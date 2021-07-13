«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ

Ревакцинация после получения двух компонентов прививки против коронавируса необходима, поскольку иммунитет как у переболевших, так и вакцинированных со временем падает, рассказали «Газете.Ru» медики. Тем не менее в ВОЗ считают, что пока стоит воздержаться от третьих доз препарата, которые усиливают иммунный ответ. По мнению заслуженного врача РФ, такое заявление связано с тем, что зарубежные препараты и так обеспечивают долгосрочные антитела.

После прививки вакцинами Pfizer и Moderna у большинства людей стабильный хороший уровень антител можно обнаружить в течение минимум семи месяцев, поэтому регуляторы США и Европы пока не считают ревакцинацию необходимой. Об этом «Газете.Ru» сообщил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

«Однако у некоторых людей уровень антител изначально низкий или их уровень довольно быстро падает. В связи с чем производитель вакцины Pfizer сейчас активно занимается разработкой бустера, адаптированного к индийскому штамму», — сказал он.

В России основная часть привитых получила Спутник V, и Роспотребнадзор считает, что через шесть месяцев необходима ревакцинация, продолжил медик.

«В настоящее время Роспотребнадзор заявляет, что ревакцинация может проводиться любой из имеющихся в России вакцин вне зависимости от того, чем был привит человек изначально.

Надо отметить, что к настоящему моменту отсутствуют какие-либо научные данные о том, что лучше: ревакцинироваться той же вакциной, которой проводилась вакцинация, или другой вакциной. Здесь могут быть разные мнения», — добавил Каган.

Когда ревакцинируют другой вакциной, то могут образоваться антитела к разным детерминантам вируса, указал замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«При вводе другого препарата получается не усиление предыдущего иммунного ответа, а иммунный ответ на другую вакцину. Поэтому эксперты ВОЗ выражают сомнение», — пояснил он.

Однако ревакцинироваться все же необходимо, чтобы в условиях пандемии поддерживать необходимый уровень антител и защититься от новых штаммов.

«Иммунитет к коронавирусу со временем падает вне зависимости от того, возник ли он после перенесенной болезни или после вакцинации. Новые варианты коронавируса диктуют необходимость поддержания более напряженного иммунитета», — рассуждает Каган.

«На сегодняшний день были случаи заболевания у вакцинированных, поэтому встал вопрос ревакцинации — чтобы усилить иммунитет от предыдущей вакцинации и повысить его эффективность и протективность. То есть, если люди вакцинировались больше полгода назад или переболели, им показана такая ревакцинация. Более того, того она им просто необходима»,

— сказала в беседе с «Газетой.Ru» завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа центра им. Гамалеи Елена Бурцева.

В особенности ревакцинация показана пожилым людям, поскольку у них часто наблюдается менее эффективный иммунный ответ после инфицирования или вакцинации. «Это означает, что у них иммунитет может быть слабее и исчезает быстрее. Поэтому при ревакцинации этим людям отдан приоритет», — указала врач.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 13 июля 2021 года призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от COVID-19 и воздержаться от прививок так называемой третьей дозой, то есть ревакцинации.

Руководители ВОЗ на брифинге отметили, что полностью вакцинированные люди в случае заражения дельта-штаммом вируса болеют в легкой форме или даже бессимптомно, а число госпитализаций и смертей растет в странах с низким уровнем вакцинации.

«Это довольно опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств, насколько это возможно. Если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу, то в странах воцарится хаос», — заявила замглавы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан.

Она добавила, что вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных, а не заявлениях «компаний, которые говорят, что необходима третья доза». По словам эксперта, полного курса вакцинации прививками, одобренными ВОЗ, достаточно для защиты от COVID-19.