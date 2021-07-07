Захватчик задержан: ситуация с заложниками в тюменском банке разрешилась без пострадавших

В Тюмени правоохранители обезвредили мужчину, захватившего в заложники троих человек в отделении Сбербанка. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Реклама

Выяснилось, что мужчину зовут Александр Гриченко, ему 32 года. По словам самого задержанного, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Взрывных устройств при нем найдено не было. Захватчик также заявил, что ограбить банк ему якобы приказал режиссер Федор Бондарчук, пообещав за это роль в новом фильме. Захват банка был «частью съемочного процесса».

Ранее стало известно, что злоумышленник захватил отделение Сбербанка, находящееся на первом этаже пятиэтажки. В заложники им были взяты трое сотрудников. Из дома правоохранители эвакуировали около 50 человек. Захватчик заявил, что у него в сумке лежит «опасный предмет» и потребовал 15 миллионов рублей. На кадрах с места событий видно, что полиция выставила вокруг банка кордон. Силовики готовились к штурму, на место событий приехал также мэр города Руслан Кухарук.

«Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», — сообщили в банке.

Дайте Бузову

23 мая прошлого года в Москве некий Алексей Барышников взял в заложники нескольких посетителей банка на Земляном Валу и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову. Захватчик угрожал взорвать здание при помощи якобы взрывного устройства, которое он пронес в желтом пакете.

Как отметили позже в ГУ МВД, им сообщили о том, что мужчина вошел в здание с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды. При этом в компании отметили, что у них нет сведений, подтверждающих участие реального курьера в этом инциденте. По данным источника ТАСС в экстренных службах, злоумышленник требовал крупную сумму денег.

«Либо я узнаю правду, либо я сделаю так, что выйду со взрывчаткой. Пусть меня подстрелят. <...> Люди, которые духовно развиты, если ты принимал ЛСД, В3. Сейчас у людей на автомате безо всяких употреблений ЛСД на уровне сознания — «парабау». Физик, политик что-то сделал, и они у тебя все в голове. Эта ступень тебя расширяет, и она тебя сама съедает изнутри. Натворил делов, живешь бухаешь. Есть ядро вселенной: как будто бы это ядро проходит через меня, я его ощущаю»,

— публиковала Baza монолог захватчика. Он добавил, что Бузова «причастна ко всему этому».

Впоследствии на суде Барышников попросил у телеведущей и захваченных им в заложники людей прощения. Мотив своего поступка он объяснить не смог. Впоследствии экспертиза признала его невменяемым. Молодого человека направили на принудительное лечение.

В 2016 году предприниматель Арам Петросян захватил отделение Citibank на Большой Никитской улице. По его словам, на этот шаг он решился в целях привлечения внимания к проблеме обанкротившихся бизнесменов. Он вошел в здание банка, где находились четыре человека. На поясе у него находилась коробка с проводами, Петросян заявил, что это бомба и угрожал взорвать себя. В ходе переговоров он сдался полиции и отпустил заложников. Оказалось, что он принес лишь муляж бомбы.

Московский окружной военный суд приговорил Петросяна к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

«Четыре года назад у него возникли проблемы с бизнесом, и он залез в долги», — сказал репортерам источник в правоохранительных органах. С тех пор Петросян регулярно направлял в органы государственной власти инициативы по поддержке предпринимателей, уточнил он.

«По всей видимости, не получив никакого ответа, Петросян решил обратить на себя внимание, совершив нападение на банк», — пояснил источник.