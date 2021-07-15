Почему в России пока не планируют ввозить иностранные лекарства

В правительстве России не ведется обсуждение вопроса вывода иностранных вакцин на отечественный рынок — в Кремле дали понять, что в этом нет необходимости, поскольку в обороте и без того находятся четыре российские вакцины. В то же время Минздрав подтвердил, что получил и рассматривает заявки на регистрацию зарубежных вакцин. По некоторым данным, речь идет о вакцинах китайского производства.

Вопрос не обсуждается

Иностранные вакцины в России в ближайшее время с большой долей вероятности не появятся, дал понять представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он заявил, что тема допуска зарубежных антиковидных препаратов на отечественный рынок «пока никак не обсуждается».

«У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?» — прокомментировал вопрос иностранных вакцин Песков.

В настоящий момент в РФ зарегистрированы «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

Он также добавил, что проблем с распределением вакцин в России нет, несмотря на кратковременные перебои, что тоже говорит об отсутствии необходимости в иностранных вакцинах.

«В какой-то момент [отдельные препараты] могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно», — резюмировал Песков.

Кому в России нужны иностранные вакцины

С просьбой взаимного признания Россией и Евросоюзом вакцин к главе кабмина Михаилу Мишустину обратился Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС). Письмо ШПЛС, в котором об этом сказано цитирует газеты «Ведомости».

Глава профсоюза Игорь Дельдюжов отмечает, что из-за непризнания российских вакцин в Евросоюзе и Всемирной организации здравоохранения отечественные пилоты столкнулись с необходимостью «непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов». Это, как уточняется в обращении, затрудняет членам летных экипажей выполнение трудовых обязанностей, а также оказывает негативное влияние на авиарынок.

После этого в обращении звучит прошение «ускорить процесс ввода иностранных вакцин против COVID-19 на российский рынок».

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Радио 1» заявила, что международное право позволяет проводить вакцинацию российских пилотов иностранными вакцинами, однако перед этим они должны быть одобрены в России.

«Пора открыть мировые границы для нашей вакцины, а наши границы – для вакцин, разработанных в других государствах», – сказала Бессараб.

В аппарате правительства сообщили, что письмо от профсоюза пилотов пока не получили.

Китайские вакцины

Ни одну из четырех отечественных вакцин пока не признали ни Евросоюз, ни ВОЗ. В России это связывают с политической риторикой. В частности, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин открыто называл процесс затягивания сертификации препаратов (пока только «Спутника V») мировыми регуляторами «аморальным», а также объяснял это «сигналами из высоких кабинетов ЕС». В Кремле также выразили уверенность, что российские вакцины признают в Евросоюзе и ВОЗ, но только если будут отсутствовать политические предубеждения.

В то же время ЕС предлагает Минздраву России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам, то есть речь идет как раз о взаимном признании Россией и Евросоюзом вакцин. В этом случае существенно упростится жизнь путешественников: в Европе россиян будут считать вакцинировавшимися, а Россия признает таковыми европейцев и всех, кто привился иностранной вакциной. Эта тема, по словам Пескова, действительно стоит на повестке дня.

Что же до возможного появления зарубежных вакцин на российском рынке, то в январе в Росздравнадзоре не стали исключать, что в иностранные вакцины в конечном итоге сертифицируют в России. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в свою очередь в начале июля также говорил, что в течение нескольких месяцев препараты из-за рубежа могут признать в России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на прошлой неделе упоминал, что Россия действительно получила заявки на одобрение иностранных вакцин, но о каких именно препаратах идет речь — не уточняется.

Однако он добавил важную деталь: в их чисто не входят вакцины, созданные на базе мРНК. То есть это точно не Pfizer/BioNTech и Moderna, ставшие одними из самых массовых в Евросоюзе.

По всей видимости, с наибольшей вероятности среди иностранных вакцин в России могут признать китайские препараты. Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, Минздрав разрешил проведение на россиянах клинических испытаний вакцины китайского производителя CanSino Biologics — Ad5-nCov («Конвидеция»). Кроме того, как пишет «Коммерсантъ», заявку на регистрацию в России могла подать китайская фармацевтическая компания Livzon Mabpharm Inc.

Касаемо слухов о появлении AstraZeneca в гражданском обороте среди россиян Мантуров подчеркнул, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» может начать испытания этой вакцины, но пока речь идет только об экспортных поставках, а не о выпуске для внутреннего потребления.