Прокуроров хотят наделить правом законодательной инициативы

«Не должны зависеть от местных депутатов»

Комиссия правительства по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила изменения, которые позволят региональным прокурорам вносить свои инициативы в местные заксобрания. Об этом «Газете.Ru» рассказал ее член, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Сегодня в некоторых субъектах такое право установлено для прокуроров региональными законодательными актами. В других регионах, где соответствующих законов не принято, у прокуроров таких прав нет. Таким образом, право законодательной инициативы на уровне регионов зависит от позиции местных депутатов», -– пояснил он.

Законопроект на федеральном уровне закрепляет право прокуратуры в регионах предлагать свои законодательные инициативы, добавил он. «Данная работа будет способствовать повышению качества регионального нормотворчества, исключая сложную и затратную работу по опротестованию незаконных актов и их судебному оспариванию», — отметил член правления АЮР.

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Сегодня право законодательной инициативы имеют прокуроры 82 регионов страны, говорится в пояснительной записке проекта. «Вместе с тем наделение прокуроров субъектов Российской федерации правом законодательной инициативы не должно находиться в зависимости от волеизъявления законодательных (представительных) органов субъектов», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«На местном уровне право можно отнять»

По мнению федерального судьи в отставке, заслуженного юриста России Сергея Пашина, прокуроры и сейчас не зависят от местных властей: особенно после изменений, внесенных в Конституцию и законодательство. Прокуроры субъектов назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Региональные чиновники в этой части не дают даже рекомендаций.

«Однако предоставление им (прокурорам) права законодательной инициативы может способствовать проведению федерального интереса. Например, это важно, когда Конституционный суд признает местный закон неконституционным, и местная власть не спешит его отменить или изменить. Тогда действия прокурора могут подтолкнуть местные законодательные собрания к проведению изменений», — пояснил Пашин.

Кроме того, отметил экс-судья, если местная власть наделила прокурора правом вносить законопроекты, то она может и отнять его. Федеральный закон исключит такую возможность.

На нагрузке прокуроров это, по мнению Пашина, не скажется. В каждом регионе есть подразделение, которое занимается надзором за местным законодательством. Просто в надзорную деятельность добавится еще один инструмент.

Управляющий̆ партнер юридической̆ компании AVG Legal Алексей Гавришев полагает, что наделить прокуроров правом законодательной инициативы – полезная мера.

«Работники прокуратуры, как лица с постоянной надзорной и судебной практикой, обладают знаниями о пробелах в законодательстве, которое требуют устранения, в связи с чем их законодательные инициативы будут полезными и нужными», — считает он.

«Перекос и смешение»

Вместе с тем старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова назвала наделение прокуроров правом вносить законопроекты «сомнительной» инициативой.

«В России существуют три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Между тем прокуратура должна осуществлять свои полномочия независимо от органов государственной власти и не относиться ни к одной из ветвей власти», — объяснила она.

По ее словам, изменения могут привести к тому, что полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законодательства смешаются с законотворчеством.

«Более того, возникает вопрос: почему именно прокуроров хотят наделить правом законодательной инициативы? Ведь достаточно много квалифицированных судей, адвокатов, юристов, которые в большей мере сталкиваются на практике с какими-то неувязками в действующем законодательстве и которые с практической точки зрения могли бы в большей мере способствовать усовершенствованию законодательства», — рассуждает юрист.

Руководитель юридической̆ компании «Деловой дом», кандидат юридических наук Алексей Кузнецов разделяет скепсис коллеги.

«Право законотворческой инициативы может привести к перекосу действующего законодательства в сторону удовлетворения интересов именно прокуратуры, с ограничением возможностей других», — предупредил он.

Возможно, было бы более эффективно привлекать органы прокуратуры к законотворческой деятельности с целью проведения проверок законотворческих инициатив, добавил Кузнецов.

Тем не менее, плюсы в законопроекте юрист видит. «Это позволило бы сократить работу по реализации механизма принудительного реагирования прокуратуры, так как прокуратура стала бы субъектом права, осуществляющим разработку законотворческих инициатив и осуществляющим реализацию таких инициатив», — заключил он.