьбой решить их бытовые вопросы. Они попросили Вашингтон помочь построить в населенном пункте больницу, детсад и школу. Ответ из Белого дома вскоре пришел — в нем говорилось, что президент США не может вмешиваться в государственные дела другой страны, но окажет финансовую помощь.

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