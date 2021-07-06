«Печальный опыт»: почему россияне не готовы инвестировать на бирже

Женщины смотрят позитивнее

Сложность инвестирования на бирже россияне оценили в среднем на 3,6 балла из 5, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob, поступившего в «Газету.Ru».

«Причем каждый пятый считает, что биржевые инвестиции — это очень сложно, а 4 из 10 затруднились выставить балл», — сообщили в компании.

Согласно опросу, люди, которые имеют опыт торгов на бирже, оценили сложность инвестиций в 3,3 балла, не имеющие подобного опыта, — в 3,7 баллов из 5.

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Самой популярной ассоциацией с биржевыми инвестициями стала прибыль (23%). Еще 15% респондентов соотносят их с вложениями и размещением капитала, 13% — с мошенничеством и обманом. Кроме того, 8% ассоциируют их с ценными бумагами.

«Мужчины чаще ассоциируют биржевые инвестиции с обманом, женщины — с прибылью и вложениями», — уточнили в SuperJob.

По данным Банка России, на конец первого квартала 2021 года, количество инвесторов на фондовом рынке достигло 15% экономически активного населения России. При этом объем активов в депозитариях увеличивался гораздо меньшими темпами. По состоянию на начало второго квартала 2021 года — 60% брокерских счетов оставались пустыми.

«В последний год частные инвесторы проявляли повышенный интерес к инструментам с повышенным риском – иностранным акциям, депозитарным распискам, субординированным облигациям и ETF. На долю этих активов приходится 40% операций. При этом сильно растет доля иностранных акций», — рассказал «Газете.Ru» независимый финансовый консультант Роман Романюк.

Большинство людей старшего поколения с опаской относятся к любым инвестициям, отметил он. Сильное влияние на такие предубеждения оказали два дефолта, которые этим людям пришлось пережить.

«У нас люди сравнительно мало занимаются инвестициями, потому что у нас был крайне печальный опыт. В 90-м году все вклады были заморожены, началась гиперинфляция, деньги сгорели. Следующая итерация, когда люди оказались без денег, – 98-й год. Потом был кризис 2008-го года», — пояснил «Газете.Ru» директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Инвесторов станет больше

Однако число частных инвесторов в России будет расти, уверен Романюк. Это произойдет в основном за счет прогрессивной молодежи: все больше молодых людей понимает важность создания личного пенсионного фонда, который сможет обеспечить им более раннюю и достойную пенсию.

«Сейчас, к сожалению, финансовая грамотность экономически активного населения России оставляет желать лучшего. Правительство и ЦБ как-то пытаются исправить эту ситуацию: через развитие института финансовых советников и через льготы по ИИС, но все это делается недостаточными темпами и в недостаточных масштабах», — считает он.

Управляющий директор АО ИК «Фондовый Капитал» Даулет Хайдаров назвал 2019-2021 годы «годами частного инвестора на российском фондовом рынке».

«На начало 2019 года было менее 2 млн клиентов на Московской Бирже. По состоянию на конец мая 2021 года более 12 млн человек имеют брокерские счета. За неполных 2,5 года рост в 6 раз — это впечатляет. Однако это только 16% от экономически активного населения», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Заниматься инвестициями стоит в любом возрасте, отмечает он. Это зачастую выгоднее, чем иметь депозит в банке.

«Сейчас очень большое количество россиян инвестируют на фондовом рынке самостоятельно. В основном они выбирали новые для себя инструменты из-за низких ставок по депозитам. Ожидается, что рост количества частных инвесторов продолжится за счет всех категорий населения. По оценкам экспертов, на фондовый рынок может прийти до 50% экономически активного населения или примерно 37 млн частных инвесторов при текущих 12 млн», — добавил Хайдаров.

Большинство начинающих инвесторов обладают низкой финансовой грамотностью, подчеркнул специалист. При этом средний уровень финансовой грамотности среди инвесторов выше чем в целом по стране у экономически активного населения.

Чем старше, тем меньше риска

«Если посмотреть на срез остатков на счетах физлиц в депозитариях, то самая большая категория — это российские акции (1,9 трлн рублей из 6 трлн руб.), на втором месте — еврооблигации (1,2 трлн руб.). Тем, кто впервые открывает брокерский счет, лучше начинать торговать акциями и облигациями крупных и известных эмитентов», — рассказал «Газете.Ru» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«Что выбрать — акции или облигации — зависит от вашего аппетита к риску, его легко определить с помощью анкетирования. Обычно, чем моложе инвестор, тем больше доля акций у него в портфеле», — добавил он.

Здесь работает правило – чем выше возраст, тем меньше доля риска в портфеле, предупредил он. Основу у данных инвесторов составляют облигации, недвижимость и депозиты.

«По мере роста финансовой грамотности населения, будет вовлекаться всё больше инвесторов. Фокус будет больше на коллективных инвестициях, сейчас же большая часть предпочитает инвестировать самостоятельно. Проникновение — порядка 3,4 млн клиентов. В последние годы возраст инвестора резко снизился, но основные активы сосредоточены у людей в возрасте от 45 лет», — подытожил Русецкий.