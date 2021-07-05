«Позор для нашего общества»: Тбилиси празднует победу над ЛГБТ-парадом

На 17.00 мск 5 июля в Тбилиси был запланирован «Марш достоинства». Его собирались организовать члены организации Tbilisi Pride, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ-сообщества.

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Утром понедельника противники ЛГБТ проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. Кроме того, выступающие против марша кинули неизвестное взрывное устройство в здание одной из неправительственных организаций, поддерживающих секс-меньшинства. В это время там находились представители разных НПО, которые помогали ЛГБТ-сообществу организовывать мероприятие. По данным телеканала «Пирвели», пострадала девушка.

На этом противники квир-прайда не остановились. Тысячи сторонников традиционных ценностей собрались на проспекте Руставели, чтобы помешать проведению марша.

Агрессивно настроенные жители Тбилиси ходили по центру города и искали людей с радужной символикой. В частности, нападению подвергся иностранец. По данным телекомпании «Формула», его дважды ранили ножом из-за серьги в ухе.

«Следствием установлено, что 5 июля текущего года в на улице Хетагурова иностранный гражданин внезапно подвергся нападению и был ранен холодным оружием», — говорится в сообщении МВД Грузии. Пострадавшего госпитализировали, а обвиняемого задержали на месте преступления.

Правоохранители со ссылкой на семью задержанного сообщает, что у мужчины могут быть проблемы с психикой. За нападение ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Противники ЛГБТ-сообщества также провели акцию протеста у здания грузинского парламента. Там наиболее агрессивно настроенные жители столицы напали на журналистов, обвинив их в поддержке нетрадиционных ценностей. Пострадали десятки телеоператоров и корреспондентов. К вечеру были задержаны восемь человек.

«В результате проведенных следственных мероприятий были выявлены факты насилия, совершенные в отношении 55 человек, 53 из которых являются представителями СМИ», — сказано в заявлении грузинского МВД.

Из-за нападения на журналистов правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «Насилие», пишет ТАСС.

Мэр столицы Грузии Каха Каладзе написал на своей странице в Facebook о неприемлемости нападения на журналистов. «СМИ неприкосновенны даже в горячих точках мира. Выраженная в отношении наших журналистов агрессия является позором нашего общества. Дайте им возможность работать», — подчеркнул чиновник.

Мэр Тбилиси призвал жителей города к спокойствию. «Неприемлемо насилие! Фиксируются невероятные факты нападения на подростков, женщин, даже туристов», — написал он.

Нападение на представителей СМИ также осудили политики. Среди них — спикер парламента Кахабер Кучава. В настоящий момент ситуация на центральном проспекте города спокойная, но проезжая часть частично перекрыта для автомобилей, отмечает ТАСС.

В Грузинской православной церкви незадолго до проведения ЛГБТ-мероприятия призывали жителей Тбилиси помешать гей-параду. «Я лично, как первосвященник, как обычный грузин, призываю всех идти, стоять там и не допустить этого разврата в Грузии», — сказал в эфире телеканала «Мтавари архи» архиепископ Схалтский ГПЦ Спиридон (Абуладзе). По его словам, подобные акции вызывают «гнев Божий» на страну.

Против парада выступил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, заявив, что считает мероприятие нецелесообразным. «Сегодняшняя акция содержит угрозу гражданского противостояния. Как вам известно, для большинства населения проведение указанной акции является неприемлемым. Соответственно, я считаю, что указанная акция не должна состояться на проспекте Руставели», — подчеркнул политик.

Премьер-министр заверил, что из-за угрозы, которую несет проведение марша, организаторам предложили «выбрать альтернативные локации».

Вместе с тем он выразил мнение, что подобные акции, наоборот, дискриминируют представителей секс-меньшинств. «Когда излишне происходит апеллирование и подчеркивание их отличия — именно это я считаю дискриминацией этих людей. У нашего населения ни с кем, безусловно, нет никакой проблемы, в том числе и с этими людьми», — добавил он.

Гарибашвили подчеркнул, что представителям меньшинств «ничего не угрожает» в Грузии: «Ежедневно эти люди живут и работают в абсолютно нормальной обстановке и режиме».

После беспорядков и погромов, устроенных противниками ЛГБТ-представителей, организаторы марша сообщили об его отмене. «Власть не то, чтобы не смогла обеспечить безопасность нашей общины и сторонников, а своими активными действиями помешала нам воспользоваться правом собраний», — говорится в заявлении Tbilisi Pride, опубликованном в Facebook.

В квир-сообществе считают, что в происходящем виноваты грузинская власть и местная Патриархия. «С учетом сегодняшних событий у нас нет ожиданий, что МВД адекватно будет выполнять свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие у них на глазах, а огромная волна ненависти, за которой мы наблюдаем, поддержана и воодушевлена властью и Патриархией», — добавили в организации.

После отмены гей-парада на улицах Тбилиси начались массовые празднования.

ЛГБТ-представителей поддержали иностранные дипмиссии, расположенные в Грузии. Представительства США, Великобритания, ЕС и ряда других стран опубликовали совместное заявление, пишет «Би-би-си». Дипломаты призвали власти республики «незамедлительно принять меры для защиты тех, кто осуществляет свои конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также для защиты журналистов, пользующихся свободой прессы, и публично осудить насилие».

«Марш достоинства» должен был стать завершающим мероприятием серии акций «Неделя прайда», которая проходила в Тбилиси с 1 по 5 июля. 1 июля был показан документальный фильм, в котором шла речь о жизни ЛГБТ-активистов в Грузии. На мероприятии присутствовали послы Великобритании, Франции, Германии и Израиля.

В первый же день сторонники ультраправых и ультраконсервативных групп выступили против ЛГБТ. Они закидали участников «Недели прайда», в том числе представителя посольства США, яйцами и пластиковыми бутылками. Одну девушку из квир-сообщества ударили в живот. В результате беспорядков правоохранители задержали 23 нарушителя порядка, из них 20 человек вскоре выпустили под подписку, пишет Civil.