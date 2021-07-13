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Общество

«Странные «хотелки»: некурящим предложили увеличить отпуска

В ОП считают, что некурящим работникам требуется дополнительные 10 дней отпуска

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Некурящим работникам нужно давать дополнительные 10 дней отпуска ежегодно, заявил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. По его словам, курение отнимает до часа рабочего времени каждый день, за год на вредную привычку тратится около 20 рабочих дней. В Движении за права курильщиков считаю идею Хамзаева неконституционной и неэффективной. Минздрав ранее предлагал иные меры по борьбе с курением.

Хамзаев, глава движения «Трезвая Россия», направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором изложил подробно свою идею, передает RT.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в письме.

По мнению члена ОП, курение отнимает до часа рабочего времени в течение дня. За год на пагубную привычку тратится около 20 рабочих дней. Издержки, сопряженные с курением сотрудников, несут на себе работодатели и государство, добавляет Хамзаев.

Он также выразил мнение, что увеличение отпуска станет для курильщиков поводом отказаться от своей привычки.

Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал идею Султана Хамзаева неконституционной.

«Есть законы, которые могут действовать в отношении всех граждан, нельзя только части установить один режим работы, а части – другой в зависимости от их каких-то характеристик, будь то отношение их к литературе, религии, привычкам. Это называется Конституция Российской Федерации, а также трудовое законодательство. Поэтому «хотелки» и идеи могут быть абсолютно любые, но вот что странно: в последнее время проявляется все большая жадность в отношении нас, дикая жадность», — заявил Лоскутов.

По его мнению, подобные меры являются неэффективными для работодателя, так как «вызывают только чувства протеста и раздражения» у курильщиков.

«Когда начиналась кампания против курения, мы были одними из первых, кто стал проводить опросы среди курильщиков в наших отделениях: их больше 50 по всей стране. Мы выяснили такую потрясающую вещь: если компания добавляла 500 рублей к зарплате курильщика, то это оказывалось более эффективным средством воздействия на курящих, нежели 15-й федеральный антитабачный закон (закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» — «Газета.Ru»). Все эти запреты перевешивались 500-рублевой надбавкой: люди отказывались от табака, потому что со взрослыми людьми говорили на языке взрослых», — рассказал он.

Время — деньги

В 2017 году Минздрав России предлагал работодателям увеличивать рабочее время для курящих сотрудников в зависимости от продолжительности перекуров. Глава Минтруда Максим Топилин тогда раскритиковал инициативу, по его словам, Минздраву нужно заниматься другими делами.

Юрист практики трудового права компании «Хренов и партнеры» Татьяна Николаенко заявила тогда «Ведомостям», что

продолжительность рабочего дня – ключевой пункт трудового договора, удлинять его в одностороннем порядке незаконно.

Введение же контроля за перекурами будет стоить для компаний миллионы, говорил сооснователь компании «Стахановец» Михаил Яхимович. Система, которая может фиксировать, сколько времени сотрудник проводит на рабочем месте, будет стоить 1-2 млн руб. на 1000 рабочих мест, не считая трудозатрат на ведение такого учета. Контролировать перекуры на улице нереально в принципе — люди просто могут выходить из офиса, чтобы взять кофе или размяться.

Управляющий партнер компании «Юрпартнер» Антон Толмачев считал, что у многих работодателей есть правила внутреннего распорядка, которые регулируют перерывы. Если у сотрудника почасовая оплата, как у кассира, продавца или сотрудника call-центра, то кроме обеда у него есть несколько коротких перерывов. Время на курение работодатель обычно не оплачивает.

Бросают все

Минздрав России в 2019 году заявил, что планирует сократить число курильщиков в России на 5% в ближайшие 30 лет. После чего табак постепенно может стать нелегальным. В ведомстве считали, что предлагаемые меры будут эффективны, поскольку предыдущие антитабачные ограничения уже принесли плоды, снизив долю курильщиков с 39,4% до 30,9%. Среди подростков 13-15 лет число курящих уменьшилось в два раза.

Министерство предлагало расширить запрет на курение в общественных местах, повысить цены на сигареты и приравнять электронные сигареты к обычным.

Меры по борьбе с курением включены в нацпроект «Демография». В мае 2021 года российский Минздрав получил награду от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за вклад в борьбу с табакокурением. Связано это с тем, что в 2020 году в России курил лишь каждый четвертый – против 40% курильщиков в 2009 году. По данным ведомства, в России каждый год от болезней, связанных с употреблением табака, умирают до 500 тыс. человек.

В России постоянно растут акцизы на табачные изделия, Минздрав планирует увеличить их еще больше. Рост акцизов может принести бюджету страны более 500 млрд рублей.

Настаивает ведомство и на ограничении курения кальянов и электронных сигарет в заведениях общепита. С января 2019 года в России запрещена продажа вейпов несовершеннолетним.

Предлагалось также запретить делать дизайн табачных изделий привлекательным, пачки сигарет могут начать красить в «самый непривлекательный цвет в мире» — Pantone 448. Так уже поступают власти во Франции, Британии, Австралии, Израиле, Новой Зеландии и других странах.

По данным «Российской газеты», сейчас перекуры запрещены в 20% российских компаний. В 75% случаев курение разрешено лишь в строго отведенных местах. В каждой пятой компании, где лояльно относятся к курению, внутренние регламенты устанавливают определенное число перекуров в день. Трудовой кодекс РФ позволяет вписывать подобные ограничения в коллективный и индивидуальный трудовой договор.

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