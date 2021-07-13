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Общество

«Забили стрелку»: сотни мигрантов дрались 5 часов в Москве

Московские полицейские задержали более 90 мигрантов после драки в Кузьминках

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На юго-востоке Москвы у метро «Кузьминки» произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии, в ней участвовали почти 200 человек. Полиция жестко задерживала участников потасовки, более 90 человек доставлены в отделения МВД. Причиной столкновения, по ряду данных, стал конфликт между таджиками и киргизами — вызвать его могла и личная неприязнь, и пограничный конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией. Силовики устанавливают причины инцидента.

В драке, случившейся вечером 12 июля, приняло участие от 150 до 200 человек. Побоище началось в районе 19:00, после чего к каждой из сторон прибывало пополнение. «Интерфакс» сообщил, что конфликт произошел между узбеками и киргизами, однако по другим данным, дрались мигранты из Таджикистана и Киргизии.

По предварительным данным, причиной конфликта стал инцидент 11 июля, случившийся в Химках. Два киргиза получили удары ножом, их товарищи решили отомстить нападавшим и «забили стрелку» в Кузьминках.

Некоторые участники драки были настолько сильно избиты, что увозить с места событий их пришлось на «скорой». Судя по другим материалам в соцсетях, в драке мигранты использовали холодное оружие – двое участников, находящиеся в карете «скорой помощи» истекали кровью от полученных ранений.

Полиция жестко задерживала хулиганов, всего в участки доставлено не менее 94 человек. Telegram-канал Baza опубликовал видео с места событий – на них видно, как полицейские бьют дубинками и пинают мигранта. Поскольку драки вспыхивали в разных уголках района, силовикам приходилось с мигалками оперативно перемещаться из одной точки в другую, чтобы попытаться предотвратить кровопролитие. При этом, фактически, драка продолжалась более пяти часов подряд.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры по недопущению нарушения общественного порядка, также ими в территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Эхо с родины

Возможной причиной конфликта, если участниками драки действительно были таджики и киргизы, помимо личной неприязни мог стать и апрельский военный конфликт на границе Таджикистана и Киргизии, где произошла перестрелка. Киргизская сторона утверждает, что огонь первыми открыли представители Таджикистана. Целью стали несколько погранзастав, одна из которых сгорела. Одна таджикистанская погранзастава была захвачена спецназом ВС Киргизии. В результате перестрелки погибло более двух десятков человек с обеих сторон, десятки получили ранения.

Более 900 км границы между двумя странами остаются неделимитированными. После распада СССР из-за отсутствия четкой границы между представителями местного населения происходят конфликты в связи с проблемами с доступом к воде и пастбищам. Каждая сторона считает их «своими», а в теплый сезон конфликты обостряются на фоне увеличения расхода воды на сельскохозяйственные работы.

В Бишкеке заявили, что в этот раз casus belli стала попытка таджикских военных установить на опорах ЛЭП камеры видеонаблюдения – чтобы следить за распределением воды из старого советского водозабора. Таджики считают, что киргизские власти нечестно ведут себя в этом вопросе. Киргизы попытались спилить столб, после чего жители приграничных населенных пунктов стали забрасывать друг друга камнями. Противостояние переросло в «горячую» фазу. Интенсивный огонь (применялось и крупнокалиберное оружие) через какое-то время прекратился – об этом, во всяком случае, договорились власти Киргизии и Таджикистана, сообщали таджикские СМИ. Стороны условились отвести войска от границы и создать рабочую группу для переговоров.

Точки напряжения

С 2016 года московские оперативники выявляют места массового скопления гастарбайтеров, в которых могут произойти беспорядки, вызванные «недовольством тысяч мигрантов».

По информации полиции, достаточно напряженная обстановка остается на целом ряде рынков и торговых центров, в основном, расположенном на МКАД и в Люблино. Отмечается, что мотивы у конфликтов те же, что и на Хованском кладбище: мигранты недовольны тем, что им приходится отдавать значительную часть доходов.

В мае 2016 года на Хованском кладбище в Новой Москве как минимум 200 человек дрались между собой, используя бейсбольные биты, дубины, арматуру и огнестрельное оружие. Полиция задержала около 100 участников побоища, один хулиган — выходец из Таджикистана — погиб от полученных в драке ранений. Впоследствии скончались еще двое раненых.

Противниками мигрантов выступили спортсмены-кавказцы, якобы связанные с организацией «Здоровая нация». Причиной драки стал конфликт по поводу права обслуживания кладбищенской территории. Суд установил, что представители северокавказского землячества решили вытеснить с кладбища таджиков, которые не хотели делиться с администрацией заработками от похоронных услуг (многие из них были нелегальными мигрантами). Организаторы и участники массовой драки на Хованском кладбище получили от 3,5 до 11,5 лет тюрьмы.

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